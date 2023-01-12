https://ria.ru/20230112/panteleymonovka-1844506943.html

ВСУ выпустили по Пантелеймоновке в ДНР пять снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Пантелеймоновке в ДНР пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 12.01.2023

ВСУ выпустили по Пантелеймоновке в ДНР пять снарядов натовского калибра

Украинские войска в 21.20 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T21:58

2023-01-12T21:58

2023-01-12T21:58

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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска в 21.20 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.20 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки. Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844417788.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины