https://ria.ru/20230112/patriot-1844491386.html

Немецкие военные будут в Польше обслуживать ЗРК Patriot

Немецкие военные будут в Польше обслуживать ЗРК Patriot - РИА Новости, 12.01.2023

Немецкие военные будут в Польше обслуживать ЗРК Patriot

Немецкие военные прибудут в Польшу на будущей неделе для обслуживания американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает Польское радио. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T19:48

2023-01-12T19:48

2023-01-12T19:48

специальная военная операция на украине

в мире

анджей дуда

кристина ламбрехт

польша

украина

германия

нато

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ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Немецкие военные прибудут в Польшу на будущей неделе для обслуживания американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает Польское радио. Глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт ранее на фоне инцидента в середине ноября с падением ракеты в Польше на границе с Украиной заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. "Есть согласие польских властей на размещение в нашей стране солдат бундесвера; соответствующий документ по этому вопросу подписал президент Анджей Дуда", - говорится в сообщении. По данным радио, военнослужащие из Германии должны прибыть в Польшу после выходных. "Речь идет о нескольких сотнях военных, которые вместе с системой противовоздушной и противоракетной обороны Patriot будут дислоцированы в Люблинском воеводстве", - говорится в сообщении. Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.

https://ria.ru/20230112/tanki-1844481854.html

https://ria.ru/20230111/patriot-1844046737.html

польша

украина

германия

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в мире, анджей дуда, кристина ламбрехт, польша, украина, германия, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )