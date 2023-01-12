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Киев получит от Варшавы 60 вагонов метро - РИА Новости, 12.01.2023
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Киев получит от Варшавы 60 вагонов метро
Киев получит от Варшавы 60 вагонов метро - РИА Новости, 12.01.2023
Киев получит от Варшавы 60 вагонов метро
Киев получит от Варшавы 60 вагонов для метрополитена в рамках соглашения о сотрудничестве, сообщили в Киевской городской государственной администрации. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T10:23
2023-01-12T10:27
в мире
киев
варшава
польша
виталий кличко
рафал тшасковски
украина
метро
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Киев получит от Варшавы 60 вагонов для метрополитена в рамках соглашения о сотрудничестве, сообщили в Киевской городской государственной администрации. Мэры столиц Польши, Венгрии, Чехии и Словакии посетили в среду Киев по приглашению его мэра Виталия Кличко, сообщил мэр Будапешта Гергей Карачонь. По информации агентства MTI, цель визита в Киев – "рассмотреть, какую инфраструктурную и гуманитарную помощь столицы V4 (стран Вышеградской четверки) могут оказать городу Киеву и жителям украинской столицы". "Мэр Варшавы Рафал Тшасковский и мэр Киева Виталий Кличко подписали письмо о сотрудничестве между метрополитенами обоих городов. Польская сторона пообещала, что передаст украинской столице 60 вагонов метро", - приводит сообщение горадминистрации издание УНН. Мэры четырех европейских столиц заверили, что продолжат оказывать Киеву необходимую гуманитарную помощь, осуществлять поставки оборудования для прохождения зимнего периода, а также в будущем примут участие в восстановлении в украинской столице разрушенных объектов, добавили в мэрии.
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в мире, киев, варшава, польша, виталий кличко, рафал тшасковски, украина, метро
В мире, Киев, Варшава, Польша, Виталий Кличко, Рафал Тшасковски, Украина, Метро
10:23 12.01.2023 (обновлено: 10:27 12.01.2023)
 
Киев получит от Варшавы 60 вагонов метро

Мэр Варшавы Тшасковский пообещал поставить Киеву 60 вагонов метро

© AP Photo / Felipe DanaСтанция "Площадь Независимости" Киевского метрополитена
Станция Площадь Независимости Киевского метрополитена - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Станция "Площадь Независимости" Киевского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Киев получит от Варшавы 60 вагонов для метрополитена в рамках соглашения о сотрудничестве, сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Мэры столиц Польши, Венгрии, Чехии и Словакии посетили в среду Киев по приглашению его мэра Виталия Кличко, сообщил мэр Будапешта Гергей Карачонь. По информации агентства MTI, цель визита в Киев – "рассмотреть, какую инфраструктурную и гуманитарную помощь столицы V4 (стран Вышеградской четверки) могут оказать городу Киеву и жителям украинской столицы".
"Мэр Варшавы Рафал Тшасковский и мэр Киева Виталий Кличко подписали письмо о сотрудничестве между метрополитенами обоих городов. Польская сторона пообещала, что передаст украинской столице 60 вагонов метро", - приводит сообщение горадминистрации издание УНН.
Мэры четырех европейских столиц заверили, что продолжат оказывать Киеву необходимую гуманитарную помощь, осуществлять поставки оборудования для прохождения зимнего периода, а также в будущем примут участие в восстановлении в украинской столице разрушенных объектов, добавили в мэрии.
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В миреКиевВаршаваПольшаВиталий КличкоРафал ТшасковскиУкраинаМетро
 
 
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