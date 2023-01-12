https://ria.ru/20230112/mina-1844484307.html
В Севастополе спасатели извлекли мину из мусорного бака
В Севастополе спасатели извлекли мину из мусорного бака - РИА Новости, 12.01.2023
В Севастополе спасатели извлекли мину из мусорного бака
Предмет, обнаруженный в мусорном баке в Севастополе, оказался минометной миной времен войны, ее извлекли и ликвидируют на полигоне, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T19:07
2023-01-12T19:07
2023-01-12T19:07
происшествия
россия
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Предмет, обнаруженный в мусорном баке в Севастополе, оказался минометной миной времен войны, ее извлекли и ликвидируют на полигоне, сообщает пресс-служба севастопольского управления МЧС РФ. Ранее в полиции города отметили, что в общественном месте обнаружен предмет, визуально похожий на боеприпас. Место оцепили. "Осмотрев находку, специалисты МЧС определили: она является миномётной миной советского производства ММ-82 времён Великой Отечественной. С соблюдением всех необходимых мер предосторожности боеприпас погрузили на борт спецавтомобиля и транспортировали с места обнаружения", - говорится в сообщении. На месте работали взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН "Беркут-С" Росгвардии и сотрудники спецотряда МЧС. Мину транспортировали на полигон для уничтожения путём контролируемого подрыва. "Работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено", - подчеркнули в ведомстве. Сейчас выясняются обстоятельства, при которых мина оказалась в мусорном баке, устанавливается личность правонарушителя.
https://ria.ru/20221022/kombayner-1825952347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, республика крым
Происшествия, Россия, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Республика Крым
В Севастополе спасатели извлекли мину из мусорного бака
В Севастополе спасатели извлекли из мусорного бака мину времен Великой Отечественной войны