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Постпредство России анонсировало заседание СБ ООН по Украине - РИА Новости, 12.01.2023
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Постпредство России анонсировало заседание СБ ООН по Украине
Постпредство России анонсировало заседание СБ ООН по Украине - РИА Новости, 12.01.2023
Постпредство России анонсировало заседание СБ ООН по Украине
Семнадцатого января пройдет заседание Совбеза ООН, посвященное Украине, сообщил в Telegram первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий РИА Новости, 12.01.2023
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россия
украина
москва
оон
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ООН, 12 янв — РИА Новости. Семнадцатого января пройдет заседание Совбеза ООН, посвященное Украине, сообщил в Telegram первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский."О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине 17 января (в 23:00 по Москве), я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их "антироссийское" заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)", — написал дипломат.Еще одно заседание Совбеза ООН по Украине, как сообщалось ранее, состоится 13 января.Кроме того, по словам Полянского, 20 января, в 19:00 мск, Россия проведет неформальное заседание Совбеза по декабрьским обстрелам Донбасса."Будут интересные докладчики и факты — как известно, на таких встречах, в отличие от формальных заседаний СБ, мы можем демонстрировать видео- и фотоматериалы. Напишу по этой встрече ближе к делу", — пообещал дипломат.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230103/diskussiya-1842988437.html
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россия, украина, москва, оон, совет безопасности оон
Россия, Украина, Москва, ООН, Совет Безопасности ООН
04:50 12.01.2023 (обновлено: 09:43 12.01.2023)
 
Постпредство России анонсировало заседание СБ ООН по Украине

Полянский: заседание СБ ООН по Украине будет проведено 17 января

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 янв — РИА Новости. Семнадцатого января пройдет заседание Совбеза ООН, посвященное Украине, сообщил в Telegram первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.
"О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине 17 января (в 23:00 по Москве), я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их "антироссийское" заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)", — написал дипломат.
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Еще одно заседание Совбеза ООН по Украине, как сообщалось ранее, состоится 13 января.
Кроме того, по словам Полянского, 20 января, в 19:00 мск, Россия проведет неформальное заседание Совбеза по декабрьским обстрелам Донбасса.
"Будут интересные докладчики и факты — как известно, на таких встречах, в отличие от формальных заседаний СБ, мы можем демонстрировать видео- и фотоматериалы. Напишу по этой встрече ближе к делу", — пообещал дипломат.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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