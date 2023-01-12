14:15 12.01.2023 (обновлено: 14:41 12.01.2023)
В Чечне опровергли информацию, что предлагали не лишать Меладзе звания
Министр Дудаев: в Чечне не говорили, что предлагали не лишать Меладзе звания
Певец Валерий Меладзе. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 12 янв – РИА Новости. Министерство культуры Чечни не выступало с заявлением о том, что не намерено лишать певца Валерия Меладзе звания народного артиста Чечни, заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
В телеграм-каналах ранее появилось видео, где Меладзе, находясь на частной вечеринке в Дубае, ответил на националистический украинский лозунг. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Сенатор Елена Афанасьева выразила мнение, что Меладзе нужно лишить гражданства России. Сам певец позже прокомментировал инцидент, заявив, что не может и не хочет никого ненавидеть, а также испытывает "тяжесть и горе".
"Со вчерашнего дня мы видим активное тиражирование информации о том, что Минкульт ЧР заявил о намерении не лишать звания народного артиста Валерия Меладзе, а также о том, что он имеет право выступать против СВО. Официально заявляю, что ничего подобного Минкульт ЧР в лице Айшат Рамзановны Кадыровой, а также руководители других ведомств региона не говорили", - написал Дудаев в своем Telegram-канале.
Он назвал данную дезинформацию шулерством, когда частную беседу с рядовым специалистом выдают в исковерканном виде за официальную позицию республики, и выразил уверенность, что недобросовестных журналистов призовут к ответственности.
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