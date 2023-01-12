10:51 12.01.2023 (обновлено: 11:04 12.01.2023)
Пушков раскрыл, как ситуация в Соледаре изменила мнение НАТО по Украине
Сенатор Пушков считает, что ситуация в Соледаре подтолкнула НАТО передать Киеву танки
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Западные страны усилят поставки оружия Украине, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Можно ожидать наращивания поставок новых вооружений Украине. <...> По этому поводу в руководстве наиболее враждебно настроенных к России стран НАТО, судя по всему, формируется консенсус", — пояснил он.
По мнению парламентария, на ускорение этого процесса повлияла обстановка в Соледаре. Пушков напомнил, что ранее к поставкам киевскому режиму более новых видов вооружения западного образца, которые ранее не передавались Украине, в СМИ призывали Кондолиза Райс и Билл Гейтс.
Накануне Владимир Зеленский, а также президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа подписали во Львове совместную декларацию, которая предусматривает продолжение военной, технической гуманитарной поддержки Киева со стороны Вильнюса и Варшавы. В рамках этого соглашения Варшава передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.
Накануне вечером руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ потеряли убитыми в Соледаре 500 человек, которые не захотели сдаваться в плен. Он также рассказал, что из города вывели мирных жителей.
По его словам, российские подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образовался "котел", в котором ведутся бои. Основатель ЧВК "Вагнер" также указал, что ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может.
Минобороны России тем временем сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, так как город расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.