https://ria.ru/20230112/metro-1844302431.html

Киев получит от Варшавы 60 вагонов метро

Киев получит от Варшавы 60 вагонов метро - РИА Новости, 12.01.2023

Киев получит от Варшавы 60 вагонов метро

Киев получит от Варшавы 60 вагонов для метрополитена в рамках соглашения о сотрудничестве, сообщили в Киевской городской государственной администрации. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T10:23

2023-01-12T10:23

2023-01-12T10:27

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рафал тшасковски

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метро

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Киев получит от Варшавы 60 вагонов для метрополитена в рамках соглашения о сотрудничестве, сообщили в Киевской городской государственной администрации. Мэры столиц Польши, Венгрии, Чехии и Словакии посетили в среду Киев по приглашению его мэра Виталия Кличко, сообщил мэр Будапешта Гергей Карачонь. По информации агентства MTI, цель визита в Киев – "рассмотреть, какую инфраструктурную и гуманитарную помощь столицы V4 (стран Вышеградской четверки) могут оказать городу Киеву и жителям украинской столицы". "Мэр Варшавы Рафал Тшасковский и мэр Киева Виталий Кличко подписали письмо о сотрудничестве между метрополитенами обоих городов. Польская сторона пообещала, что передаст украинской столице 60 вагонов метро", - приводит сообщение горадминистрации издание УНН. Мэры четырех европейских столиц заверили, что продолжат оказывать Киеву необходимую гуманитарную помощь, осуществлять поставки оборудования для прохождения зимнего периода, а также в будущем примут участие в восстановлении в украинской столице разрушенных объектов, добавили в мэрии.

https://ria.ru/20230111/medvedev-1844255613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, варшава, польша, виталий кличко, рафал тшасковски, украина, метро