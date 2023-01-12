https://ria.ru/20230112/pens-1844268534.html

Пенс обвинил администрацию Байдена в двойных стандартах

Пенс обвинил администрацию Байдена в двойных стандартах - РИА Новости, 12.01.2023

Пенс обвинил администрацию Байдена в двойных стандартах

Бывший вице-президент США Майк Пенс обвинил нынешнюю администрацию и американские СМИ в двойных стандартах из-за ситуации с обнаружением секретных документов в... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T00:53

2023-01-12T00:53

2023-01-12T00:53

в мире

джо байден

майк пенс

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс обвинил нынешнюю администрацию и американские СМИ в двойных стандартах из-за ситуации с обнаружением секретных документов в бывшем офисе президента Джо Байдена. Как заявил Пенс, которого цитирует Fox News, обыск в поместье бывшего президента Дональда Трампа стал излишней мерой. "Был установлен стандарт, но о нем забыли, когда оказалось, что у действующего президента были секретные документы на руках после завершения работы в администрации", - сказал Пенс. Он добавил, что сейчас администрация пожинает плоды устроенного у Трампа обыска. "Что посеешь, то и пожнешь", - сказал он. "Готовность СМИ отвернуться и не слышать о том, что Байден покинул должность вице-президента, прихватив засекреченные документы, - если это не двойные стандарты, значит, стандартов нет вовсе", - заключил Пенс. Американские СМИ ранее сообщили, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался указанными офисными помещениями в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием. Как сообщалось, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена.

https://ria.ru/20230110/bayden-1843792504.html

https://ria.ru/20230111/bayden-1844263555.html

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в мире, джо байден, майк пенс, дональд трамп, сша, украина