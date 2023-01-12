https://ria.ru/20230112/metally-1844438801.html
Глава РФПИ: добыча некоторых металлов может возрасти в пять раз за 20 лет
Глава РФПИ: добыча некоторых металлов может возрасти в пять раз за 20 лет - РИА Новости, 12.01.2023
Глава РФПИ: добыча некоторых металлов может возрасти в пять раз за 20 лет
Добыча металлов, необходимых для инновационной продукции в быстрорастущих отраслях, в частности производстве электромобилей и "зеленой энергии", вырастет в пять РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:33
2023-01-12T16:33
2023-01-12T16:33
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
экономика
технологии
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Добыча металлов, необходимых для инновационной продукции в быстрорастущих отраслях, в частности производстве электромобилей и "зеленой энергии", вырастет в пять раз в течение следующих 20 лет и приведет к появлению новых глобальных лидеров, таких как Саудовская Аравия, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Глава РФПИ отметил важность развития рынков в вопросе "зеленой энергии" и, в частности, "зеленых удобрений", а также заявил о необходимости привлечения в эту сферу новых технологий, которые в том числе могут способствовать принятию более экологичного подхода. По словам Дмитриева, он считает, что проведение конференции по климату COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах в этом году даст значительный толчок усилиям в области финансирования экологичных инициатив и механизмов. Он также подчеркнул, что, хотя многие добывающие компании имеют все еще "очень консервативный" подход к ведению дел, "зеленые инвестиции" становятся все более популярными.
https://ria.ru/20221124/proekty-1834014591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, экономика, технологии
Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев, Экономика, Технологии
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Добыча металлов, необходимых для инновационной продукции в быстрорастущих отраслях, в частности производстве электромобилей и "зеленой энергии", вырастет в пять раз в течение следующих 20 лет и приведет к появлению новых глобальных лидеров, таких как Саудовская Аравия, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Производство основных металлов должно увеличиться в пять раз в следующие 20 лет, чтобы соответствовать спросу. Поэтому, определенно, для инвестиций есть огромные возможности", - сказал Дмитриев на крупном международном форуме в Эр-Рияде с участием глав крупнейших мировых добывающих компаний.
Глава РФПИ отметил важность развития рынков в вопросе "зеленой энергии" и, в частности, "зеленых удобрений", а также заявил о необходимости привлечения в эту сферу новых технологий, которые в том числе могут способствовать принятию более экологичного подхода.
По словам Дмитриева, он считает, что проведение конференции по климату COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах
в этом году даст значительный толчок усилиям в области финансирования экологичных инициатив и механизмов.
Он также подчеркнул, что, хотя многие добывающие компании имеют все еще "очень консервативный" подход к ведению дел, "зеленые инвестиции" становятся все более популярными.