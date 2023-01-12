https://ria.ru/20230112/ombudsmeny-1844396577.html

Москалькова призвала зарубежных омбудсменов к сплочению вместо ненависти

Москалькова призвала зарубежных омбудсменов к сплочению вместо ненависти - РИА Новости, 12.01.2023

Москалькова призвала зарубежных омбудсменов к сплочению вместо ненависти

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала зарубежных омбудсменов не разжигать ненависть, а сплотиться, а также дистанцироваться от... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:29

2023-01-12T14:29

2023-01-12T14:29

политика

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала зарубежных омбудсменов не разжигать ненависть, а сплотиться, а также дистанцироваться от политики, когда речь идет о защите прав человека. Москалькова в Анкаре участвует в международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке". "В условиях конфликта у омбудсменов особая миссия помощи людям, ставшими заложниками ситуации. Омбудсмен может и должен дистанцироваться от политики, когда речь идет о защите их прав. Наша задача - предпринять максимальные усилия, чтобы пленные вернулись домой, раненые получили медицинскую помощь. Призываю всех омбудсменов не разжигать ненависть, а сплотиться, чтобы сделать все возможное для оказания помощи людям", - написала она в своем Telegram-канале. Она отметила, что во время конференции омбудсменов в Анкаре не могла не затронуть тему СВО, так как именно сегодняшние события во многом "будут определять будущий миропорядок и создадут фундамент новой международной системы прав человека". "Мир и цивилизация будут продолжаться только тогда, когда мы сможем жить по принципам справедливости и гуманизма", - добавила она.

https://ria.ru/20230111/moskalkova-1844107542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, татьяна москалькова, россия