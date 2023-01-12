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Пилотов предупредили об опасности полетов над Индонезией - РИА Новости, 12.01.2023
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Пилотов предупредили об опасности полетов над Индонезией
Пилотов предупредили об опасности полетов над Индонезией - РИА Новости, 12.01.2023
Пилотов предупредили об опасности полетов над Индонезией
Центр исследования геологических катастроф Индонезии (PVMBG) предостерег пилотов об опасности полетов после того, как самый высокий вулкан страны на острове... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T18:04
2023-01-12T18:04
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Центр исследования геологических катастроф Индонезии (PVMBG) предостерег пилотов об опасности полетов после того, как самый высокий вулкан страны на острове Суматра выбросил густой пепел на высоту более 1200 метров. Центр призвал не совершать полеты вокруг горы Керинчи, так как "есть вероятность, что извержение снова произойдет". Вулкан проявляет активность почти каждый год, за последнее время самые сильные извержения наблюдались в 2004 и 2009 годах. В последний раз Керинчи бушевал в среду, 12 января. Тогда вулкан выбросил пепел на высоту до 900 метров.
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Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Индонезия, Суматра, вулканы, Самолеты
18:04 12.01.2023
 
Пилотов предупредили об опасности полетов над Индонезией

Пролетающим над Индонезией самолетам предложили изменить маршрут из-за извержения вулкана

© РИА Новости / Сутанта Адитья / Перейти в медиабанкИзвержение вулкана в Индонезии
Извержение вулкана в Индонезии - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Сутанта Адитья
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Центр исследования геологических катастроф Индонезии (PVMBG) предостерег пилотов об опасности полетов после того, как самый высокий вулкан страны на острове Суматра выбросил густой пепел на высоту более 1200 метров.
Центр призвал не совершать полеты вокруг горы Керинчи, так как "есть вероятность, что извержение снова произойдет".
Вулкан проявляет активность почти каждый год, за последнее время самые сильные извержения наблюдались в 2004 и 2009 годах. В последний раз Керинчи бушевал в среду, 12 января. Тогда вулкан выбросил пепел на высоту до 900 метров.
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