https://ria.ru/20230112/mina-1844484307.html

В Севастополе спасатели извлекли мину из мусорного бака

В Севастополе спасатели извлекли мину из мусорного бака - РИА Новости, 12.01.2023

В Севастополе спасатели извлекли мину из мусорного бака

Предмет, обнаруженный в мусорном баке в Севастополе, оказался минометной миной времен войны, ее извлекли и ликвидируют на полигоне, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T19:07

2023-01-12T19:07

2023-01-12T19:07

происшествия

россия

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Предмет, обнаруженный в мусорном баке в Севастополе, оказался минометной миной времен войны, ее извлекли и ликвидируют на полигоне, сообщает пресс-служба севастопольского управления МЧС РФ. Ранее в полиции города отметили, что в общественном месте обнаружен предмет, визуально похожий на боеприпас. Место оцепили. "Осмотрев находку, специалисты МЧС определили: она является миномётной миной советского производства ММ-82 времён Великой Отечественной. С соблюдением всех необходимых мер предосторожности боеприпас погрузили на борт спецавтомобиля и транспортировали с места обнаружения", - говорится в сообщении. На месте работали взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН "Беркут-С" Росгвардии и сотрудники спецотряда МЧС. Мину транспортировали на полигон для уничтожения путём контролируемого подрыва. "Работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено", - подчеркнули в ведомстве. Сейчас выясняются обстоятельства, при которых мина оказалась в мусорном баке, устанавливается личность правонарушителя.

https://ria.ru/20221022/kombayner-1825952347.html

https://ria.ru/20220830/snaryad-1813222423.html

россия

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, республика крым