https://ria.ru/20230112/mobilizatsiya-1844393571.html
Путин поблагодарил липецкого губернатора за заботу о семьях мобилизованных
Путин поблагодарил липецкого губернатора за заботу о семьях мобилизованных - РИА Новости, 12.01.2023
Путин поблагодарил липецкого губернатора за заботу о семьях мобилизованных
Президент России Владимир Путин поблагодарил липецкого губернатора Игоря Артамонова за заботу о семьях мобилизованных и попросил уделять этому вопросы внимание... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:19
2023-01-12T14:19
2023-01-12T14:36
общество
липецкая область
владимир путин
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил липецкого губернатора Игоря Артамонова за заботу о семьях мобилизованных и попросил уделять этому вопросы внимание и впредь."Спасибо вам за заботу о семьях мобилизованных граждан. Я вас прошу уделять этому и впредь должное внимание", - сказал он в ходе общения с главой региона.Глава государства отметил, что Липецкая область демонстрирует хорошие показатели по всем основным направлениям – рост валового регионального продукта, промышленное производство, инвестиции в основной капитал, рынок труда. Однако попросил не забывать о вопросах экологии."Конечно, вы об этом точно знаете, вопросы защиты окружающей среды, экологии должны оставаться в центре внимания – вашего внимания и всей вашей команды", - сказал он.
https://ria.ru/20230111/mobilizatsiya-1844190786.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, липецкая область, владимир путин, частичная мобилизация в россии
Общество, Липецкая область, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России
14:19 12.01.2023 (обновлено: 14:36 12.01.2023)
Путин поблагодарил липецкого губернатора за заботу о семьях мобилизованных
Путин поблагодарил липецкого губернатора Артамонова за заботу о семьях мобилизованных