Немецкие военные будут в Польше обслуживать ЗРК Patriot
Немецкие военные прибудут в Польшу для обслуживания американских комплексов Patriot
© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Немецкие военные прибудут в Польшу на будущей неделе для обслуживания американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает Польское радио.
Глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт ранее на фоне инцидента в середине ноября с падением ракеты в Польше на границе с Украиной заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.
"Есть согласие польских властей на размещение в нашей стране солдат бундесвера; соответствующий документ по этому вопросу подписал президент Анджей Дуда", - говорится в сообщении.
По данным радио, военнослужащие из Германии должны прибыть в Польшу после выходных. "Речь идет о нескольких сотнях военных, которые вместе с системой противовоздушной и противоракетной обороны Patriot будут дислоцированы в Люблинском воеводстве", - говорится в сообщении.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.