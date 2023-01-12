https://ria.ru/20230112/oruzhie-1844309371.html

Пушков раскрыл, как ситуация в Соледаре изменила мнение НАТО по Украине

Пушков раскрыл, как ситуация в Соледаре изменила мнение НАТО по Украине - РИА Новости, 12.01.2023

Пушков раскрыл, как ситуация в Соледаре изменила мнение НАТО по Украине

Западные страны усилят поставки оружия Украине, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T10:51

2023-01-12T10:51

2023-01-12T11:04

в мире

алексей пушков

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Западные страны усилят поставки оружия Украине, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."Можно ожидать наращивания поставок новых вооружений Украине. <...> По этому поводу в руководстве наиболее враждебно настроенных к России стран НАТО, судя по всему, формируется консенсус", — пояснил он.По мнению парламентария, на ускорение этого процесса повлияла обстановка в Соледаре. Пушков напомнил, что ранее к поставкам киевскому режиму более новых видов вооружения западного образца, которые ранее не передавались Украине, в СМИ призывали Кондолиза Райс и Билл Гейтс.Накануне Владимир Зеленский, а также президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа подписали во Львове совместную декларацию, которая предусматривает продолжение военной, технической гуманитарной поддержки Киева со стороны Вильнюса и Варшавы. В рамках этого соглашения Варшава передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.Накануне вечером руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ потеряли убитыми в Соледаре 500 человек, которые не захотели сдаваться в плен. Он также рассказал, что из города вывели мирных жителей.По его словам, российские подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образовался "котел", в котором ведутся бои. Основатель ЧВК "Вагнер" также указал, что ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может.Минобороны России тем временем сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, так как город расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230111/soledar-1844134279.html

https://ria.ru/20230111/medvedev-1844255613.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, алексей пушков, кондолиза райс, билл гейтс, соледар, украина, россия, нато, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии