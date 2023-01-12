https://ria.ru/20230112/ndoneziya-1844452688.html
Пилотов предупредили об опасности полетов над Индонезией
Пилотов предупредили об опасности полетов над Индонезией - РИА Новости, 12.01.2023
Пилотов предупредили об опасности полетов над Индонезией
Центр исследования геологических катастроф Индонезии (PVMBG) предостерег пилотов об опасности полетов после того, как самый высокий вулкан страны на острове... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T18:04
2023-01-12T18:04
2023-01-12T18:04
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Центр исследования геологических катастроф Индонезии (PVMBG) предостерег пилотов об опасности полетов после того, как самый высокий вулкан страны на острове Суматра выбросил густой пепел на высоту более 1200 метров. Центр призвал не совершать полеты вокруг горы Керинчи, так как "есть вероятность, что извержение снова произойдет". Вулкан проявляет активность почти каждый год, за последнее время самые сильные извержения наблюдались в 2004 и 2009 годах. В последний раз Керинчи бушевал в среду, 12 января. Тогда вулкан выбросил пепел на высоту до 900 метров.
https://ria.ru/20221121/indoneziya-1832981699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, индонезия, суматра, вулканы, самолеты
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Индонезия, Суматра, вулканы, Самолеты
Пилотов предупредили об опасности полетов над Индонезией
Пролетающим над Индонезией самолетам предложили изменить маршрут из-за извержения вулкана