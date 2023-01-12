https://ria.ru/20230112/most-1844365377.html

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно закроют 14 января

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно закроют 14 января - РИА Новости, 12.01.2023

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно закроют 14 января

Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 14 января с 4.00 до 16.00 мск в связи с ремонтными работами, с 3.00 мск на подъездах к нему введут ограничения,... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:50

2023-01-12T12:50

2023-01-12T13:05

россия

чп на крымском мосту

общество

авто

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 14 января с 4.00 до 16.00 мск в связи с ремонтными работами, с 3.00 мск на подъездах к нему введут ограничения, сообщили в Минтрансе РФ."14 января в 03.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04.00 до 16.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства."Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", - добавили в Минтрансе.

https://ria.ru/20230112/krym-1844289516.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, чп на крымском мосту, общество, авто