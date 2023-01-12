https://ria.ru/20230112/moskva-1844281824.html

В Москве завершили расследование дела об убийстве супругов

В Москве завершили расследование дела об убийстве супругов - РИА Новости, 12.01.2023

В Москве завершили расследование дела об убийстве супругов

Завершено расследование дела об убийстве супружеской пары на юго-западе Москвы, тела которых спустя несколько дней нашли в лесу, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T07:56

2023-01-12T07:56

2023-01-12T07:58

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Завершено расследование дела об убийстве супружеской пары на юго-западе Москвы, тела которых спустя несколько дней нашли в лесу, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Иванова добавила, что в зависимости от роли они обвиняются в убийстве двух человек, укрывательстве преступления и пособничестве в краже и крупной краже с незаконным проникновением в жилище. Тела двух сильно обгоревших человек нашли второго марта 2022 года в лесу рядом с районом Южное Бутово. По делу задержали женщину и мужчину, которые полностью признали вину и рассказали, что 24 февраля они с соседями в своей квартире распивали алкоголь. В какой-то момент у фигуранта произошел конфликт с гостями, в результате мужчина зарезал сначала женщину, а затем настиг ее мужа, который попытался спастись и укрыться в своей квартире. После этого обвиняемый, чтобы скрыть преступление, перенес тело убитой в ее квартиру и замыл следы крови. О преступлении он рассказал своей сожительнице, которая согласилась помочь спрятать тела убитых. Так, 28 февраля фигуранты вынесли тела на улицу и подожгли их. В последующем выяснилось, что мужчина похитил имущество потерпевших и вместе с сожительницей продал его в ломбард. Иванова отметила, что преступников задержали на одном из вокзалов столицы, когда те пытались уехать из города. Также следствие установило, что фигуранты были неоднократно судимы.

https://ria.ru/20230102/arest-1842823826.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)