https://ria.ru/20230112/moskva-1844324853.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 12.01.2023
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:26
2023-01-12T11:26
2023-01-12T11:26
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение действует до 7 часов 14 января.
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общество, москва, гидрометцентр, россия
Общество, Москва, Гидрометцентр, Россия
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы