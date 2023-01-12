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Мишустин наградил журналиста РИА Новости за освещение событий в ЛНР - РИА Новости, 12.01.2023
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Мишустин наградил журналиста РИА Новости за освещение событий в ЛНР
Мишустин наградил журналиста РИА Новости за освещение событий в ЛНР - РИА Новости, 12.01.2023
Мишустин наградил журналиста РИА Новости за освещение событий в ЛНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил лауреатов правительственной премии в области СМИ 2022 года, в частности, премии удостоена собственный корреспондент... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:16
2023-01-12T18:22
михаил мишустин
россия
украина
луганская народная республика
нтв (телеканал)
вгтрк
"акбузат"
владимир сунгоркин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил лауреатов правительственной премии в области СМИ 2022 года, в частности, премии удостоена собственный корреспондент РИА Новости Олеся Потапова за освещение событий в ЛНР, также лауреатами стали гендиректор "Издательского дома Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин (посмертно) и военные корреспонденты, освещающие события в зоне специальной военной операции на территории Украины.В начале церемонии Мишустин поздравил журналистов с наступающим Днем российской печати, который отмечается 13 января. Премьер напомнил, что 320 лет назад в стране была опубликована первая газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах", с которой началась история всех отечественных СМИ."За эти годы мы все привыкли уже начинать день с новостей о том, что происходит в России, что происходит в мире. За каждым сообщением - нелегкий, ежедневный труд журналистов и медиакомпаний. От всей души поздравляю всех сотрудников СМИ с профессиональным праздником", - сказал Мишустин.Владимир Сунгоркин, возглавлявший "Комсомольскую правду" с 1997 года (скончался 14 сентября 2022 года), был посмертно включен в список лауреатов "за персональный вклад в развитие средств массовой информации". Для вручения диплома на церемонию была приглашена его супруга Татьяна Безрукова."За большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность" лауреатом стал телеведущий, советник в руководстве телекомпании "Телеканал "Россия" Андрей Малахов."За обеспечение информационного освещения боевых действий и мероприятий по восстановлению мирной жизни в период специальной военной операции" премия была присвоена заведующему корреспондентским пунктом ВГТРК в Египте Евгению Поддубному. Также награды за профессионализм и мужество, проявленные при освещении СВО, получили политический обозревать ВГТРК Николай Долгачев, корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, корреспондент НТВ Анатолий Майоров.Правительственная премия была присвоена руководителю студии ВГТРК "Авторская программа Александра Рогаткина" Александру Рогаткину "за объективное освещение событий, происходящих на Украине". "За создание нового стандарта репортажа при освещении событий в зоне специальной военной операции" лауреатом премии стал специальный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько.Гендиректор "Городского агентства по телевидению и радиовещанию" Александр Малькевич был включен в список лауреатов "за организацию работы телеканалов на освобождаемых территориях".Еще четыре сотрудника "Комсомольской правды" стали лауреатами премии за социально значимые выпуски газеты в новых субъектах РФ и специальные выпуски для российской армии в период спецоперации: заместитель генерального директора Ирина Дегтярева, заместитель главного редактора Алексей Белянчев, редактор Андрей Седов и редактор Марина Бунакова."За освещение событий в Луганской народной республике" правительственной премии была удостоена собственный корреспондент РИА Новости Олеся Потапова. Лауреатом также стала корреспондент МИЦ "Известия" Наталия Графчикова, подготовившая репортажи о ходе оборонительной операции под Херсоном и работавшая под обстрелами вооруженных формирований Украины на правом берегу Днепра.Премия была присвоена гендиректору "Варгонзо" Семену Пегову "за профессионализм и мужество, проявленные при освещении специальной военной операции".Также лауреатами премии стали сотрудники газеты "Голос правды" (Диана Горбань, Сергей Базалук, Александр Косенко, Юлия Карпенко, Евгений Тартанов), журнала "Акбузат" (Лариса Абдуллина, Майя Каюмова, Минигуль Тайсина, Азамат Гарипов, Ирина Ахмадуллина), "Детского радио" (Елена Бондаренко, Виктор Приворотский, Екатерина Шарапова, Елена Журавлева, Владислав Иванов) и "Авторадио" (Ирина Ипатова, Олег Балыков, Ольга Козеева).Во время награждения журналистов "Детского радио" Мишустин вспомнил историю о вице-премьере - руководителе аппарата правительства РФ Дмитрии Григоренко. Премьер рассказал, что во время исполнения детских желаний в рамках акции "Елка желаний" одна из участниц загадала у Григоренко посетить студию."Но потом девочка попросилась в эфир. Это не было предусмотрено сценарием. Ребята разрешили, она пришла в эфир, вот только Дмитрия Юрьевича не пригласили, он тоже хотел", - пошутил Мишустин.Завершая церемонию, Мишустин озвучил пожелания журналистам, а также произнес знаменитую цитату из фильма Алексея Балабанова "Брат-2"."У вас замечательная профессия, главное, она еще и творческая. Как в классике говорили: "В чем сила? Сила в правде". И именно этим вы занимаетесь. Хочу пожелать вам здоровья, всего самого доброго, все у нас получится. И те цели, которые ставит перед нами президент и которые от нас ожидают наши люди, мы обязательно достигнем", - сказал Мишустин.Согласно распоряжению Мишустина, опубликованному в четверг, премии также были присуждены замглавного редакторы "Российской газеты" Николаю Долгополову за серию публикаций о легендарных героях отечественной разведки, специальному корреспонденту "АНО "ТВ-Новости" Андрею Филатову "за освещение событий специальной военной операции на Telegram-канале "Военная хроника", главному редактору "Регнум" Марине Ахмедовой "за объективное освещение событий, происходящих на Украине", бренд-менеджеру редакции "Авторадио Елене Тищенко.
https://ria.ru/20230112/nagrada-1844366873.html
https://ria.ru/20221118/konkurs-1832604645.html
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РИА Новости
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Награждение журналиста РИА Новости Олеси Потаповой
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михаил мишустин, россия, украина, луганская народная республика, нтв (телеканал), вгтрк, "акбузат", владимир сунгоркин, александр рогаткин, новости агентства
Михаил Мишустин, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, НТВ (телеканал), ВГТРК, "Акбузат", Владимир Сунгоркин, Александр Рогаткин, Новости агентства
15:16 12.01.2023 (обновлено: 18:22 12.01.2023)
 
Мишустин наградил журналиста РИА Новости за освещение событий в ЛНР

Мишустин наградил журналиста РИА Новости Олесю Потапову за освещение событий в ЛНР

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и собственный корреспондент ФГУП "МИА "Россия сегодня" Олеся Потапова на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2022 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и собственный корреспондент ФГУП МИА Россия сегодня Олеся Потапова на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2022 год - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и собственный корреспондент ФГУП "МИА "Россия сегодня" Олеся Потапова на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2022 год
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил лауреатов правительственной премии в области СМИ 2022 года, в частности, премии удостоена собственный корреспондент РИА Новости Олеся Потапова за освещение событий в ЛНР, также лауреатами стали гендиректор "Издательского дома Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин (посмертно) и военные корреспонденты, освещающие события в зоне специальной военной операции на территории Украины.
В начале церемонии Мишустин поздравил журналистов с наступающим Днем российской печати, который отмечается 13 января. Премьер напомнил, что 320 лет назад в стране была опубликована первая газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах", с которой началась история всех отечественных СМИ.
"За эти годы мы все привыкли уже начинать день с новостей о том, что происходит в России, что происходит в мире. За каждым сообщением - нелегкий, ежедневный труд журналистов и медиакомпаний. От всей души поздравляю всех сотрудников СМИ с профессиональным праздником", - сказал Мишустин.
Владимир Сунгоркин, возглавлявший "Комсомольскую правду" с 1997 года (скончался 14 сентября 2022 года), был посмертно включен в список лауреатов "за персональный вклад в развитие средств массовой информации". Для вручения диплома на церемонию была приглашена его супруга Татьяна Безрукова.
"За большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность" лауреатом стал телеведущий, советник в руководстве телекомпании "Телеканал "Россия" Андрей Малахов.
"За обеспечение информационного освещения боевых действий и мероприятий по восстановлению мирной жизни в период специальной военной операции" премия была присвоена заведующему корреспондентским пунктом ВГТРК в Египте Евгению Поддубному. Также награды за профессионализм и мужество, проявленные при освещении СВО, получили политический обозревать ВГТРК Николай Долгачев, корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, корреспондент НТВ Анатолий Майоров.
Правительственная премия была присвоена руководителю студии ВГТРК "Авторская программа Александра Рогаткина" Александру Рогаткину "за объективное освещение событий, происходящих на Украине". "За создание нового стандарта репортажа при освещении событий в зоне специальной военной операции" лауреатом премии стал специальный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько.
Гендиректор "Городского агентства по телевидению и радиовещанию" Александр Малькевич был включен в список лауреатов "за организацию работы телеканалов на освобождаемых территориях".
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Еще четыре сотрудника "Комсомольской правды" стали лауреатами премии за социально значимые выпуски газеты в новых субъектах РФ и специальные выпуски для российской армии в период спецоперации: заместитель генерального директора Ирина Дегтярева, заместитель главного редактора Алексей Белянчев, редактор Андрей Седов и редактор Марина Бунакова.
"За освещение событий в Луганской народной республике" правительственной премии была удостоена собственный корреспондент РИА Новости Олеся Потапова. Лауреатом также стала корреспондент МИЦ "Известия" Наталия Графчикова, подготовившая репортажи о ходе оборонительной операции под Херсоном и работавшая под обстрелами вооруженных формирований Украины на правом берегу Днепра.
Премия была присвоена гендиректору "Варгонзо" Семену Пегову "за профессионализм и мужество, проявленные при освещении специальной военной операции".
Также лауреатами премии стали сотрудники газеты "Голос правды" (Диана Горбань, Сергей Базалук, Александр Косенко, Юлия Карпенко, Евгений Тартанов), журнала "Акбузат" (Лариса Абдуллина, Майя Каюмова, Минигуль Тайсина, Азамат Гарипов, Ирина Ахмадуллина), "Детского радио" (Елена Бондаренко, Виктор Приворотский, Екатерина Шарапова, Елена Журавлева, Владислав Иванов) и "Авторадио" (Ирина Ипатова, Олег Балыков, Ольга Козеева).
Во время награждения журналистов "Детского радио" Мишустин вспомнил историю о вице-премьере - руководителе аппарата правительства РФ Дмитрии Григоренко. Премьер рассказал, что во время исполнения детских желаний в рамках акции "Елка желаний" одна из участниц загадала у Григоренко посетить студию.
"Но потом девочка попросилась в эфир. Это не было предусмотрено сценарием. Ребята разрешили, она пришла в эфир, вот только Дмитрия Юрьевича не пригласили, он тоже хотел", - пошутил Мишустин.
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Завершая церемонию, Мишустин озвучил пожелания журналистам, а также произнес знаменитую цитату из фильма Алексея Балабанова "Брат-2".
"У вас замечательная профессия, главное, она еще и творческая. Как в классике говорили: "В чем сила? Сила в правде". И именно этим вы занимаетесь. Хочу пожелать вам здоровья, всего самого доброго, все у нас получится. И те цели, которые ставит перед нами президент и которые от нас ожидают наши люди, мы обязательно достигнем", - сказал Мишустин.
Согласно распоряжению Мишустина, опубликованному в четверг, премии также были присуждены замглавного редакторы "Российской газеты" Николаю Долгополову за серию публикаций о легендарных героях отечественной разведки, специальному корреспонденту "АНО "ТВ-Новости" Андрею Филатову "за освещение событий специальной военной операции на Telegram-канале "Военная хроника", главному редактору "Регнум" Марине Ахмедовой "за объективное освещение событий, происходящих на Украине", бренд-менеджеру редакции "Авторадио Елене Тищенко.
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Михаил МишустинРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаНТВ (телеканал)ВГТРК"Акбузат"Владимир СунгоркинАлександр РогаткинНовости агентства
 
 
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