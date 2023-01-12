https://ria.ru/20230112/ombudsmeny-1844396577.html
Москалькова призвала зарубежных омбудсменов к сплочению вместо ненависти
Москалькова призвала зарубежных омбудсменов к сплочению вместо ненависти - РИА Новости, 12.01.2023
Москалькова призвала зарубежных омбудсменов к сплочению вместо ненависти
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала зарубежных омбудсменов не разжигать ненависть, а сплотиться, а также дистанцироваться от... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:29
2023-01-12T14:29
2023-01-12T14:29
политика
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала зарубежных омбудсменов не разжигать ненависть, а сплотиться, а также дистанцироваться от политики, когда речь идет о защите прав человека. Москалькова в Анкаре участвует в международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке". "В условиях конфликта у омбудсменов особая миссия помощи людям, ставшими заложниками ситуации. Омбудсмен может и должен дистанцироваться от политики, когда речь идет о защите их прав. Наша задача - предпринять максимальные усилия, чтобы пленные вернулись домой, раненые получили медицинскую помощь. Призываю всех омбудсменов не разжигать ненависть, а сплотиться, чтобы сделать все возможное для оказания помощи людям", - написала она в своем Telegram-канале. Она отметила, что во время конференции омбудсменов в Анкаре не могла не затронуть тему СВО, так как именно сегодняшние события во многом "будут определять будущий миропорядок и создадут фундамент новой международной системы прав человека". "Мир и цивилизация будут продолжаться только тогда, когда мы сможем жить по принципам справедливости и гуманизма", - добавила она.
https://ria.ru/20230111/moskalkova-1844107542.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, татьяна москалькова, россия
Политика, Татьяна Москалькова, Россия
Москалькова призвала зарубежных омбудсменов к сплочению вместо ненависти
Москалькова призвала зарубежных омбудсменов не разжигать ненависть, а сплотиться
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала
зарубежных омбудсменов не разжигать ненависть, а сплотиться, а также дистанцироваться от политики, когда речь идет о защите прав человека.
Москалькова в Анкаре
участвует в международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке".
"В условиях конфликта у омбудсменов особая миссия помощи людям, ставшими заложниками ситуации. Омбудсмен может и должен дистанцироваться от политики, когда речь идет о защите их прав. Наша задача - предпринять максимальные усилия, чтобы пленные вернулись домой, раненые получили медицинскую помощь. Призываю всех омбудсменов не разжигать ненависть, а сплотиться, чтобы сделать все возможное для оказания помощи людям", - написала она в своем Telegram-канале. Она отметила, что во время конференции омбудсменов в Анкаре не могла не затронуть тему СВО, так как именно сегодняшние события во многом "будут определять будущий миропорядок и создадут фундамент новой международной системы прав человека".
"Мир и цивилизация будут продолжаться только тогда, когда мы сможем жить по принципам справедливости и гуманизма", - добавила она.