https://ria.ru/20230112/nato-1844453221.html

В США заявили о решительной победе Путина над НАТО

В США заявили о решительной победе Путина над НАТО - РИА Новости, 12.01.2023

В США заявили о решительной победе Путина над НАТО

Российская армия добивается успеха в спецоперации на Украине, заявил американский политик-республиканец, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:16

2023-01-12T17:16

2023-01-12T19:25

политика

владимир путин

денис пушилин

евгений пригожин

украина

россия

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская армия добивается успеха в спецоперации на Украине, заявил американский политик-республиканец, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.К своей публикации Янг прикрепил ссылку на новость о взятии российскими силами Соледара.Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этой неделе благодаря наступательным действиям российской армии удалось блокировать Соледар с северной и южной частей населенного пункта. По словам основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, город уже полностью очищен от ВСУ. Взятие Соледара кратно улучшит позиции для освобождения Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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политика, владимир путин, денис пушилин, евгений пригожин, украина, россия, вооруженные силы украины, нато