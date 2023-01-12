https://ria.ru/20230112/most-1844365377.html
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно закроют 14 января
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно закроют 14 января - РИА Новости, 12.01.2023
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно закроют 14 января
Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 14 января с 4.00 до 16.00 мск в связи с ремонтными работами, с 3.00 мск на подъездах к нему введут ограничения,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:50
2023-01-12T12:50
2023-01-12T13:05
россия
чп на крымском мосту
общество
авто
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 14 января с 4.00 до 16.00 мск в связи с ремонтными работами, с 3.00 мск на подъездах к нему введут ограничения, сообщили в Минтрансе РФ."14 января в 03.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04.00 до 16.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства."Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", - добавили в Минтрансе.
https://ria.ru/20230112/krym-1844289516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, чп на крымском мосту, общество, авто
Россия, ЧП на Крымском мосту, Общество, Авто
12:50 12.01.2023 (обновлено: 13:05 12.01.2023)
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно закроют 14 января
Автомобильное движение по Крымскому мосту закроют 14 января с 4:00 до 16:00 по Москве