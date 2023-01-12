https://ria.ru/20230112/oruzhie-1844353633.html
Новое западное оружие Киеву будет законной целью для России, напомнил МИД
Новое западное оружие Киеву будет законной целью для России, напомнил МИД - РИА Новости, 12.01.2023
Новое западное оружие Киеву будет законной целью для России, напомнил МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с готовящимися Западом новыми поставками оружия Украине напомнила, что данное вооружение является... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:29
2023-01-12T12:29
2023-01-12T12:29
специальная военная операция на украине
мария захарова
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с готовящимися Западом новыми поставками оружия Украине напомнила, что данное вооружение является законной целью для России. "Американское и другое западное оружие на Украине, я хотела бы еще раз об этом сказать, а также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил. Если на Западе делают вид, что об этом не знают, это их проблема", - заявила Захарова на брифинге. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230112/oruzhie-1844272623.html
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мария захарова, россия, украина, киев, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Россия, Украина, Киев, НАТО, США
Новое западное оружие Киеву будет законной целью для России, напомнил МИД
Представитель МИД Захарова: новое западное оружие Киеву будет законной целью для России