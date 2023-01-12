https://ria.ru/20230112/moskva-1844281824.html
В Москве завершили расследование дела об убийстве супругов
В Москве завершили расследование дела об убийстве супругов - РИА Новости, 12.01.2023
В Москве завершили расследование дела об убийстве супругов
Завершено расследование дела об убийстве супружеской пары на юго-западе Москвы, тела которых спустя несколько дней нашли в лесу, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T07:56
2023-01-12T07:56
2023-01-12T07:58
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Завершено расследование дела об убийстве супружеской пары на юго-западе Москвы, тела которых спустя несколько дней нашли в лесу, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Иванова добавила, что в зависимости от роли они обвиняются в убийстве двух человек, укрывательстве преступления и пособничестве в краже и крупной краже с незаконным проникновением в жилище. Тела двух сильно обгоревших человек нашли второго марта 2022 года в лесу рядом с районом Южное Бутово. По делу задержали женщину и мужчину, которые полностью признали вину и рассказали, что 24 февраля они с соседями в своей квартире распивали алкоголь. В какой-то момент у фигуранта произошел конфликт с гостями, в результате мужчина зарезал сначала женщину, а затем настиг ее мужа, который попытался спастись и укрыться в своей квартире. После этого обвиняемый, чтобы скрыть преступление, перенес тело убитой в ее квартиру и замыл следы крови. О преступлении он рассказал своей сожительнице, которая согласилась помочь спрятать тела убитых. Так, 28 февраля фигуранты вынесли тела на улицу и подожгли их. В последующем выяснилось, что мужчина похитил имущество потерпевших и вместе с сожительницей продал его в ломбард. Иванова отметила, что преступников задержали на одном из вокзалов столицы, когда те пытались уехать из города. Также следствие установило, что фигуранты были неоднократно судимы.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
07:56 12.01.2023 (обновлено: 07:58 12.01.2023)
В Москве завершили расследование дела об убийстве супругов
В Москве завершили расследование дела об убийстве супружеской пары
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Завершено расследование дела об убийстве супружеской пары на юго-западе Москвы, тела которых спустя несколько дней нашли в лесу, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины и 31-летней женщины… Дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - сказала она.
Иванова добавила, что в зависимости от роли они обвиняются в убийстве двух человек, укрывательстве преступления и пособничестве в краже и крупной краже с незаконным проникновением в жилище.
Тела двух сильно обгоревших человек нашли второго марта 2022 года в лесу рядом с районом Южное Бутово. По делу задержали женщину и мужчину, которые полностью признали вину и рассказали, что 24 февраля они с соседями в своей квартире распивали алкоголь.
В какой-то момент у фигуранта произошел конфликт с гостями, в результате мужчина зарезал сначала женщину, а затем настиг ее мужа, который попытался спастись и укрыться в своей квартире. После этого обвиняемый, чтобы скрыть преступление, перенес тело убитой в ее квартиру и замыл следы крови. О преступлении он рассказал своей сожительнице, которая согласилась помочь спрятать тела убитых.
Так, 28 февраля фигуранты вынесли тела на улицу и подожгли их. В последующем выяснилось, что мужчина похитил имущество потерпевших и вместе с сожительницей продал его в ломбард.
Иванова отметила, что преступников задержали на одном из вокзалов столицы, когда те пытались уехать из города. Также следствие установило, что фигуранты были неоднократно судимы.