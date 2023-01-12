https://ria.ru/20230112/nato-1844514958.html
США начали массово переправлять танки в Восточную Европу
США начали массово переправлять танки в Восточную Европу - РИА Новости, 13.01.2023
США начали массово переправлять танки в Восточную Европу
США начали массово перебрасывать вооружения Польше и Латвии в рамках укрепления восточного фланга НАТО, сообщает Reuters. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-12T23:53
2023-01-12T23:53
2023-01-13T00:45
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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польша
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нато
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. США начали массово перебрасывать вооружения Польше и Латвии в рамках укрепления восточного фланга НАТО, сообщает Reuters.Американские танки и боевые машины начали прибывать в среду в голландский порт Флиссинген, чтобы позже направиться в Польшу и Литву в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО."В этот порт прибывает около 1250 единиц военной техники", - сказал курирующий операцию с американской стороны полковник Роберт Келлам.Среди техники - танки M-1 Abrams и боевые машины Bradley из 2-й бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии из Форт-Худа, штат Техас.В декабре США уже перебросили в Польшу около 700 боевых машин, в том числе танки Abrams. Это было реализовано в рамках программы "Atlantic Resolve". Она началась в 2014 году и направлена на усиление американского присутствия в Европе. В рамках операции некоторые части Армии США направляют в Европу отдельные подразделения, которые развертываются в странах восточного фланга НАТО.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
https://ria.ru/20230112/shvetsiya-1844496493.html
https://ria.ru/20230112/tanki-1844334486.html
https://ria.ru/20230112/vengriya-1844273353.html
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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша, польша, европа, нато
В мире, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), США, Польша, Европа, НАТО
23:53 12.01.2023 (обновлено: 00:45 13.01.2023)
США начали массово переправлять танки в Восточную Европу
Reuters: США начали массовую переброску танков M-1 Abrams и БМП Bradley в Восточную Европу