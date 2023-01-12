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В Севастополе спасатели извлекли мину из мусорного бака - РИА Новости, 12.01.2023
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В Севастополе спасатели извлекли мину из мусорного бака
В Севастополе спасатели извлекли мину из мусорного бака - РИА Новости, 12.01.2023
В Севастополе спасатели извлекли мину из мусорного бака
Предмет, обнаруженный в мусорном баке в Севастополе, оказался минометной миной времен войны, ее извлекли и ликвидируют на полигоне, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T19:07
2023-01-12T19:07
происшествия
россия
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Предмет, обнаруженный в мусорном баке в Севастополе, оказался минометной миной времен войны, ее извлекли и ликвидируют на полигоне, сообщает пресс-служба севастопольского управления МЧС РФ. Ранее в полиции города отметили, что в общественном месте обнаружен предмет, визуально похожий на боеприпас. Место оцепили. "Осмотрев находку, специалисты МЧС определили: она является миномётной миной советского производства ММ-82 времён Великой Отечественной. С соблюдением всех необходимых мер предосторожности боеприпас погрузили на борт спецавтомобиля и транспортировали с места обнаружения", - говорится в сообщении. На месте работали взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН "Беркут-С" Росгвардии и сотрудники спецотряда МЧС. Мину транспортировали на полигон для уничтожения путём контролируемого подрыва. "Работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено", - подчеркнули в ведомстве. Сейчас выясняются обстоятельства, при которых мина оказалась в мусорном баке, устанавливается личность правонарушителя.
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россия
севастополь
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происшествия, россия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, республика крым
Происшествия, Россия, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Республика Крым
19:07 12.01.2023
 
В Севастополе спасатели извлекли мину из мусорного бака

В Севастополе спасатели извлекли из мусорного бака мину времен Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкАкватория порта в Севастополе
Акватория порта в Севастополе - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Акватория порта в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Предмет, обнаруженный в мусорном баке в Севастополе, оказался минометной миной времен войны, ее извлекли и ликвидируют на полигоне, сообщает пресс-служба севастопольского управления МЧС РФ.
Ранее в полиции города отметили, что в общественном месте обнаружен предмет, визуально похожий на боеприпас. Место оцепили.
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"Осмотрев находку, специалисты МЧС определили: она является миномётной миной советского производства ММ-82 времён Великой Отечественной. С соблюдением всех необходимых мер предосторожности боеприпас погрузили на борт спецавтомобиля и транспортировали с места обнаружения", - говорится в сообщении.
На месте работали взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН "Беркут-С" Росгвардии и сотрудники спецотряда МЧС. Мину транспортировали на полигон для уничтожения путём контролируемого подрыва.
"Работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено", - подчеркнули в ведомстве.
Сейчас выясняются обстоятельства, при которых мина оказалась в мусорном баке, устанавливается личность правонарушителя.
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ПроисшествияРоссияСевастопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииРеспублика Крым
 
 
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