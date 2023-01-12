https://ria.ru/20230112/neft-1844484624.html

Палата представителей США запретила продавать Китаю нефть из резерва

Палата представителей США запретила продавать Китаю нефть из резерва - РИА Новости, 12.01.2023

Палата представителей США запретила продавать Китаю нефть из резерва

Палата представителей США одобрила в четверг законопроект о запрете продавать Китаю нефть из стратегического резерва США, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T19:08

2023-01-12T19:08

2023-01-12T19:21

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Палата представителей США одобрила в четверг законопроект о запрете продавать Китаю нефть из стратегического резерва США, свидетельствуют результаты голосования.На фоне рекордно низких объемов запаса нефти в национальном резерве за запрет продажи топлива из него Пекину выступили 331 членов палаты, против - 97. Теперь законопроект должен быть рассмотрен и утвержден сенатом, в случае утверждения он поступит на подпись президенту. Аналитики в целом критично относятся к инициативе и прогнозируют, что контролируемый демократами сенат не поддержит ее."За последние два года президент (Джо – ред.) Байден высушил наш стратегический запас, чтобы отвлечь от ведомой им войны против американской энергетики, тем самым ослабил нашу экономическую и стратегическую безопасность", - заявил, представляя законопроект, лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ."Более того, администрация Байдена продавала нефть из наших стратегических запасов китайской коммунистической партии, которая сейчас имеет крупнейший контролируемый государством запас нефти в мире", - подчеркнул член палаты представителей, указав, что уровень запаса в США достиг рекордно низкой отметки с 1983 года.Законопроект, принятый палатой в четверг, запрещает продажу нефтепродуктов из нацрезервов каким-либо компаниям или предприятиям, находящимся под контролем или связанным с компартией Китая. Исключение предусмотрено для поставок, которые не предназначены на экспорт в Китай.По данным министерства энергетики США, для стабилизации ситуации на энергетическом рынке и сдерживания роста цен на топливо с ноября 2021 года из национального нефтяного резерва было изъято более 200 миллионов баррелей нефти.

https://ria.ru/20230111/neft-1844259639.html

https://ria.ru/20230110/neft-1843992407.html

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китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, сша, китай, стив скализ, пекин