https://ria.ru/20230112/ndoneziya-1844452688.html

Пилотов предупредили об опасности полетов над Индонезией

Пилотов предупредили об опасности полетов над Индонезией - РИА Новости, 12.01.2023

Пилотов предупредили об опасности полетов над Индонезией

Центр исследования геологических катастроф Индонезии (PVMBG) предостерег пилотов об опасности полетов после того, как самый высокий вулкан страны на острове... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T18:04

2023-01-12T18:04

2023-01-12T18:04

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Центр исследования геологических катастроф Индонезии (PVMBG) предостерег пилотов об опасности полетов после того, как самый высокий вулкан страны на острове Суматра выбросил густой пепел на высоту более 1200 метров. Центр призвал не совершать полеты вокруг горы Керинчи, так как "есть вероятность, что извержение снова произойдет". Вулкан проявляет активность почти каждый год, за последнее время самые сильные извержения наблюдались в 2004 и 2009 годах. В последний раз Керинчи бушевал в среду, 12 января. Тогда вулкан выбросил пепел на высоту до 900 метров.

https://ria.ru/20221121/indoneziya-1832981699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, новости - туризм, индонезия, суматра, вулканы, самолеты