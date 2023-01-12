https://ria.ru/20230112/plen-1844471426.html

Российский военврач рассказал о побоях и издевательствах в украинском плену

Российский военврач рассказал о побоях и издевательствах в украинском плену - РИА Новости, 12.01.2023

Российский военврач рассказал о побоях и издевательствах в украинском плену

Российских военных, попавших в плен украинским войскам, били, а раненым создавали невыносимые условия, рассказал сержант-медик Даниил Пшеничный в интервью,... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T18:03

2023-01-12T18:03

2023-01-12T18:03

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв - РИА Новости. Российских военных, попавших в плен украинским войскам, били, а раненым создавали невыносимые условия, рассказал сержант-медик Даниил Пшеничный в интервью, опубликованном в рамках спецпроекта "Трибунал. Пытки российских военнопленных". Пшеничный был захвачен в плен силами теробороны 2 марта прошлого года и вместе с сослуживцами остался жив только потому, что их решили обменять. "Побои российских военнопленных начались 9 марта 2022 года, когда их доставили в СИЗО в Полтаве... По пути из автобуса до кабинета досмотра все 32 пленных были жестоко избиты сотрудниками СИЗО", - говорится в сообщении. Периодически военнопленных возили на допросы. "Конвоиры иной раз за незнание украинского языка, за отказ петь гимн и тому подобное могли чем-то приложить по голове. Но опять-таки из-за того, что голова была в мешке, чем они прикладывали, не могу сказать. Это была либо какая-то бутылка, наполненная камнями, либо осколок трубы", - сказал Пшеничный. С его слов, условия для раненых пленных были невыносимые. "У одного из них (раненого пленного) пуля осталась в теле. У него было ранено левое легкое, и любое движение корпусом ему было затруднительно. Он не мог спать ни на животе, ни на спине. Любые повороты туловища были для него очень затруднительны. Такие условия приходились ему невыносимыми", - рассказывает Пшеничный. У другого военного, который был с ним в камере, были раздроблены кости ног и "его пребывание там было не то чтобы невыносимо, а просто невозможно физически".

https://ria.ru/20230111/plen-1844020481.html

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, здоровье - общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр