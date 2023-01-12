https://ria.ru/20230112/metally-1844438801.html

Глава РФПИ: добыча некоторых металлов может возрасти в пять раз за 20 лет

Глава РФПИ: добыча некоторых металлов может возрасти в пять раз за 20 лет - РИА Новости, 12.01.2023

Глава РФПИ: добыча некоторых металлов может возрасти в пять раз за 20 лет

Добыча металлов, необходимых для инновационной продукции в быстрорастущих отраслях, в частности производстве электромобилей и "зеленой энергии", вырастет в пять РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:33

2023-01-12T16:33

2023-01-12T16:33

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

экономика

технологии

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Добыча металлов, необходимых для инновационной продукции в быстрорастущих отраслях, в частности производстве электромобилей и "зеленой энергии", вырастет в пять раз в течение следующих 20 лет и приведет к появлению новых глобальных лидеров, таких как Саудовская Аравия, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Глава РФПИ отметил важность развития рынков в вопросе "зеленой энергии" и, в частности, "зеленых удобрений", а также заявил о необходимости привлечения в эту сферу новых технологий, которые в том числе могут способствовать принятию более экологичного подхода. По словам Дмитриева, он считает, что проведение конференции по климату COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах в этом году даст значительный толчок усилиям в области финансирования экологичных инициатив и механизмов. Он также подчеркнул, что, хотя многие добывающие компании имеют все еще "очень консервативный" подход к ведению дел, "зеленые инвестиции" становятся все более популярными.

https://ria.ru/20221124/proekty-1834014591.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, экономика, технологии