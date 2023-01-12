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В США заявили о решительной победе Путина над НАТО - РИА Новости, 12.01.2023
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В США заявили о решительной победе Путина над НАТО
В США заявили о решительной победе Путина над НАТО - РИА Новости, 12.01.2023
В США заявили о решительной победе Путина над НАТО
Российская армия добивается успеха в спецоперации на Украине, заявил американский политик-республиканец, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:16
2023-01-12T19:25
политика
владимир путин
денис пушилин
евгений пригожин
украина
россия
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская армия добивается успеха в спецоперации на Украине, заявил американский политик-республиканец, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.К своей публикации Янг прикрепил ссылку на новость о взятии российскими силами Соледара.Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этой неделе благодаря наступательным действиям российской армии удалось блокировать Соледар с северной и южной частей населенного пункта. По словам основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, город уже полностью очищен от ВСУ. Взятие Соледара кратно улучшит позиции для освобождения Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
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политика, владимир путин, денис пушилин, евгений пригожин, украина, россия, вооруженные силы украины, нато
Политика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Евгений Пригожин, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
17:16 12.01.2023 (обновлено: 19:25 12.01.2023)
 
В США заявили о решительной победе Путина над НАТО

Республиканец Янг заявил об уверенной победе России над силами НАТО на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоенная подготовка мобилизованных на Запорожском направлении
Военная подготовка мобилизованных на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военная подготовка мобилизованных на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская армия добивается успеха в спецоперации на Украине, заявил американский политик-республиканец, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

"Украина и НАТО по-прежнему решительно проигрывают, а Россия по-прежнему уверенно побеждает. Так было с начала марта 2022 года по сегодняшний день. Россия не может проиграть в этом конфликте, а Украина и НАТО не смогут одержать верх", — написал он в Twitter.

К своей публикации Янг прикрепил ссылку на новость о взятии российскими силами Соледара.
Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На этой неделе благодаря наступательным действиям российской армии удалось блокировать Соледар с северной и южной частей населенного пункта. По словам основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, город уже полностью очищен от ВСУ. Взятие Соледара кратно улучшит позиции для освобождения Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
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ПолитикаВладимир ПутинДенис ПушилинЕвгений ПригожинУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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