https://ria.ru/20230112/moskalkova-1844319674.html

Москалькова заявила, что увидела прагматичный подход украинского омбудсмена

Москалькова заявила, что увидела прагматичный подход украинского омбудсмена - РИА Новости, 12.01.2023

Москалькова заявила, что увидела прагматичный подход украинского омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что увидела на встрече в Турции прагматичный подход украинского омбудсмена и готовность к... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:15

2023-01-12T11:15

2023-01-12T11:15

в мире

татьяна москалькова

россия

турция

анкара (провинция)

украина

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АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что увидела на встрече в Турции прагматичный подход украинского омбудсмена и готовность к диалогу, и отметила, что нельзя политизировать этот диалог. Москалькова в Анкаре участвует в международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке", где также прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины. "Да, я вижу, что они подходят прагматично и готовы к диалогу. У нас на сегодняшний день уже есть конкретные результаты по поиску без вести пропавших и по взаимному возвращению детей в семьи. Я надеюсь, что диалог будет продолжен. Самое главное, чтобы он не был политизирован, а был основан только на гуманитарных, правозащитных принципах", - сказала Москалькова журналистам.

https://ria.ru/20230111/obmen-1844238378.html

россия

турция

анкара (провинция)

украина

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Дарья Буймова

в мире, татьяна москалькова, россия, турция, анкара (провинция), украина