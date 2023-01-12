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Путин поблагодарил липецкого губернатора за заботу о семьях мобилизованных - РИА Новости, 12.01.2023
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Путин поблагодарил липецкого губернатора за заботу о семьях мобилизованных
Путин поблагодарил липецкого губернатора за заботу о семьях мобилизованных - РИА Новости, 12.01.2023
Путин поблагодарил липецкого губернатора за заботу о семьях мобилизованных
Президент России Владимир Путин поблагодарил липецкого губернатора Игоря Артамонова за заботу о семьях мобилизованных и попросил уделять этому вопросы внимание... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:19
2023-01-12T14:36
общество
липецкая область
владимир путин
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил липецкого губернатора Игоря Артамонова за заботу о семьях мобилизованных и попросил уделять этому вопросы внимание и впредь."Спасибо вам за заботу о семьях мобилизованных граждан. Я вас прошу уделять этому и впредь должное внимание", - сказал он в ходе общения с главой региона.Глава государства отметил, что Липецкая область демонстрирует хорошие показатели по всем основным направлениям – рост валового регионального продукта, промышленное производство, инвестиции в основной капитал, рынок труда. Однако попросил не забывать о вопросах экологии."Конечно, вы об этом точно знаете, вопросы защиты окружающей среды, экологии должны оставаться в центре внимания – вашего внимания и всей вашей команды", - сказал он.
https://ria.ru/20230111/mobilizatsiya-1844190786.html
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общество, липецкая область, владимир путин, частичная мобилизация в россии
Общество, Липецкая область, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России
14:19 12.01.2023 (обновлено: 14:36 12.01.2023)
 
Путин поблагодарил липецкого губернатора за заботу о семьях мобилизованных

Путин поблагодарил липецкого губернатора Артамонова за заботу о семьях мобилизованных

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил липецкого губернатора Игоря Артамонова за заботу о семьях мобилизованных и попросил уделять этому вопросы внимание и впредь.
"Спасибо вам за заботу о семьях мобилизованных граждан. Я вас прошу уделять этому и впредь должное внимание", - сказал он в ходе общения с главой региона.
Глава государства отметил, что Липецкая область демонстрирует хорошие показатели по всем основным направлениям – рост валового регионального продукта, промышленное производство, инвестиции в основной капитал, рынок труда. Однако попросил не забывать о вопросах экологии.
"Конечно, вы об этом точно знаете, вопросы защиты окружающей среды, экологии должны оставаться в центре внимания – вашего внимания и всей вашей команды", - сказал он.
Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации на полигоне в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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ОбществоЛипецкая областьВладимир ПутинЧастичная мобилизация в России
 
 
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