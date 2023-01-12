https://ria.ru/20230112/pamyat-1844296769.html
Хабиров поручил увековечить память Муртазы Рахимова
Хабиров поручил увековечить память Муртазы Рахимова - РИА Новости, 12.01.2023
Хабиров поручил увековечить память Муртазы Рахимова
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил региональному правительству, парламенту, мэрии Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечению памяти первого РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:52
2023-01-12T09:52
2023-01-12T09:52
общество
муртаза рахимов
радий хабиров
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уфа
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УФА, 12 янв – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил региональному правительству, парламенту, мэрии Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечению памяти первого президента республики Муртазы Рахимова, сообщили в пресс-службе главы региона. Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет. "Глава Башкортостана дал поручение правительству республики, Государственному Собранию – Курултаю региона, администрациям Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечению памяти Муртазы Губайдулловича Рахимова", - говорится в сообщении. Отмечается, что прощание с Рахимовым состоится в Уфе 13 января в Государственном концертном зале "Башкортостан". Его похоронят на мусульманском кладбище. "Вечером 11 января ушёл из жизни Муртаза Губайдуллович Рахимов. Великий сын башкирского народа, который всю свою жизнь посвятил служению республике и России. Он навеки останется в сердцах каждого из нас, всех жителей Башкортостана", - приводятся слова Хабирова. Муртаза Рахимов руководил Башкирией 20 лет. С 1990 по 1993 годы был председателем Верховного совета Башкирской АССР, а в 1993 году был избран первым президентом республики. Политик ушел в отставку в 2010 году.
https://ria.ru/20230111/rakhimov-1844259954.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, муртаза рахимов, радий хабиров, россия, уфа
Общество, Муртаза Рахимов, Радий Хабиров, Россия, Уфа
Хабиров поручил увековечить память Муртазы Рахимова
Глава Башкирии Хабиров поручил увековечить память первого президента республики Рахимова
УФА, 12 янв – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил региональному правительству, парламенту, мэрии Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечению памяти первого президента республики Муртазы Рахимова, сообщили в пресс-службе главы региона.
Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет.
"Глава Башкортостана дал поручение правительству республики, Государственному Собранию – Курултаю региона, администрациям Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечению памяти Муртазы Губайдулловича Рахимова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прощание с Рахимовым состоится в Уфе 13 января в Государственном концертном зале "Башкортостан". Его похоронят на мусульманском кладбище.
"Вечером 11 января ушёл из жизни Муртаза Губайдуллович Рахимов. Великий сын башкирского народа, который всю свою жизнь посвятил служению республике и России
. Он навеки останется в сердцах каждого из нас, всех жителей Башкортостана", - приводятся слова Хабирова.
Муртаза Рахимов руководил Башкирией 20 лет. С 1990 по 1993 годы был председателем Верховного совета Башкирской АССР, а в 1993 году был избран первым президентом республики. Политик ушел в отставку в 2010 году.