https://ria.ru/20230112/odkb-1844434974.html

В МИД Армении раскритиковали комментарий секретариата ОДКБ по отмене учений

В МИД Армении раскритиковали комментарий секретариата ОДКБ по отмене учений - РИА Новости, 12.01.2023

В МИД Армении раскритиковали комментарий секретариата ОДКБ по отмене учений

В армянском МИД раскритиковали комментарий секретариата Организации Договора о коллективной безопасности, касающийся отмены учений ОДКБ в Армении. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:25

2023-01-12T16:25

2023-01-12T16:25

в мире

никол пашинян

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ереван

одкб

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ЕРЕВАН, 12 янв - РИА Новости. В армянском МИД раскритиковали комментарий секретариата Организации Договора о коллективной безопасности, касающийся отмены учений ОДКБ в Армении. Ранее в секретариате ОДКБ сообщили, что пока не получали официальных уведомлений от Еревана об отмене учений "Нерушимое братство-2023" на территории Армении. В секретариате также сообщили, что с пониманием относятся к сложившейся в Армении ситуации, "которая может не позволить в текущем году полноценно провести запланированные миротворческие учения ОДКБ". "В первую очередь хотим отметить, что в компетенцию секретариата, как рабочего органа ОДКБ, не входит комментирование заявлений членов СКБ ОДКБ – высшего органа Организации. Государства-члены ОДКБ не ожидают от секретариата какого-либо понимания своих действий и решений", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна, текст которого размещен на сайте внешнеполитического ведомства. Он отметил, что задачи секретариата четко обозначены в уставных документах Организации. По его словам, секретариат - это рабочий орган для осуществления организационного, информационного, аналитического и консультативного обеспечения деятельности органов организации. "Призываем новоназначенного генерального секретаря Организации провести скрупулезную проверку факта комментария секретариата с целью недопущения повторения подобного", - заявил Унанян. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации, а именно учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". В объединенном штабе ОДКБ подтвердили, что получили эту информацию и вырабатывают предложения по проведению учений на территории других государств-членов ОДКБ.

https://ria.ru/20230112/armeniya-1844356271.html

https://ria.ru/20230110/odkb-1843908862.html

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в мире, никол пашинян, армения, ереван, одкб