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Запад не собирался урегулировать украинский конфликт, заявил Небензя - РИА Новости, 12.01.2023
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Запад не собирался урегулировать украинский конфликт, заявил Небензя
Запад не собирался урегулировать украинский конфликт, заявил Небензя - РИА Новости, 12.01.2023
Запад не собирался урегулировать украинский конфликт, заявил Небензя
Запад изначально не собирался урегулировать украинский конфликт, об этом свидетельствуют недавние признания Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, заявил на... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T22:57
2023-01-12T22:57
ангела меркель
василий небензя
франсуа олланд
в мире
украина
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ООН, 12 янв – РИА Новости. Запад изначально не собирался урегулировать украинский конфликт, об этом свидетельствуют недавние признания Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Ранее Олланд согласился с Меркель, что минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Перед этим Меркель (занимала пост канцлера ФРГ с 2005 по 2021 год) сказала ежедневнику Zeit, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Бывший канцлер усомнилась, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что слова Меркель были неожиданными и разочаровали. В ООН не стали комментировать слова бывших европейских лидеров, отдав это на откуп историкам и журналистам. "Как стало известно из недавних откровений непосредственных участников этих событий - Ангелы Меркель и Франсуа Олланда – Запад изначально не собирался ничего урегулировать. Минские соглашения, по их собственному признанию, были нужны лишь для того, чтобы накачать Украину иностранным оружием, наемниками и подготовить ее к военным действиям", - сказал Небензя. "Об этом же рассказал и Петр Порошенко. На фоне подобного системного и чудовищного обмана ни у кого не должно вызывать удивления то, что пришедший к власти под лозунгами "достижения мира" Владимир Зеленский продолжил заданный ему вектор и вверг свою страну в настоящую катастрофу", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230110/zapad-1844005477.html
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ангела меркель, василий небензя, франсуа олланд, в мире, украина, россия, германия, нато, оон
Ангела Меркель, Василий Небензя, Франсуа Олланд, В мире, Украина, Россия, Германия, НАТО, ООН
22:57 12.01.2023
 
Запад не собирался урегулировать украинский конфликт, заявил Небензя

Постпред при ООН Небензя: Запад изначально не собирался урегулировать украинский конфликт

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 12 янв – РИА Новости. Запад изначально не собирался урегулировать украинский конфликт, об этом свидетельствуют недавние признания Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее Олланд согласился с Меркель, что минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Перед этим Меркель (занимала пост канцлера ФРГ с 2005 по 2021 год) сказала ежедневнику Zeit, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Бывший канцлер усомнилась, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что слова Меркель были неожиданными и разочаровали. В ООН не стали комментировать слова бывших европейских лидеров, отдав это на откуп историкам и журналистам.
Ангела Меркель и Франсуа Олланд - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 22:23
Американский военный аналитик обвинил коллективный Запад во лжи России
"Как стало известно из недавних откровений непосредственных участников этих событий - Ангелы Меркель и Франсуа Олланда – Запад изначально не собирался ничего урегулировать. Минские соглашения, по их собственному признанию, были нужны лишь для того, чтобы накачать Украину иностранным оружием, наемниками и подготовить ее к военным действиям", - сказал Небензя.
"Об этом же рассказал и Петр Порошенко. На фоне подобного системного и чудовищного обмана ни у кого не должно вызывать удивления то, что пришедший к власти под лозунгами "достижения мира" Владимир Зеленский продолжил заданный ему вектор и вверг свою страну в настоящую катастрофу", - подчеркнул он.
Ангела Меркель и Франсуа Олланд - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 08:00
Запад нашел источник своих побед
 
Ангела МеркельВасилий НебензяФрансуа ОлландВ миреУкраинаРоссияГерманияНАТОООН
 
 
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