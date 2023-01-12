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Губернатор Приамурья поручил добавить Тынду в программу газификации региона - РИА Новости, 12.01.2023
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Губернатор Приамурья поручил добавить Тынду в программу газификации региона
Губернатор Приамурья поручил добавить Тынду в программу газификации региона - РИА Новости, 12.01.2023
Губернатор Приамурья поручил добавить Тынду в программу газификации региона
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил добавить Тынду в программу газификации региона, сообщает правительство Приамурья. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T02:26
2023-01-12T02:28
василий орлов (губернатор)
александр новак
тында
амурская область
россия
сила сибири — 2
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 янв – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил добавить Тынду в программу газификации региона, сообщает правительство Приамурья. Вопросы энергоснабжения, а также подготовку мастер-планов развития дальневосточных городов обсудили на совещании, которое провел зампред правительства РФ Александр Новак. Амурскую область на заседании представил заместитель председателя регионального правительства Павел Пузанов. "В рамках проработки мастер-плана Тынды как столицы БАМа и стратегически важного города нами разработаны предложения по ее газификации. К городу прилегает газопровод "Сила Сибири". Для газификации Тынды требуется строительство газопровода-отвода, газораспределительной станции и межпоселкового газопровода протяженностью 19,5 километра. По предварительным расчетам стоимость этих объектов превысит 3 миллиарда рублей. Также необходимо будет строительство новых газовых котельных. В действующей программе развития газоснабжения и газификации Амурской области, которая рассчитана до 2025 года, такие объекты не предусмотрены. В связи с этим активно работаем над корректировкой данной программы", - сообщил на совещании Павел Пузанов. Сейчас основным источником теплоснабжения Тынды является центральная котельная, которая отапливает большую часть города. Она работает на каменном угле и мазуте, и часть оборудования морально устарела. Скорректировать программу газификации области и добавить туда Тынду поручил губернатор региона Василий Орлов. "Газификация Тынды позволит на 17% снизить тариф на тепловую энергию для потребителей, а также создать условия для привлечения инвестиций, появления новых предприятий и рабочих мест. При переходе в Тынде на новый вид топлива — с каменного угля и мазута на природный газ — экономия средств бюджета области составит порядка 650 миллионов рублей в год. Высвободившиеся средства пойдут на социально-экономическое развитее города, его благоустройство", - сказал губернатор. Помимо социально-экономического эффекта от газификации Тынды при разработке мастер-плана планируют учесть экологические последствия перехода на природный газ. Сокращение вредных выбросов в атмосферу положительно скажется на здоровье жителей города. Александр Новак, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что в мастер-планах дальневосточных городов необходимо отразить конкретные мероприятия, касающиеся непосредственного развития инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Газификация региона и мероприятия по электроснабжению "необходимы в первую очередь для улучшения качества жизни дальневосточников, в том числе повышения доступности социальных услуг, создания новых рабочих мест". Необходимо также определить источники финансирования реализации мероприятий, включая меры государственной поддержки, добавляется в сообщении со ссылкой на вице-премьера. Вице-премьер РФ поручил Минэнерго создать рабочую группу и проработать с властями регионов особенности реконструкции, модернизации и строительства энергетической инфраструктуры с учётом перспективных потребностей населения, строительства новых промышленных предприятий и ввода нового жилья на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
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василий орлов (губернатор), александр новак, тында, амурская область, россия, сила сибири — 2, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Василий Орлов (губернатор), Александр Новак, Тында, Амурская область, Россия, Сила Сибири — 2, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
02:26 12.01.2023 (обновлено: 02:28 12.01.2023)
 
Губернатор Приамурья поручил добавить Тынду в программу газификации региона

Губернатор Амурской области Орлов поручил добавить Тынду в программу газификации региона

© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 янв – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил добавить Тынду в программу газификации региона, сообщает правительство Приамурья.
Вопросы энергоснабжения, а также подготовку мастер-планов развития дальневосточных городов обсудили на совещании, которое провел зампред правительства РФ Александр Новак. Амурскую область на заседании представил заместитель председателя регионального правительства Павел Пузанов.
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"В рамках проработки мастер-плана Тынды как столицы БАМа и стратегически важного города нами разработаны предложения по ее газификации. К городу прилегает газопровод "Сила Сибири". Для газификации Тынды требуется строительство газопровода-отвода, газораспределительной станции и межпоселкового газопровода протяженностью 19,5 километра. По предварительным расчетам стоимость этих объектов превысит 3 миллиарда рублей. Также необходимо будет строительство новых газовых котельных. В действующей программе развития газоснабжения и газификации Амурской области, которая рассчитана до 2025 года, такие объекты не предусмотрены. В связи с этим активно работаем над корректировкой данной программы", - сообщил на совещании Павел Пузанов.
Сейчас основным источником теплоснабжения Тынды является центральная котельная, которая отапливает большую часть города. Она работает на каменном угле и мазуте, и часть оборудования морально устарела. Скорректировать программу газификации области и добавить туда Тынду поручил губернатор региона Василий Орлов.
"Газификация Тынды позволит на 17% снизить тариф на тепловую энергию для потребителей, а также создать условия для привлечения инвестиций, появления новых предприятий и рабочих мест. При переходе в Тынде на новый вид топлива — с каменного угля и мазута на природный газ — экономия средств бюджета области составит порядка 650 миллионов рублей в год. Высвободившиеся средства пойдут на социально-экономическое развитее города, его благоустройство", - сказал губернатор.
Помимо социально-экономического эффекта от газификации Тынды при разработке мастер-плана планируют учесть экологические последствия перехода на природный газ. Сокращение вредных выбросов в атмосферу положительно скажется на здоровье жителей города.
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Александр Новак, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что в мастер-планах дальневосточных городов необходимо отразить конкретные мероприятия, касающиеся непосредственного развития инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Газификация региона и мероприятия по электроснабжению "необходимы в первую очередь для улучшения качества жизни дальневосточников, в том числе повышения доступности социальных услуг, создания новых рабочих мест". Необходимо также определить источники финансирования реализации мероприятий, включая меры государственной поддержки, добавляется в сообщении со ссылкой на вице-премьера.
Вице-премьер РФ поручил Минэнерго создать рабочую группу и проработать с властями регионов особенности реконструкции, модернизации и строительства энергетической инфраструктуры с учётом перспективных потребностей населения, строительства новых промышленных предприятий и ввода нового жилья на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
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