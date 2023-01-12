https://ria.ru/20230112/obstrely-1844378847.html
Украинские войска выпустили еще три натовских снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили еще три натовских снаряда по Донецку - РИА Новости, 12.01.2023
Украинские войска выпустили еще три натовских снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:28
2023-01-12T13:28
2023-01-12T13:28
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале центра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
донецк
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили еще три натовских снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили еще три снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку