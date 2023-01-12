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Немецкие военные будут в Польше обслуживать ЗРК Patriot - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/patriot-1844491386.html
Немецкие военные будут в Польше обслуживать ЗРК Patriot
Немецкие военные будут в Польше обслуживать ЗРК Patriot - РИА Новости, 12.01.2023
Немецкие военные будут в Польше обслуживать ЗРК Patriot
Немецкие военные прибудут в Польшу на будущей неделе для обслуживания американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает Польское радио. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T19:48
2023-01-12T19:48
специальная военная операция на украине
в мире
анджей дуда
кристина ламбрехт
польша
украина
германия
нато
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ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Немецкие военные прибудут в Польшу на будущей неделе для обслуживания американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает Польское радио. Глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт ранее на фоне инцидента в середине ноября с падением ракеты в Польше на границе с Украиной заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. "Есть согласие польских властей на размещение в нашей стране солдат бундесвера; соответствующий документ по этому вопросу подписал президент Анджей Дуда", - говорится в сообщении. По данным радио, военнослужащие из Германии должны прибыть в Польшу после выходных. "Речь идет о нескольких сотнях военных, которые вместе с системой противовоздушной и противоракетной обороны Patriot будут дислоцированы в Люблинском воеводстве", - говорится в сообщении. Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.
https://ria.ru/20230112/tanki-1844481854.html
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в мире, анджей дуда, кристина ламбрехт, польша, украина, германия, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анджей Дуда, Кристина Ламбрехт, Польша, Украина, Германия, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
19:48 12.01.2023
 
Немецкие военные будут в Польше обслуживать ЗРК Patriot

Немецкие военные прибудут в Польшу для обслуживания американских комплексов Patriot

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Немецкие военные прибудут в Польшу на будущей неделе для обслуживания американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает Польское радио.
Глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт ранее на фоне инцидента в середине ноября с падением ракеты в Польше на границе с Украиной заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.
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"Есть согласие польских властей на размещение в нашей стране солдат бундесвера; соответствующий документ по этому вопросу подписал президент Анджей Дуда", - говорится в сообщении.
По данным радио, военнослужащие из Германии должны прибыть в Польшу после выходных. "Речь идет о нескольких сотнях военных, которые вместе с системой противовоздушной и противоракетной обороны Patriot будут дислоцированы в Люблинском воеводстве", - говорится в сообщении.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 10:15Специальная военная операция на Украине
В США усомнились, что батарея Patriot сможет переломить ситуацию на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнджей ДудаКристина ЛамбрехтПольшаУкраинаГерманияНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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