https://ria.ru/20230112/obse-1844414244.html
Лукашевич призвал Скопье не повторять опыт председательства Польши в ОБСЕ
Лукашевич призвал Скопье не повторять опыт председательства Польши в ОБСЕ - РИА Новости, 12.01.2023
Лукашевич призвал Скопье не повторять опыт председательства Польши в ОБСЕ
Извлечь уроки из "плачевного опыта" польского председательства в ОБСЕ, пытавшегося навязать организации "односторонние русофобские подходы", призвал нового... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:21
2023-01-12T15:21
2023-01-12T15:21
в мире
александр лукашевич
скопье
северная македония
украина
обсе
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ВЕНА, 12 янв - РИА Новости. Извлечь уроки из "плачевного опыта" польского председательства в ОБСЕ, пытавшегося навязать организации "односторонние русофобские подходы", призвал нового председателя в лице министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Ранее Османи представил в Вене короткую презентацию приоритетов председательства Северной Македонии в ОБСЕ в текущем году. Он напомнил о целях и задачах ОБСЕ, выраженных в Хельсинкском заключительном акте, направленных на активизацию отношений между странами-участницами и поддержку "европейской безопасности, справедливости и сотрудничества". Конфликт на Украине входит в число приоритетов председательства Скопье в ОБСЕ, добавил министр. "Рассчитываем, что озвученные осторожные объединительные сигналы обретут практическое наполнение. Предстоит крайне непростая работа, которая потребует от председательства дипломатической филигранности, мудрости, выдержки... Надеемся, в Скопье извлекут уроки из плачевного опыта польских предшественников, пытавшихся навязать организации односторонние русофобские подходы в нарушение мандата действующего председательства, определённого известным решением СМИД в Порту 2002 года", - заявил Лукашевич, выступая в четверг на специальном заседании Постсовета ОБСЕ. Российский представитель подчеркнул, что от готовности северомакедонской команды "выступать в роли беспристрастного и транспарентного менеджера" будут зависеть "перспективы восстановления доверия и сохранения управляемости ОБСЕ, равно как и ее будущее". Он потребовал отказаться от "базарных методов ведения дискуссий в постсовете и возврата к культуре профессиональных обсуждений всего спектра вопросов, пусть и самых сложных", а также от попыток "подчинить всю работу ОБСЕ продвижению подходов ряда западных стран применительно к ситуации на Украине и вокруг неё". Среди первоочередных задач ОБСЕ Лукашевич назвал скорейшее возобновление "предметной работы" в формате Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, полноценное возвращение профиля ОБСЕ в сфере противодействия транснациональным вызовам и угрозам, в том числе международному терроризму, наркотрафику, преступлений в области информационно-коммуникационных технологий, а также ряд вопросов экономического, экологического, энергетического и гуманитарного взаимодействия в рамках организации.
https://ria.ru/20230109/obse-1843579463.html
https://ria.ru/20221229/lavrov-1842072461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашевич, скопье, северная македония, украина, обсе
В мире, Александр Лукашевич, Скопье, Северная Македония, Украина, ОБСЕ
Лукашевич призвал Скопье не повторять опыт председательства Польши в ОБСЕ
Лукашевич призвал Скопье извлечь уроки из плачевного опыта председательства Польши в ОБСЕ
ВЕНА, 12 янв - РИА Новости. Извлечь уроки из "плачевного опыта" польского председательства в ОБСЕ, пытавшегося навязать организации "односторонние русофобские подходы", призвал нового председателя в лице министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Ранее Османи представил в Вене
короткую презентацию приоритетов председательства Северной Македонии в ОБСЕ в текущем году. Он напомнил о целях и задачах ОБСЕ, выраженных в Хельсинкском заключительном акте, направленных на активизацию отношений между странами-участницами и поддержку "европейской безопасности, справедливости и сотрудничества". Конфликт на Украине
входит в число приоритетов председательства Скопье в ОБСЕ, добавил министр.
"Рассчитываем, что озвученные осторожные объединительные сигналы обретут практическое наполнение. Предстоит крайне непростая работа, которая потребует от председательства дипломатической филигранности, мудрости, выдержки... Надеемся, в Скопье извлекут уроки из плачевного опыта польских предшественников, пытавшихся навязать организации односторонние русофобские подходы в нарушение мандата действующего председательства, определённого известным решением СМИД в Порту 2002 года", - заявил Лукашевич, выступая в четверг на специальном заседании Постсовета ОБСЕ.
Российский представитель подчеркнул, что от готовности северомакедонской команды "выступать в роли беспристрастного и транспарентного менеджера" будут зависеть "перспективы восстановления доверия и сохранения управляемости ОБСЕ, равно как и ее будущее". Он потребовал отказаться от "базарных методов ведения дискуссий в постсовете и возврата к культуре профессиональных обсуждений всего спектра вопросов, пусть и самых сложных", а также от попыток "подчинить всю работу ОБСЕ продвижению подходов ряда западных стран применительно к ситуации на Украине и вокруг неё".
"Искренне надеемся, что пребывание Скопье "у руля" организации (ОБСЕ - ред) сможет запомниться более конструктивными подходами", - подчеркнул Лукашевич, указав, что заявления Буяра Османи о необходимости налаживания работы "по всем измерениям ОБСЕ" в Москве воспринимают, как "сигнал готовности Скопье заняться преодолением тяжёлого наследия предыдущего председательства, "заморозившего" немало важных направлений межгосударственного взаимодействия".
Среди первоочередных задач ОБСЕ Лукашевич назвал скорейшее возобновление "предметной работы" в формате Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье
, полноценное возвращение профиля ОБСЕ в сфере противодействия транснациональным вызовам и угрозам, в том числе международному терроризму, наркотрафику, преступлений в области информационно-коммуникационных технологий, а также ряд вопросов экономического, экологического, энергетического и гуманитарного взаимодействия в рамках организации.