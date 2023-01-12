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В Минюсте США высказались о хранении секретных бумаг в офисе Байдена - РИА Новости, 12.01.2023
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В Минюсте США высказались о хранении секретных бумаг в офисе Байдена
В Минюсте США высказались о хранении секретных бумаг в офисе Байдена - РИА Новости, 12.01.2023
В Минюсте США высказались о хранении секретных бумаг в офисе Байдена
Обнаруженные в связанном с президентом США Джо Байденом аналитическом центре секретные документы не должны были там храниться, заявил в четверг глава... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T21:51
2023-01-12T21:51
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Обнаруженные в связанном с президентом США Джо Байденом аналитическом центре секретные документы не должны были там храниться, заявил в четверг глава американского минюста Меррик Гарланд. В США разгорелся скандал в связи с тем, что в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне обнаружили секретные документы. В четверг Белый дом сообщил, что обнаружена новая порция секретных материалов в доме Байдена в городе Уилмингтон. Все материалы относятся к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы и могли в нарушение регламентов находиться у Байдена в его бытность частным лицом.
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в мире, джо байден, сша, министерство юстиции сша
В мире, Джо Байден, США, Министерство юстиции США
21:51 12.01.2023
 
В Минюсте США высказались о хранении секретных бумаг в офисе Байдена

В Минюсте США заявили о недопустимости хранения секретных бумаг в бывшем офисе Байдена

© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / J. David Ake
Министерство юстиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Обнаруженные в связанном с президентом США Джо Байденом аналитическом центре секретные документы не должны были там храниться, заявил в четверг глава американского минюста Меррик Гарланд.
"Вечером 4 ноября 2022 года управление генерального инспектора Национального архива связалось с прокурором министерства юстиции и сообщило о том, что документы с грифом секретности были обнаружены в офисе Центра за дипломатию и глобальное взаимодействие, расположенном в Вашингтоне. Этот офис не был предназначен для хранения засекреченных документов", - объявил Гарланд в ходе выступления перед прессой.
В США разгорелся скандал в связи с тем, что в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне обнаружили секретные документы. В четверг Белый дом сообщил, что обнаружена новая порция секретных материалов в доме Байдена в городе Уилмингтон. Все материалы относятся к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы и могли в нарушение регламентов находиться у Байдена в его бытность частным лицом.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 05:37
Пресс-секретарь Байдена вывела американцев из себя одной фразой
 
В миреДжо БайденСШАМинистерство юстиции США
 
 
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