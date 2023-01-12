10:23 12.01.2023 (обновлено: 10:27 12.01.2023)
Киев получит от Варшавы 60 вагонов метро
Мэр Варшавы Тшасковский пообещал поставить Киеву 60 вагонов метро
© AP Photo / Felipe DanaСтанция "Площадь Независимости" Киевского метрополитена
© AP Photo / Felipe Dana
Станция "Площадь Независимости" Киевского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Киев получит от Варшавы 60 вагонов для метрополитена в рамках соглашения о сотрудничестве, сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Мэры столиц Польши, Венгрии, Чехии и Словакии посетили в среду Киев по приглашению его мэра Виталия Кличко, сообщил мэр Будапешта Гергей Карачонь. По информации агентства MTI, цель визита в Киев – "рассмотреть, какую инфраструктурную и гуманитарную помощь столицы V4 (стран Вышеградской четверки) могут оказать городу Киеву и жителям украинской столицы".
"Мэр Варшавы Рафал Тшасковский и мэр Киева Виталий Кличко подписали письмо о сотрудничестве между метрополитенами обоих городов. Польская сторона пообещала, что передаст украинской столице 60 вагонов метро", - приводит сообщение горадминистрации издание УНН.
Мэры четырех европейских столиц заверили, что продолжат оказывать Киеву необходимую гуманитарную помощь, осуществлять поставки оборудования для прохождения зимнего периода, а также в будущем примут участие в восстановлении в украинской столице разрушенных объектов, добавили в мэрии.