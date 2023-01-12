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Палата представителей США запретила продавать Китаю нефть из резерва - РИА Новости, 12.01.2023
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Палата представителей США запретила продавать Китаю нефть из резерва
Палата представителей США запретила продавать Китаю нефть из резерва - РИА Новости, 12.01.2023
Палата представителей США запретила продавать Китаю нефть из резерва
Палата представителей США одобрила в четверг законопроект о запрете продавать Китаю нефть из стратегического резерва США, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T19:08
2023-01-12T19:21
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Палата представителей США одобрила в четверг законопроект о запрете продавать Китаю нефть из стратегического резерва США, свидетельствуют результаты голосования.На фоне рекордно низких объемов запаса нефти в национальном резерве за запрет продажи топлива из него Пекину выступили 331 членов палаты, против - 97. Теперь законопроект должен быть рассмотрен и утвержден сенатом, в случае утверждения он поступит на подпись президенту. Аналитики в целом критично относятся к инициативе и прогнозируют, что контролируемый демократами сенат не поддержит ее."За последние два года президент (Джо – ред.) Байден высушил наш стратегический запас, чтобы отвлечь от ведомой им войны против американской энергетики, тем самым ослабил нашу экономическую и стратегическую безопасность", - заявил, представляя законопроект, лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ."Более того, администрация Байдена продавала нефть из наших стратегических запасов китайской коммунистической партии, которая сейчас имеет крупнейший контролируемый государством запас нефти в мире", - подчеркнул член палаты представителей, указав, что уровень запаса в США достиг рекордно низкой отметки с 1983 года.Законопроект, принятый палатой в четверг, запрещает продажу нефтепродуктов из нацрезервов каким-либо компаниям или предприятиям, находящимся под контролем или связанным с компартией Китая. Исключение предусмотрено для поставок, которые не предназначены на экспорт в Китай.По данным министерства энергетики США, для стабилизации ситуации на энергетическом рынке и сдерживания роста цен на топливо с ноября 2021 года из национального нефтяного резерва было изъято более 200 миллионов баррелей нефти.
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цены на нефть, сша, китай, стив скализ, пекин
Цены на нефть, США, Китай, Стив Скализ, Пекин
19:08 12.01.2023 (обновлено: 19:21 12.01.2023)
 
Палата представителей США запретила продавать Китаю нефть из резерва

Палата представителей США запретила продавать Китаю нефть из стратегического резерва

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте, США
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Палата представителей США одобрила в четверг законопроект о запрете продавать Китаю нефть из стратегического резерва США, свидетельствуют результаты голосования.
На фоне рекордно низких объемов запаса нефти в национальном резерве за запрет продажи топлива из него Пекину выступили 331 членов палаты, против - 97. Теперь законопроект должен быть рассмотрен и утвержден сенатом, в случае утверждения он поступит на подпись президенту. Аналитики в целом критично относятся к инициативе и прогнозируют, что контролируемый демократами сенат не поддержит ее.
Добыча нефти в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 22:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экспорт нефти из США за неделю упал почти вдвое
"За последние два года президент (Джо – ред.) Байден высушил наш стратегический запас, чтобы отвлечь от ведомой им войны против американской энергетики, тем самым ослабил нашу экономическую и стратегическую безопасность", - заявил, представляя законопроект, лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ.
"Более того, администрация Байдена продавала нефть из наших стратегических запасов китайской коммунистической партии, которая сейчас имеет крупнейший контролируемый государством запас нефти в мире", - подчеркнул член палаты представителей, указав, что уровень запаса в США достиг рекордно низкой отметки с 1983 года.
Законопроект, принятый палатой в четверг, запрещает продажу нефтепродуктов из нацрезервов каким-либо компаниям или предприятиям, находящимся под контролем или связанным с компартией Китая. Исключение предусмотрено для поставок, которые не предназначены на экспорт в Китай.
По данным министерства энергетики США, для стабилизации ситуации на энергетическом рынке и сдерживания роста цен на топливо с ноября 2021 года из национального нефтяного резерва было изъято более 200 миллионов баррелей нефти.
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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Цены на нефтьСШАКитайСтив СкализПекин
 
 
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