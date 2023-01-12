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ВСУ выпустили по Пантелеймоновке в ДНР пять снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Пантелеймоновке в ДНР пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 12.01.2023
ВСУ выпустили по Пантелеймоновке в ДНР пять снарядов натовского калибра
Украинские войска в 21.20 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T21:58
2023-01-12T21:58
2023-01-12T21:58
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донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска в 21.20 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.20 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки. Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844417788.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ выпустили по Пантелеймоновке в ДНР пять снарядов натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов натовского калибра