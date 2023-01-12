https://ria.ru/20230112/mobilizatsiya-1844393571.html

Путин поблагодарил липецкого губернатора за заботу о семьях мобилизованных

Путин поблагодарил липецкого губернатора за заботу о семьях мобилизованных - РИА Новости, 12.01.2023

Путин поблагодарил липецкого губернатора за заботу о семьях мобилизованных

Президент России Владимир Путин поблагодарил липецкого губернатора Игоря Артамонова за заботу о семьях мобилизованных и попросил уделять этому вопросы внимание... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:19

2023-01-12T14:19

2023-01-12T14:36

общество

липецкая область

владимир путин

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837560475_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_685cb09c3b44d9db550f850b3e697ac6.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил липецкого губернатора Игоря Артамонова за заботу о семьях мобилизованных и попросил уделять этому вопросы внимание и впредь."Спасибо вам за заботу о семьях мобилизованных граждан. Я вас прошу уделять этому и впредь должное внимание", - сказал он в ходе общения с главой региона.Глава государства отметил, что Липецкая область демонстрирует хорошие показатели по всем основным направлениям – рост валового регионального продукта, промышленное производство, инвестиции в основной капитал, рынок труда. Однако попросил не забывать о вопросах экологии."Конечно, вы об этом точно знаете, вопросы защиты окружающей среды, экологии должны оставаться в центре внимания – вашего внимания и всей вашей команды", - сказал он.

https://ria.ru/20230111/mobilizatsiya-1844190786.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, липецкая область, владимир путин, частичная мобилизация в россии