https://ria.ru/20230112/moskalkova-1844317787.html
Москалькова ждет ясности от Турции по вопросу создания гумкоридора
Москалькова ждет ясности от Турции по вопросу создания гумкоридора - РИА Новости, 12.01.2023
Москалькова ждет ясности от Турции по вопросу создания гумкоридора
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ожидает ясности от Турции по "дорожной карте" по созданию гуманитарного коридора. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:12
2023-01-12T11:12
2023-01-12T11:14
в мире
татьяна москалькова
турция
россия
анкара (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg
АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ожидает ясности от Турции по "дорожной карте" по созданию гуманитарного коридора. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, готова взять на себя их лечение. "Будем ожидать, нужно понять, что подразумевается. Но такие действия, связанные с взаимным освобождением лиц, получивших ранения, и обменом пленными невозможны без официальных решений органов властей. Без министерства обороны, нашей верховной власти, верховного главнокомандующего. Мы будем ожидать", - ответила Москалькова журналистам. Она отметила, что в результате обмена вернулось много раненых домой. "Специального плана и "дорожной карты" по этому поводу не существует. Вряд ли можно такой план составить. Вопрос решается в зависимости от конкретной ситуации и соответствующих реалий", - сказала она.
https://ria.ru/20230111/peregovory-1844114328.html
https://ria.ru/20230111/turtsiya-1844157805.html
турция
россия
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cb2a38800a35b5585911f5ffaec7ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, татьяна москалькова, турция, россия, анкара (провинция)
В мире, Татьяна Москалькова, Турция, Россия, Анкара (провинция)
11:12 12.01.2023 (обновлено: 11:14 12.01.2023)
Москалькова ждет ясности от Турции по вопросу создания гумкоридора
Москалькова заявила, что ждет ясности от Турции по дорожной карте создания гумкоридора
АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ожидает ясности от Турции по "дорожной карте" по созданию гуманитарного коридора.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара
поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине
, готова взять на себя их лечение.
"Будем ожидать, нужно понять, что подразумевается. Но такие действия, связанные с взаимным освобождением лиц, получивших ранения, и обменом пленными невозможны без официальных решений органов властей. Без министерства обороны, нашей верховной власти, верховного главнокомандующего. Мы будем ожидать", - ответила Москалькова журналистам.
Она отметила, что в результате обмена вернулось много раненых домой.
"Специального плана и "дорожной карты" по этому поводу не существует. Вряд ли можно такой план составить. Вопрос решается в зависимости от конкретной ситуации и соответствующих реалий", - сказала она.