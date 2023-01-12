https://ria.ru/20230112/obse-1844414244.html

Лукашевич призвал Скопье не повторять опыт председательства Польши в ОБСЕ

Лукашевич призвал Скопье не повторять опыт председательства Польши в ОБСЕ - РИА Новости, 12.01.2023

Лукашевич призвал Скопье не повторять опыт председательства Польши в ОБСЕ

Извлечь уроки из "плачевного опыта" польского председательства в ОБСЕ, пытавшегося навязать организации "односторонние русофобские подходы", призвал нового... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:21

2023-01-12T15:21

2023-01-12T15:21

в мире

александр лукашевич

скопье

северная македония

украина

обсе

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ВЕНА, 12 янв - РИА Новости. Извлечь уроки из "плачевного опыта" польского председательства в ОБСЕ, пытавшегося навязать организации "односторонние русофобские подходы", призвал нового председателя в лице министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Ранее Османи представил в Вене короткую презентацию приоритетов председательства Северной Македонии в ОБСЕ в текущем году. Он напомнил о целях и задачах ОБСЕ, выраженных в Хельсинкском заключительном акте, направленных на активизацию отношений между странами-участницами и поддержку "европейской безопасности, справедливости и сотрудничества". Конфликт на Украине входит в число приоритетов председательства Скопье в ОБСЕ, добавил министр. "Рассчитываем, что озвученные осторожные объединительные сигналы обретут практическое наполнение. Предстоит крайне непростая работа, которая потребует от председательства дипломатической филигранности, мудрости, выдержки... Надеемся, в Скопье извлекут уроки из плачевного опыта польских предшественников, пытавшихся навязать организации односторонние русофобские подходы в нарушение мандата действующего председательства, определённого известным решением СМИД в Порту 2002 года", - заявил Лукашевич, выступая в четверг на специальном заседании Постсовета ОБСЕ. Российский представитель подчеркнул, что от готовности северомакедонской команды "выступать в роли беспристрастного и транспарентного менеджера" будут зависеть "перспективы восстановления доверия и сохранения управляемости ОБСЕ, равно как и ее будущее". Он потребовал отказаться от "базарных методов ведения дискуссий в постсовете и возврата к культуре профессиональных обсуждений всего спектра вопросов, пусть и самых сложных", а также от попыток "подчинить всю работу ОБСЕ продвижению подходов ряда западных стран применительно к ситуации на Украине и вокруг неё". Среди первоочередных задач ОБСЕ Лукашевич назвал скорейшее возобновление "предметной работы" в формате Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, полноценное возвращение профиля ОБСЕ в сфере противодействия транснациональным вызовам и угрозам, в том числе международному терроризму, наркотрафику, преступлений в области информационно-коммуникационных технологий, а также ряд вопросов экономического, экологического, энергетического и гуманитарного взаимодействия в рамках организации.

https://ria.ru/20230109/obse-1843579463.html

https://ria.ru/20221229/lavrov-1842072461.html

скопье

северная македония

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашевич, скопье, северная македония, украина, обсе