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Пенс обвинил администрацию Байдена в двойных стандартах - РИА Новости, 12.01.2023
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Пенс обвинил администрацию Байдена в двойных стандартах
Пенс обвинил администрацию Байдена в двойных стандартах - РИА Новости, 12.01.2023
Пенс обвинил администрацию Байдена в двойных стандартах
Бывший вице-президент США Майк Пенс обвинил нынешнюю администрацию и американские СМИ в двойных стандартах из-за ситуации с обнаружением секретных документов в... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T00:53
2023-01-12T00:53
в мире
джо байден
майк пенс
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс обвинил нынешнюю администрацию и американские СМИ в двойных стандартах из-за ситуации с обнаружением секретных документов в бывшем офисе президента Джо Байдена. Как заявил Пенс, которого цитирует Fox News, обыск в поместье бывшего президента Дональда Трампа стал излишней мерой. "Был установлен стандарт, но о нем забыли, когда оказалось, что у действующего президента были секретные документы на руках после завершения работы в администрации", - сказал Пенс. Он добавил, что сейчас администрация пожинает плоды устроенного у Трампа обыска. "Что посеешь, то и пожнешь", - сказал он. "Готовность СМИ отвернуться и не слышать о том, что Байден покинул должность вице-президента, прихватив засекреченные документы, - если это не двойные стандарты, значит, стандартов нет вовсе", - заключил Пенс. Американские СМИ ранее сообщили, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался указанными офисными помещениями в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием. Как сообщалось, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена.
https://ria.ru/20230110/bayden-1843792504.html
https://ria.ru/20230111/bayden-1844263555.html
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в мире, джо байден, майк пенс, дональд трамп, сша, украина
В мире, Джо Байден, Майк Пенс, Дональд Трамп, США, Украина
00:53 12.01.2023
 
Пенс обвинил администрацию Байдена в двойных стандартах

Майк Пенс обвинил администрацию Байдена в двойных стандартах из-за секретных документов

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкБывший вице-президент США Майк Пенс
Бывший вице-президент США Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Бывший вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс обвинил нынешнюю администрацию и американские СМИ в двойных стандартах из-за ситуации с обнаружением секретных документов в бывшем офисе президента Джо Байдена.
Как заявил Пенс, которого цитирует Fox News, обыск в поместье бывшего президента Дональда Трампа стал излишней мерой. "Был установлен стандарт, но о нем забыли, когда оказалось, что у действующего президента были секретные документы на руках после завершения работы в администрации", - сказал Пенс.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 02:41
СМИ: в США обнаружили секретные документы времен вице-президентства Байдена
Он добавил, что сейчас администрация пожинает плоды устроенного у Трампа обыска. "Что посеешь, то и пожнешь", - сказал он.
"Готовность СМИ отвернуться и не слышать о том, что Байден покинул должность вице-президента, прихватив засекреченные документы, - если это не двойные стандарты, значит, стандартов нет вовсе", - заключил Пенс.
Американские СМИ ранее сообщили, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался указанными офисными помещениями в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием. Как сообщалось, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 23:11
Белом дом не готов говорить о секретных документах в других офисах Байдена
 
В миреДжо БайденМайк ПенсДональд ТрампСШАУкраина
 
 
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