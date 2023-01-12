12:43 12.01.2023 (обновлено: 12:45 12.01.2023)
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСледственные действия в здании ремонтной базы крупнейшего в ДНР предприятия "Геркулес-молоко", пострадавшего от обстрела
Следственные действия в здании ремонтной базы крупнейшего в ДНР предприятия "Геркулес-молоко", пострадавшего от обстрела
ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.