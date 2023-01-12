https://ria.ru/20230112/mid-1844381563.html

Москва прорабатывает встречу глав МИД России, Сирии и Турции

Москва прорабатывает встречу глав МИД России, Сирии и Турции - РИА Новости, 12.01.2023

Москва прорабатывает встречу глав МИД России, Сирии и Турции

Встреча глав МИД России, Турции и Сирии Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Фейсала Микдада прорабатывается, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:36

2023-01-12T13:36

2023-01-12T13:41

россия

сирия

турция

мария захарова

москва

сергей лавров

мевлют чавушоглу

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Встреча глав МИД России, Турции и Сирии Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Фейсала Микдада прорабатывается, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В практическом плане дата не была утверждена, идет проработка подобной встречи", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20221231/voyska-1842660219.html

россия

сирия

турция

москва

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россия, сирия, турция, мария захарова, москва, сергей лавров, мевлют чавушоглу