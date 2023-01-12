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Москва прорабатывает встречу глав МИД России, Сирии и Турции - РИА Новости, 12.01.2023
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Москва прорабатывает встречу глав МИД России, Сирии и Турции
Москва прорабатывает встречу глав МИД России, Сирии и Турции - РИА Новости, 12.01.2023
Москва прорабатывает встречу глав МИД России, Сирии и Турции
Встреча глав МИД России, Турции и Сирии Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Фейсала Микдада прорабатывается, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:36
2023-01-12T13:41
россия
сирия
турция
мария захарова
москва
сергей лавров
мевлют чавушоглу
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Встреча глав МИД России, Турции и Сирии Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Фейсала Микдада прорабатывается, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В практическом плане дата не была утверждена, идет проработка подобной встречи", - сказала Захарова на брифинге.
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россия, сирия, турция, мария захарова, москва, сергей лавров, мевлют чавушоглу
Россия, Сирия, Турция, Мария Захарова, Москва, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу
13:36 12.01.2023 (обновлено: 13:41 12.01.2023)
 
Москва прорабатывает встречу глав МИД России, Сирии и Турции

Захарова сообщила, что Москва прорабатывает встречу глав МИД России, Сирии и Турции

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Встреча глав МИД России, Турции и Сирии Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Фейсала Микдада прорабатывается, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В практическом плане дата не была утверждена, идет проработка подобной встречи", - сказала Захарова на брифинге.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
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МИД Турции заявил, что для вывода войск из Сирии нужны политические шаги
 
РоссияСирияТурцияМария ЗахароваМоскваСергей ЛавровМевлют Чавушоглу
 
 
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