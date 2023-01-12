В МИД Армении раскритиковали комментарий секретариата ОДКБ по отмене учений
Пресс-секретарь МИД Армении Унанян напомнил о роли секретариата ОДКБ после их комментария
Флаг Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 янв - РИА Новости. В армянском МИД раскритиковали комментарий секретариата Организации Договора о коллективной безопасности, касающийся отмены учений ОДКБ в Армении.
Ранее в секретариате ОДКБ сообщили, что пока не получали официальных уведомлений от Еревана об отмене учений "Нерушимое братство-2023" на территории Армении. В секретариате также сообщили, что с пониманием относятся к сложившейся в Армении ситуации, "которая может не позволить в текущем году полноценно провести запланированные миротворческие учения ОДКБ".
"В первую очередь хотим отметить, что в компетенцию секретариата, как рабочего органа ОДКБ, не входит комментирование заявлений членов СКБ ОДКБ – высшего органа Организации. Государства-члены ОДКБ не ожидают от секретариата какого-либо понимания своих действий и решений", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна, текст которого размещен на сайте внешнеполитического ведомства.
Он отметил, что задачи секретариата четко обозначены в уставных документах Организации. По его словам, секретариат - это рабочий орган для осуществления организационного, информационного, аналитического и консультативного обеспечения деятельности органов организации.
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"Призываем новоназначенного генерального секретаря Организации провести скрупулезную проверку факта комментария секретариата с целью недопущения повторения подобного", - заявил Унанян.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации, а именно учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". В объединенном штабе ОДКБ подтвердили, что получили эту информацию и вырабатывают предложения по проведению учений на территории других государств-членов ОДКБ.
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