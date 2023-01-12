https://ria.ru/20230112/moroz-1844421349.html
Жители Эвенкии сообщили о 75-градусных морозах в поселке Ессей
Жители Эвенкии сообщили о 75-градусных морозах в поселке Ессей - РИА Новости, 12.01.2023
Жители Эвенкии сообщили о 75-градусных морозах в поселке Ессей
Жители эвенкийского поселка Ессей, расположенного в Красноярском крае, сообщают о 73-75-градусных морозах; при этом в Среднесибирском управлении по... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:38
2023-01-12T15:38
2023-01-12T15:38
общество
красноярский край
эвенкийский район
погода
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КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Жители эвенкийского поселка Ессей, расположенного в Красноярском крае, сообщают о 73-75-градусных морозах; при этом в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) данную информацию не подтверждают, но и не опровергают. Ранее синоптики предупреждали об усилении морозов на всей территории Красноярского края. По их данным в Эвенкии ожидались морозы до минус 55 градусов ниже ноля. По словам местного жителя Андрея Мирошко, мороз в 73-75 градусов пришел в поселок в ночь с 10 на 11 января. Он отметил, что после таких морозов минус 64 градуса уже ощущаются как "Ташкент". В Среднесибирском УГМС РИА Новости сообщили, что не могут подтвердить или опровергнуть слова местных жителей, так как именно в Ессее нет метеостанций, фиксирующих показания, а ближайшие к нему показывали значения в минус 53 градуса. По его словам, официальная метеостанция самая ближайшая к Ессею фиксировала минус 53-54 градуса ниже ноля. В Эвенкии ночные морозы до 55 градусов и ниже в ночное время продержатся до 16 января, так как там сохраняется очаг холода. Поселок Ессей расположен на берегу озера Ессей. Поселение с населением свыше 600 жителей, оно находится в субарктическом климатическом поясе в зоне континентального климата, в природной зоне лесотундр. Зима длится здесь более восьми месяцев.
https://ria.ru/20230111/moroz-1844091326.html
https://ria.ru/20230110/yakutiya-1843827247.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, красноярский край, эвенкийский район, погода
Общество, Красноярский край, Эвенкийский район, Погода
Жители Эвенкии сообщили о 75-градусных морозах в поселке Ессей
Жители Эвенкии сообщили о 75-градусных морозах в поселке Ессей в ночь с 10 на 11 января
КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости.
Жители эвенкийского поселка Ессей, расположенного в Красноярском крае, сообщают
о 73-75-градусных морозах; при этом в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) данную информацию не подтверждают, но и не опровергают.
Ранее синоптики предупреждали об усилении морозов на всей территории Красноярского края. По их данным в Эвенкии ожидались морозы до минус 55 градусов ниже ноля.
По словам местного жителя Андрея Мирошко, мороз в 73-75 градусов пришел в поселок в ночь с 10 на 11 января.
"Ну вот сегодня 64 (мороза), а вот вчера фотография с улицы Набережной (показывает - ред.) 72 и ниже на 3 деления даже. Это 75 практически. Ощущалось, голова разламывалась, но терпимо. Дышать тяжело было. Дрова, вода есть, все работали. Магазины тоже работали. Перебоев с электричеством не было. За все мои 55 лет такое первый раз. Перебоев с электричеством не было. Практически все отапливаются электрическими котлами, все работает", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что после таких морозов минус 64 градуса уже ощущаются как "Ташкент".
В Среднесибирском УГМС РИА Новости сообщили, что не могут подтвердить или опровергнуть слова местных жителей, так как именно в Ессее нет метеостанций, фиксирующих показания, а ближайшие к нему показывали значения в минус 53 градуса.
"У нас нет там никакой метеостанции, поэтому официального подтверждения у меня нет. Его просто неоткуда взять, если там местные термометры показывают такую температуру, я в их достоверности сомневаюсь...Мы не можем подтвердить или опровергнуть", - сказал ведущий синоптик Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Дмитрий Ульянов.
По его словам, официальная метеостанция самая ближайшая к Ессею фиксировала минус 53-54 градуса ниже ноля. В Эвенкии ночные морозы до 55 градусов и ниже в ночное время продержатся до 16 января, так как там сохраняется очаг холода.
Поселок Ессей расположен на берегу озера Ессей. Поселение с населением свыше 600 жителей, оно находится в субарктическом климатическом поясе в зоне континентального климата, в природной зоне лесотундр. Зима длится здесь более восьми месяцев.