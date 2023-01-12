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Лукашевич призвал Скопье не повторять опыт председательства Польши в ОБСЕ - РИА Новости, 12.01.2023
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Лукашевич призвал Скопье не повторять опыт председательства Польши в ОБСЕ
Лукашевич призвал Скопье не повторять опыт председательства Польши в ОБСЕ - РИА Новости, 12.01.2023
Лукашевич призвал Скопье не повторять опыт председательства Польши в ОБСЕ
Извлечь уроки из "плачевного опыта" польского председательства в ОБСЕ, пытавшегося навязать организации "односторонние русофобские подходы", призвал нового... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:21
2023-01-12T15:21
в мире
александр лукашевич
скопье
северная македония
украина
обсе
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ВЕНА, 12 янв - РИА Новости. Извлечь уроки из "плачевного опыта" польского председательства в ОБСЕ, пытавшегося навязать организации "односторонние русофобские подходы", призвал нового председателя в лице министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Ранее Османи представил в Вене короткую презентацию приоритетов председательства Северной Македонии в ОБСЕ в текущем году. Он напомнил о целях и задачах ОБСЕ, выраженных в Хельсинкском заключительном акте, направленных на активизацию отношений между странами-участницами и поддержку "европейской безопасности, справедливости и сотрудничества". Конфликт на Украине входит в число приоритетов председательства Скопье в ОБСЕ, добавил министр. "Рассчитываем, что озвученные осторожные объединительные сигналы обретут практическое наполнение. Предстоит крайне непростая работа, которая потребует от председательства дипломатической филигранности, мудрости, выдержки... Надеемся, в Скопье извлекут уроки из плачевного опыта польских предшественников, пытавшихся навязать организации односторонние русофобские подходы в нарушение мандата действующего председательства, определённого известным решением СМИД в Порту 2002 года", - заявил Лукашевич, выступая в четверг на специальном заседании Постсовета ОБСЕ. Российский представитель подчеркнул, что от готовности северомакедонской команды "выступать в роли беспристрастного и транспарентного менеджера" будут зависеть "перспективы восстановления доверия и сохранения управляемости ОБСЕ, равно как и ее будущее". Он потребовал отказаться от "базарных методов ведения дискуссий в постсовете и возврата к культуре профессиональных обсуждений всего спектра вопросов, пусть и самых сложных", а также от попыток "подчинить всю работу ОБСЕ продвижению подходов ряда западных стран применительно к ситуации на Украине и вокруг неё". Среди первоочередных задач ОБСЕ Лукашевич назвал скорейшее возобновление "предметной работы" в формате Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, полноценное возвращение профиля ОБСЕ в сфере противодействия транснациональным вызовам и угрозам, в том числе международному терроризму, наркотрафику, преступлений в области информационно-коммуникационных технологий, а также ряд вопросов экономического, экологического, энергетического и гуманитарного взаимодействия в рамках организации.
https://ria.ru/20230109/obse-1843579463.html
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скопье
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в мире, александр лукашевич, скопье, северная македония, украина, обсе
В мире, Александр Лукашевич, Скопье, Северная Македония, Украина, ОБСЕ
15:21 12.01.2023
 
Лукашевич призвал Скопье не повторять опыт председательства Польши в ОБСЕ

Лукашевич призвал Скопье извлечь уроки из плачевного опыта председательства Польши в ОБСЕ

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Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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ВЕНА, 12 янв - РИА Новости. Извлечь уроки из "плачевного опыта" польского председательства в ОБСЕ, пытавшегося навязать организации "односторонние русофобские подходы", призвал нового председателя в лице министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Ранее Османи представил в Вене короткую презентацию приоритетов председательства Северной Македонии в ОБСЕ в текущем году. Он напомнил о целях и задачах ОБСЕ, выраженных в Хельсинкском заключительном акте, направленных на активизацию отношений между странами-участницами и поддержку "европейской безопасности, справедливости и сотрудничества". Конфликт на Украине входит в число приоритетов председательства Скопье в ОБСЕ, добавил министр.
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"Рассчитываем, что озвученные осторожные объединительные сигналы обретут практическое наполнение. Предстоит крайне непростая работа, которая потребует от председательства дипломатической филигранности, мудрости, выдержки... Надеемся, в Скопье извлекут уроки из плачевного опыта польских предшественников, пытавшихся навязать организации односторонние русофобские подходы в нарушение мандата действующего председательства, определённого известным решением СМИД в Порту 2002 года", - заявил Лукашевич, выступая в четверг на специальном заседании Постсовета ОБСЕ.
Российский представитель подчеркнул, что от готовности северомакедонской команды "выступать в роли беспристрастного и транспарентного менеджера" будут зависеть "перспективы восстановления доверия и сохранения управляемости ОБСЕ, равно как и ее будущее". Он потребовал отказаться от "базарных методов ведения дискуссий в постсовете и возврата к культуре профессиональных обсуждений всего спектра вопросов, пусть и самых сложных", а также от попыток "подчинить всю работу ОБСЕ продвижению подходов ряда западных стран применительно к ситуации на Украине и вокруг неё".
"Искренне надеемся, что пребывание Скопье "у руля" организации (ОБСЕ - ред) сможет запомниться более конструктивными подходами", - подчеркнул Лукашевич, указав, что заявления Буяра Османи о необходимости налаживания работы "по всем измерениям ОБСЕ" в Москве воспринимают, как "сигнал готовности Скопье заняться преодолением тяжёлого наследия предыдущего председательства, "заморозившего" немало важных направлений межгосударственного взаимодействия".
Среди первоочередных задач ОБСЕ Лукашевич назвал скорейшее возобновление "предметной работы" в формате Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, полноценное возвращение профиля ОБСЕ в сфере противодействия транснациональным вызовам и угрозам, в том числе международному терроризму, наркотрафику, преступлений в области информационно-коммуникационных технологий, а также ряд вопросов экономического, экологического, энергетического и гуманитарного взаимодействия в рамках организации.
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В миреАлександр ЛукашевичСкопьеСеверная МакедонияУкраинаОБСЕ
 
 
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