https://ria.ru/20230112/moroz-1844421349.html

Жители Эвенкии сообщили о 75-градусных морозах в поселке Ессей

Жители Эвенкии сообщили о 75-градусных морозах в поселке Ессей - РИА Новости, 12.01.2023

Жители Эвенкии сообщили о 75-градусных морозах в поселке Ессей

Жители эвенкийского поселка Ессей, расположенного в Красноярском крае, сообщают о 73-75-градусных морозах; при этом в Среднесибирском управлении по... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:38

2023-01-12T15:38

2023-01-12T15:38

общество

красноярский край

эвенкийский район

погода

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КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Жители эвенкийского поселка Ессей, расположенного в Красноярском крае, сообщают о 73-75-градусных морозах; при этом в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) данную информацию не подтверждают, но и не опровергают. Ранее синоптики предупреждали об усилении морозов на всей территории Красноярского края. По их данным в Эвенкии ожидались морозы до минус 55 градусов ниже ноля. По словам местного жителя Андрея Мирошко, мороз в 73-75 градусов пришел в поселок в ночь с 10 на 11 января. Он отметил, что после таких морозов минус 64 градуса уже ощущаются как "Ташкент". В Среднесибирском УГМС РИА Новости сообщили, что не могут подтвердить или опровергнуть слова местных жителей, так как именно в Ессее нет метеостанций, фиксирующих показания, а ближайшие к нему показывали значения в минус 53 градуса. По его словам, официальная метеостанция самая ближайшая к Ессею фиксировала минус 53-54 градуса ниже ноля. В Эвенкии ночные морозы до 55 градусов и ниже в ночное время продержатся до 16 января, так как там сохраняется очаг холода. Поселок Ессей расположен на берегу озера Ессей. Поселение с населением свыше 600 жителей, оно находится в субарктическом климатическом поясе в зоне континентального климата, в природной зоне лесотундр. Зима длится здесь более восьми месяцев.

https://ria.ru/20230111/moroz-1844091326.html

https://ria.ru/20230110/yakutiya-1843827247.html

красноярский край

эвенкийский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, красноярский край, эвенкийский район, погода