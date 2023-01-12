https://ria.ru/20230112/oon-1844275590.html

Постпредство России анонсировало заседание СБ ООН по Украине

Постпредство России анонсировало заседание СБ ООН по Украине - РИА Новости, 12.01.2023

Постпредство России анонсировало заседание СБ ООН по Украине

Семнадцатого января пройдет заседание Совбеза ООН, посвященное Украине, сообщил в Telegram первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T04:50

2023-01-12T04:50

2023-01-12T09:43

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ООН, 12 янв — РИА Новости. Семнадцатого января пройдет заседание Совбеза ООН, посвященное Украине, сообщил в Telegram первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский."О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине 17 января (в 23:00 по Москве), я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их "антироссийское" заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)", — написал дипломат.Еще одно заседание Совбеза ООН по Украине, как сообщалось ранее, состоится 13 января.Кроме того, по словам Полянского, 20 января, в 19:00 мск, Россия проведет неформальное заседание Совбеза по декабрьским обстрелам Донбасса."Будут интересные докладчики и факты — как известно, на таких встречах, в отличие от формальных заседаний СБ, мы можем демонстрировать видео- и фотоматериалы. Напишу по этой встрече ближе к делу", — пообещал дипломат.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230103/diskussiya-1842988437.html

https://ria.ru/20230101/kislitsa-1842762682.html

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