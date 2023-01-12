В Минюсте США высказались о хранении секретных бумаг в офисе Байдена
В Минюсте США заявили о недопустимости хранения секретных бумаг в бывшем офисе Байдена
© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
© AP Photo / J. David Ake
Министерство юстиции США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Обнаруженные в связанном с президентом США Джо Байденом аналитическом центре секретные документы не должны были там храниться, заявил в четверг глава американского минюста Меррик Гарланд.
"Вечером 4 ноября 2022 года управление генерального инспектора Национального архива связалось с прокурором министерства юстиции и сообщило о том, что документы с грифом секретности были обнаружены в офисе Центра за дипломатию и глобальное взаимодействие, расположенном в Вашингтоне. Этот офис не был предназначен для хранения засекреченных документов", - объявил Гарланд в ходе выступления перед прессой.
В США разгорелся скандал в связи с тем, что в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне обнаружили секретные документы. В четверг Белый дом сообщил, что обнаружена новая порция секретных материалов в доме Байдена в городе Уилмингтон. Все материалы относятся к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы и могли в нарушение регламентов находиться у Байдена в его бытность частным лицом.