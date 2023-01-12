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Хабиров поручил увековечить память Муртазы Рахимова - РИА Новости, 12.01.2023
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Хабиров поручил увековечить память Муртазы Рахимова
Хабиров поручил увековечить память Муртазы Рахимова - РИА Новости, 12.01.2023
Хабиров поручил увековечить память Муртазы Рахимова
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил региональному правительству, парламенту, мэрии Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечению памяти первого РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:52
2023-01-12T09:52
общество
муртаза рахимов
радий хабиров
россия
уфа
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УФА, 12 янв – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил региональному правительству, парламенту, мэрии Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечению памяти первого президента республики Муртазы Рахимова, сообщили в пресс-службе главы региона. Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет. "Глава Башкортостана дал поручение правительству республики, Государственному Собранию – Курултаю региона, администрациям Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечению памяти Муртазы Губайдулловича Рахимова", - говорится в сообщении. Отмечается, что прощание с Рахимовым состоится в Уфе 13 января в Государственном концертном зале "Башкортостан". Его похоронят на мусульманском кладбище. "Вечером 11 января ушёл из жизни Муртаза Губайдуллович Рахимов. Великий сын башкирского народа, который всю свою жизнь посвятил служению республике и России. Он навеки останется в сердцах каждого из нас, всех жителей Башкортостана", - приводятся слова Хабирова. Муртаза Рахимов руководил Башкирией 20 лет. С 1990 по 1993 годы был председателем Верховного совета Башкирской АССР, а в 1993 году был избран первым президентом республики. Политик ушел в отставку в 2010 году.
https://ria.ru/20230111/rakhimov-1844259954.html
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общество, муртаза рахимов, радий хабиров, россия, уфа
Общество, Муртаза Рахимов, Радий Хабиров, Россия, Уфа
09:52 12.01.2023
 
Хабиров поручил увековечить память Муртазы Рахимова

Глава Башкирии Хабиров поручил увековечить память первого президента республики Рахимова

© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в медиабанкМуртаза Губайдуллович Рахимов
Муртаза Губайдуллович Рахимов - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в медиабанк
Муртаза Губайдуллович Рахимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 12 янв – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил региональному правительству, парламенту, мэрии Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечению памяти первого президента республики Муртазы Рахимова, сообщили в пресс-службе главы региона.
Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет.
Муртаза Рахимов - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 22:16
Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов
"Глава Башкортостана дал поручение правительству республики, Государственному Собранию – Курултаю региона, администрациям Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечению памяти Муртазы Губайдулловича Рахимова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прощание с Рахимовым состоится в Уфе 13 января в Государственном концертном зале "Башкортостан". Его похоронят на мусульманском кладбище.
"Вечером 11 января ушёл из жизни Муртаза Губайдуллович Рахимов. Великий сын башкирского народа, который всю свою жизнь посвятил служению республике и России. Он навеки останется в сердцах каждого из нас, всех жителей Башкортостана", - приводятся слова Хабирова.
Муртаза Рахимов руководил Башкирией 20 лет. С 1990 по 1993 годы был председателем Верховного совета Башкирской АССР, а в 1993 году был избран первым президентом республики. Политик ушел в отставку в 2010 году.
Муртаза Рахимов - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 23:45
Биография Муртазы Рахимова
 
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