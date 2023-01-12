https://ria.ru/20230112/peru-1844292568.html

Во время протестов в городе Куско в Перу погиб человек

Во время протестов в городе Куско в Перу погиб человек - РИА Новости, 12.01.2023

Во время протестов в городе Куско в Перу погиб человек

Один человек погиб и 34 пострадали в среду в результате протестов в Куско - одном из самых популярных у туристов городов Перу, сообщило местное радио RPP. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T09:22

2023-01-12T09:22

2023-01-12T09:22

куско (город)

перу

генеральная прокуратура рф

педро кастильо

в мире

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Один человек погиб и 34 пострадали в среду в результате протестов в Куско - одном из самых популярных у туристов городов Перу, сообщило местное радио RPP. Ранее сообщалось о 22 пострадавших. Недалеко от Куско находится известный на весь мир древний город инков Мачу-Пикчу. "На данный момент в результате столкновений, произошедших в среду в Куско, есть один погибший и 34 раненых", - говорится в сообщении радиостанции. Из них шестеро полицейских и 28 протестующих, все они были госпитализированы. Как сообщается, погибшим является 50-летний Ремо Хиннер Кандиа Гуевера, руководитель федерации фермеров провинции Анта. По данным источников в региональном управлении минздрава, он был доставлен в больницу с огнестрельным ранением, позднее он скончался. Прокурор Куско сообщил о восьми задержанных, отмечает RPP. Он также добавил, что ни у кого из силовиков не было патронов в пистолетах. По его словам, сообщения об огнестрельном ранении протестующего являются ложными - якобы это могла быть дробь. Ранее сообщалось, что протестующие пытались добраться до международного аэропорта, чтобы захватить его, но полиция перекрыла им путь. В правоохранителей полетели камни. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли не менее 46 человек. Генпрокуратура Перу начала расследование против президента Болуарте и Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате протестов.

https://ria.ru/20230101/peru-1842712741.html

https://ria.ru/20221218/peru-1839516770.html

куско (город)

перу

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

куско (город), перу, генеральная прокуратура рф, педро кастильо, в мире