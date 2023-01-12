https://ria.ru/20230112/minyust-1844505716.html

В Минюсте США высказались о хранении секретных бумаг в офисе Байдена

В Минюсте США высказались о хранении секретных бумаг в офисе Байдена - РИА Новости, 12.01.2023

В Минюсте США высказались о хранении секретных бумаг в офисе Байдена

Обнаруженные в связанном с президентом США Джо Байденом аналитическом центре секретные документы не должны были там храниться, заявил в четверг глава... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T21:51

2023-01-12T21:51

2023-01-12T21:51

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Обнаруженные в связанном с президентом США Джо Байденом аналитическом центре секретные документы не должны были там храниться, заявил в четверг глава американского минюста Меррик Гарланд. В США разгорелся скандал в связи с тем, что в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне обнаружили секретные документы. В четверг Белый дом сообщил, что обнаружена новая порция секретных материалов в доме Байдена в городе Уилмингтон. Все материалы относятся к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы и могли в нарушение регламентов находиться у Байдена в его бытность частным лицом.

https://ria.ru/20230112/bayden-1844276758.html

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в мире, джо байден, сша, министерство юстиции сша