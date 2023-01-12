https://ria.ru/20230112/moskalkova-1844319674.html
Москалькова заявила, что увидела прагматичный подход украинского омбудсмена
Москалькова заявила, что увидела прагматичный подход украинского омбудсмена - РИА Новости, 12.01.2023
Москалькова заявила, что увидела прагматичный подход украинского омбудсмена
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что увидела на встрече в Турции прагматичный подход украинского омбудсмена и готовность к... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:15
2023-01-12T11:15
2023-01-12T11:15
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татьяна москалькова
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АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что увидела на встрече в Турции прагматичный подход украинского омбудсмена и готовность к диалогу, и отметила, что нельзя политизировать этот диалог. Москалькова в Анкаре участвует в международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке", где также прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины. "Да, я вижу, что они подходят прагматично и готовы к диалогу. У нас на сегодняшний день уже есть конкретные результаты по поиску без вести пропавших и по взаимному возвращению детей в семьи. Я надеюсь, что диалог будет продолжен. Самое главное, чтобы он не был политизирован, а был основан только на гуманитарных, правозащитных принципах", - сказала Москалькова журналистам.
https://ria.ru/20230111/obmen-1844238378.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, татьяна москалькова, россия, турция, анкара (провинция), украина
В мире, Татьяна Москалькова, Россия, Турция, Анкара (провинция), Украина
Москалькова заявила, что увидела прагматичный подход украинского омбудсмена
Москалькова заявила, что на встрече с украинским омбудсменом увидела готовность к диалогу