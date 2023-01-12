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Хабиров поручил увековечить память Муртазы Рахимова

Хабиров поручил увековечить память Муртазы Рахимова - РИА Новости, 12.01.2023

Хабиров поручил увековечить память Муртазы Рахимова

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил региональному правительству, парламенту, мэрии Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечению памяти первого РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T09:52

2023-01-12T09:52

2023-01-12T09:52

общество

муртаза рахимов

радий хабиров

россия

уфа

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УФА, 12 янв – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил региональному правительству, парламенту, мэрии Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечению памяти первого президента республики Муртазы Рахимова, сообщили в пресс-службе главы региона. Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет. "Глава Башкортостана дал поручение правительству республики, Государственному Собранию – Курултаю региона, администрациям Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечению памяти Муртазы Губайдулловича Рахимова", - говорится в сообщении. Отмечается, что прощание с Рахимовым состоится в Уфе 13 января в Государственном концертном зале "Башкортостан". Его похоронят на мусульманском кладбище. "Вечером 11 января ушёл из жизни Муртаза Губайдуллович Рахимов. Великий сын башкирского народа, который всю свою жизнь посвятил служению республике и России. Он навеки останется в сердцах каждого из нас, всех жителей Башкортостана", - приводятся слова Хабирова. Муртаза Рахимов руководил Башкирией 20 лет. С 1990 по 1993 годы был председателем Верховного совета Башкирской АССР, а в 1993 году был избран первым президентом республики. Политик ушел в отставку в 2010 году.

https://ria.ru/20230111/rakhimov-1844259954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, муртаза рахимов, радий хабиров, россия, уфа