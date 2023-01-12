https://ria.ru/20230112/npz-1844483468.html

СМИ: "Лукойл" договорился с оператором терминала в Румынии о работе НПЗ

СМИ: "Лукойл" договорился с оператором терминала в Румынии о работе НПЗ - РИА Новости, 12.01.2023

СМИ: "Лукойл" договорился с оператором терминала в Румынии о работе НПЗ

Litasco - структура "Лукойла" - заключила договор с госоператором нефтяного терминала в румынском порту Констанца на 2023 год, который обеспечит работу... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T19:03

2023-01-12T19:03

2023-01-12T19:03

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КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Litasco - структура "Лукойла" - заключила договор с госоператором нефтяного терминала в румынском порту Констанца на 2023 год, который обеспечит работу нефтеперерабатывающего завода в этой стране в условиях эмбарго ЕС, сообщает румынский портал Profit. В Румынии "Лукойлу" принадлежит самый крупный нефтеперерабатывающий завод в стране - Petrotel Lukoil. Его мощность составляет около 2,5 миллиона тонн нефти в год. "Litasco, трейдинговое подразделение российской группы "Лукойл" и акционер нефтеперерабатывающего завода Petrotel, останется в 2023 году основным клиентом государственного оператора нефтяного терминала в порту Констанца, Oil Terminal. Компании подписали контракт на весь год в размере 55,85 миллиона леев (около 12 миллионов долларов - ред.)", - пишет портал. Контракт, подписанный между Oil Terminal и Litasco, касается разгрузки сырой нефти с морских судов и ее доставки для перекачки на НПЗ. Также речь идет о разгрузке и загрузке бензина, дизельного топлива, мазута и химических и нефтехимических продуктов с/на морские суда или речные баржи, танкеры. При этом в контракте учитывается эмбарго по нефти РФ, вступившее в силу с 5 декабря, и по нефтепродуктам, которое вступает в силу с 5 февраля текущего года. Компания Litasco (Lukoil International Trading and Supply Company) - единый оператор международной торговли группы "Лукойл", осуществляет все ее поставки и трейдинговые операции за рубежом. В состав Litasco входят дочерние компании и филиалы в США, Нидерландах, Казахстане и других странах.

https://ria.ru/20230109/lukoyl-1843756904.html

https://ria.ru/20230109/lukoyl-1843757590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нефть, румыния, россия, лукойл, в мире