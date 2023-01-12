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Во время протестов в городе Куско в Перу погиб человек - РИА Новости, 12.01.2023
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Во время протестов в городе Куско в Перу погиб человек
Во время протестов в городе Куско в Перу погиб человек - РИА Новости, 12.01.2023
Во время протестов в городе Куско в Перу погиб человек
Один человек погиб и 34 пострадали в среду в результате протестов в Куско - одном из самых популярных у туристов городов Перу, сообщило местное радио RPP. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:22
2023-01-12T09:22
куско (город)
перу
генеральная прокуратура рф
педро кастильо
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Один человек погиб и 34 пострадали в среду в результате протестов в Куско - одном из самых популярных у туристов городов Перу, сообщило местное радио RPP. Ранее сообщалось о 22 пострадавших. Недалеко от Куско находится известный на весь мир древний город инков Мачу-Пикчу. "На данный момент в результате столкновений, произошедших в среду в Куско, есть один погибший и 34 раненых", - говорится в сообщении радиостанции. Из них шестеро полицейских и 28 протестующих, все они были госпитализированы. Как сообщается, погибшим является 50-летний Ремо Хиннер Кандиа Гуевера, руководитель федерации фермеров провинции Анта. По данным источников в региональном управлении минздрава, он был доставлен в больницу с огнестрельным ранением, позднее он скончался. Прокурор Куско сообщил о восьми задержанных, отмечает RPP. Он также добавил, что ни у кого из силовиков не было патронов в пистолетах. По его словам, сообщения об огнестрельном ранении протестующего являются ложными - якобы это могла быть дробь. Ранее сообщалось, что протестующие пытались добраться до международного аэропорта, чтобы захватить его, но полиция перекрыла им путь. В правоохранителей полетели камни. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли не менее 46 человек. Генпрокуратура Перу начала расследование против президента Болуарте и Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате протестов.
https://ria.ru/20230101/peru-1842712741.html
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куско (город), перу, генеральная прокуратура рф, педро кастильо, в мире
Куско (город), Перу, Генеральная прокуратура РФ, Педро Кастильо, В мире
09:22 12.01.2023
 
Во время протестов в городе Куско в Перу погиб человек

Во время протестов в популярном у туристов городе Куско погиб человек, 34 пострадали

© AFP 2023 / Ivan FloresСтолкновения демонстрантов с полицией во время акции протеста в городе Куско, Перу
Столкновения демонстрантов с полицией во время акции протеста в городе Куско, Перу - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / Ivan Flores
Столкновения демонстрантов с полицией во время акции протеста в городе Куско, Перу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Один человек погиб и 34 пострадали в среду в результате протестов в Куско - одном из самых популярных у туристов городов Перу, сообщило местное радио RPP.
Ранее сообщалось о 22 пострадавших.
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Недалеко от Куско находится известный на весь мир древний город инков Мачу-Пикчу.
"На данный момент в результате столкновений, произошедших в среду в Куско, есть один погибший и 34 раненых", - говорится в сообщении радиостанции. Из них шестеро полицейских и 28 протестующих, все они были госпитализированы.
Как сообщается, погибшим является 50-летний Ремо Хиннер Кандиа Гуевера, руководитель федерации фермеров провинции Анта. По данным источников в региональном управлении минздрава, он был доставлен в больницу с огнестрельным ранением, позднее он скончался.
Прокурор Куско сообщил о восьми задержанных, отмечает RPP. Он также добавил, что ни у кого из силовиков не было патронов в пистолетах. По его словам, сообщения об огнестрельном ранении протестующего являются ложными - якобы это могла быть дробь.
Ранее сообщалось, что протестующие пытались добраться до международного аэропорта, чтобы захватить его, но полиция перекрыла им путь. В правоохранителей полетели камни.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо.
Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли не менее 46 человек. Генпрокуратура Перу начала расследование против президента Болуарте и Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате протестов.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря 2022, 12:52
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Куско (город)ПеруГенеральная прокуратура РФПедро КастильоВ мире
 
 
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