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В Чечне опровергли информацию, что предлагали не лишать Меладзе звания - РИА Новости, 12.01.2023
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В Чечне опровергли информацию, что предлагали не лишать Меладзе звания
В Чечне опровергли информацию, что предлагали не лишать Меладзе звания - РИА Новости, 12.01.2023
В Чечне опровергли информацию, что предлагали не лишать Меладзе звания
Министерство культуры Чечни не выступало с заявлением о том, что не намерено лишать певца Валерия Меладзе звания народного артиста Чечни, заявил министр... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:15
2023-01-12T14:41
валерий меладзе
сергей миронов
россия
дубай
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
общество
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ГРОЗНЫЙ, 12 янв – РИА Новости. Министерство культуры Чечни не выступало с заявлением о том, что не намерено лишать певца Валерия Меладзе звания народного артиста Чечни, заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. В телеграм-каналах ранее появилось видео, где Меладзе, находясь на частной вечеринке в Дубае, ответил на националистический украинский лозунг. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Сенатор Елена Афанасьева выразила мнение, что Меладзе нужно лишить гражданства России. Сам певец позже прокомментировал инцидент, заявив, что не может и не хочет никого ненавидеть, а также испытывает "тяжесть и горе". "Со вчерашнего дня мы видим активное тиражирование информации о том, что Минкульт ЧР заявил о намерении не лишать звания народного артиста Валерия Меладзе, а также о том, что он имеет право выступать против СВО. Официально заявляю, что ничего подобного Минкульт ЧР в лице Айшат Рамзановны Кадыровой, а также руководители других ведомств региона не говорили", - написал Дудаев в своем Telegram-канале. Он назвал данную дезинформацию шулерством, когда частную беседу с рядовым специалистом выдают в исковерканном виде за официальную позицию республики, и выразил уверенность, что недобросовестных журналистов призовут к ответственности.
https://ria.ru/20230110/artisty-1843862279.html
https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831130925.html
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валерий меладзе, сергей миронов, россия, дубай, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество
Валерий Меладзе, Сергей Миронов, Россия, Дубай, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Общество
14:15 12.01.2023 (обновлено: 14:41 12.01.2023)
 
В Чечне опровергли информацию, что предлагали не лишать Меладзе звания

Министр Дудаев: в Чечне не говорили, что предлагали не лишать Меладзе звания

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПевец Валерий Меладзе
Певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певец Валерий Меладзе. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 12 янв – РИА Новости. Министерство культуры Чечни не выступало с заявлением о том, что не намерено лишать певца Валерия Меладзе звания народного артиста Чечни, заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
В телеграм-каналах ранее появилось видео, где Меладзе, находясь на частной вечеринке в Дубае, ответил на националистический украинский лозунг. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Сенатор Елена Афанасьева выразила мнение, что Меладзе нужно лишить гражданства России. Сам певец позже прокомментировал инцидент, заявив, что не может и не хочет никого ненавидеть, а также испытывает "тяжесть и горе".
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Депутат предложила лишать артистов званий указом президента
"Со вчерашнего дня мы видим активное тиражирование информации о том, что Минкульт ЧР заявил о намерении не лишать звания народного артиста Валерия Меладзе, а также о том, что он имеет право выступать против СВО. Официально заявляю, что ничего подобного Минкульт ЧР в лице Айшат Рамзановны Кадыровой, а также руководители других ведомств региона не говорили", - написал Дудаев в своем Telegram-канале.
Он назвал данную дезинформацию шулерством, когда частную беседу с рядовым специалистом выдают в исковерканном виде за официальную позицию республики, и выразил уверенность, что недобросовестных журналистов призовут к ответственности.
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Валерий МеладзеСергей МироновРоссияДубайМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Общество
 
 
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