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Москалькова заявила, что увидела прагматичный подход украинского омбудсмена - РИА Новости, 12.01.2023
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Москалькова заявила, что увидела прагматичный подход украинского омбудсмена
Москалькова заявила, что увидела прагматичный подход украинского омбудсмена - РИА Новости, 12.01.2023
Москалькова заявила, что увидела прагматичный подход украинского омбудсмена
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что увидела на встрече в Турции прагматичный подход украинского омбудсмена и готовность к... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:15
2023-01-12T11:15
в мире
татьяна москалькова
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АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что увидела на встрече в Турции прагматичный подход украинского омбудсмена и готовность к диалогу, и отметила, что нельзя политизировать этот диалог. Москалькова в Анкаре участвует в международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке", где также прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины. "Да, я вижу, что они подходят прагматично и готовы к диалогу. У нас на сегодняшний день уже есть конкретные результаты по поиску без вести пропавших и по взаимному возвращению детей в семьи. Я надеюсь, что диалог будет продолжен. Самое главное, чтобы он не был политизирован, а был основан только на гуманитарных, правозащитных принципах", - сказала Москалькова журналистам.
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в мире, татьяна москалькова, россия, турция, анкара (провинция), украина
В мире, Татьяна Москалькова, Россия, Турция, Анкара (провинция), Украина
11:15 12.01.2023
 
Москалькова заявила, что увидела прагматичный подход украинского омбудсмена

Москалькова заявила, что на встрече с украинским омбудсменом увидела готовность к диалогу

© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанкОмбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, омбудсмен Турции Шереф Малкоч, председатель Парламента Турции Мустафа Шентоп и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече в Анкаре
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, омбудсмен Турции Шереф Малкоч, председатель Парламента Турции Мустафа Шентоп и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече в Анкаре - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
Перейти в медиабанк
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, омбудсмен Турции Шереф Малкоч, председатель Парламента Турции Мустафа Шентоп и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече в Анкаре
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АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что увидела на встрече в Турции прагматичный подход украинского омбудсмена и готовность к диалогу, и отметила, что нельзя политизировать этот диалог.
Москалькова в Анкаре участвует в международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке", где также прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины.
"Да, я вижу, что они подходят прагматично и готовы к диалогу. У нас на сегодняшний день уже есть конкретные результаты по поиску без вести пропавших и по взаимному возвращению детей в семьи. Я надеюсь, что диалог будет продолжен. Самое главное, чтобы он не был политизирован, а был основан только на гуманитарных, правозащитных принципах", - сказала Москалькова журналистам.
Встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины проходит в Анкаре - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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В миреТатьяна МоскальковаРоссияТурцияАнкара (провинция)Украина
 
 
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