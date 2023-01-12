https://ria.ru/20230112/moskalkova-1844317787.html

Москалькова ждет ясности от Турции по вопросу создания гумкоридора

Москалькова ждет ясности от Турции по вопросу создания гумкоридора - РИА Новости, 12.01.2023

Москалькова ждет ясности от Турции по вопросу создания гумкоридора

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ожидает ясности от Турции по "дорожной карте" по созданию гуманитарного коридора. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:12

2023-01-12T11:12

2023-01-12T11:14

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АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ожидает ясности от Турции по "дорожной карте" по созданию гуманитарного коридора. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, готова взять на себя их лечение. "Будем ожидать, нужно понять, что подразумевается. Но такие действия, связанные с взаимным освобождением лиц, получивших ранения, и обменом пленными невозможны без официальных решений органов властей. Без министерства обороны, нашей верховной власти, верховного главнокомандующего. Мы будем ожидать", - ответила Москалькова журналистам. Она отметила, что в результате обмена вернулось много раненых домой. "Специального плана и "дорожной карты" по этому поводу не существует. Вряд ли можно такой план составить. Вопрос решается в зависимости от конкретной ситуации и соответствующих реалий", - сказала она.

https://ria.ru/20230111/peregovory-1844114328.html

https://ria.ru/20230111/turtsiya-1844157805.html

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Дарья Буймова

в мире, татьяна москалькова, турция, россия, анкара (провинция)