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СМИ: "Лукойл" договорился с оператором терминала в Румынии о работе НПЗ - РИА Новости, 12.01.2023
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СМИ: "Лукойл" договорился с оператором терминала в Румынии о работе НПЗ
СМИ: "Лукойл" договорился с оператором терминала в Румынии о работе НПЗ - РИА Новости, 12.01.2023
СМИ: "Лукойл" договорился с оператором терминала в Румынии о работе НПЗ
Litasco - структура "Лукойла" - заключила договор с госоператором нефтяного терминала в румынском порту Констанца на 2023 год, который обеспечит работу... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T19:03
2023-01-12T19:03
нефть
румыния
россия
лукойл
в мире
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КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Litasco - структура "Лукойла" - заключила договор с госоператором нефтяного терминала в румынском порту Констанца на 2023 год, который обеспечит работу нефтеперерабатывающего завода в этой стране в условиях эмбарго ЕС, сообщает румынский портал Profit. В Румынии "Лукойлу" принадлежит самый крупный нефтеперерабатывающий завод в стране - Petrotel Lukoil. Его мощность составляет около 2,5 миллиона тонн нефти в год. "Litasco, трейдинговое подразделение российской группы "Лукойл" и акционер нефтеперерабатывающего завода Petrotel, останется в 2023 году основным клиентом государственного оператора нефтяного терминала в порту Констанца, Oil Terminal. Компании подписали контракт на весь год в размере 55,85 миллиона леев (около 12 миллионов долларов - ред.)", - пишет портал. Контракт, подписанный между Oil Terminal и Litasco, касается разгрузки сырой нефти с морских судов и ее доставки для перекачки на НПЗ. Также речь идет о разгрузке и загрузке бензина, дизельного топлива, мазута и химических и нефтехимических продуктов с/на морские суда или речные баржи, танкеры. При этом в контракте учитывается эмбарго по нефти РФ, вступившее в силу с 5 декабря, и по нефтепродуктам, которое вступает в силу с 5 февраля текущего года. Компания Litasco (Lukoil International Trading and Supply Company) - единый оператор международной торговли группы "Лукойл", осуществляет все ее поставки и трейдинговые операции за рубежом. В состав Litasco входят дочерние компании и филиалы в США, Нидерландах, Казахстане и других странах.
https://ria.ru/20230109/lukoyl-1843756904.html
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нефть, румыния, россия, лукойл, в мире
Нефть, Румыния, Россия, ЛУКОЙЛ, В мире
19:03 12.01.2023
 
СМИ: "Лукойл" договорился с оператором терминала в Румынии о работе НПЗ

Profit: "Лукойл" заключил договор с оператором терминала в Румынии для работы своего НПЗ

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевЛоготип компании "Лукойл"
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Логотип компании "Лукойл". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Litasco - структура "Лукойла" - заключила договор с госоператором нефтяного терминала в румынском порту Констанца на 2023 год, который обеспечит работу нефтеперерабатывающего завода в этой стране в условиях эмбарго ЕС, сообщает румынский портал Profit.
В Румынии "Лукойлу" принадлежит самый крупный нефтеперерабатывающий завод в стране - Petrotel Lukoil. Его мощность составляет около 2,5 миллиона тонн нефти в год.
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"Litasco, трейдинговое подразделение российской группы "Лукойл" и акционер нефтеперерабатывающего завода Petrotel, останется в 2023 году основным клиентом государственного оператора нефтяного терминала в порту Констанца, Oil Terminal. Компании подписали контракт на весь год в размере 55,85 миллиона леев (около 12 миллионов долларов - ред.)", - пишет портал.
Контракт, подписанный между Oil Terminal и Litasco, касается разгрузки сырой нефти с морских судов и ее доставки для перекачки на НПЗ. Также речь идет о разгрузке и загрузке бензина, дизельного топлива, мазута и химических и нефтехимических продуктов с/на морские суда или речные баржи, танкеры. При этом в контракте учитывается эмбарго по нефти РФ, вступившее в силу с 5 декабря, и по нефтепродуктам, которое вступает в силу с 5 февраля текущего года.
Компания Litasco (Lukoil International Trading and Supply Company) - единый оператор международной торговли группы "Лукойл", осуществляет все ее поставки и трейдинговые операции за рубежом. В состав Litasco входят дочерние компании и филиалы в США, Нидерландах, Казахстане и других странах.
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