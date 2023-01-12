https://ria.ru/20230112/meladze-1844392966.html

В Чечне опровергли информацию, что предлагали не лишать Меладзе звания

В Чечне опровергли информацию, что предлагали не лишать Меладзе звания - РИА Новости, 12.01.2023

В Чечне опровергли информацию, что предлагали не лишать Меладзе звания

Министерство культуры Чечни не выступало с заявлением о том, что не намерено лишать певца Валерия Меладзе звания народного артиста Чечни, заявил министр... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:15

2023-01-12T14:15

2023-01-12T14:41

валерий меладзе

сергей миронов

россия

дубай

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

общество

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ГРОЗНЫЙ, 12 янв – РИА Новости. Министерство культуры Чечни не выступало с заявлением о том, что не намерено лишать певца Валерия Меладзе звания народного артиста Чечни, заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. В телеграм-каналах ранее появилось видео, где Меладзе, находясь на частной вечеринке в Дубае, ответил на националистический украинский лозунг. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Сенатор Елена Афанасьева выразила мнение, что Меладзе нужно лишить гражданства России. Сам певец позже прокомментировал инцидент, заявив, что не может и не хочет никого ненавидеть, а также испытывает "тяжесть и горе". "Со вчерашнего дня мы видим активное тиражирование информации о том, что Минкульт ЧР заявил о намерении не лишать звания народного артиста Валерия Меладзе, а также о том, что он имеет право выступать против СВО. Официально заявляю, что ничего подобного Минкульт ЧР в лице Айшат Рамзановны Кадыровой, а также руководители других ведомств региона не говорили", - написал Дудаев в своем Telegram-канале. Он назвал данную дезинформацию шулерством, когда частную беседу с рядовым специалистом выдают в исковерканном виде за официальную позицию республики, и выразил уверенность, что недобросовестных журналистов призовут к ответственности.

https://ria.ru/20230110/artisty-1843862279.html

https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831130925.html

россия

дубай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

валерий меладзе, сергей миронов, россия, дубай, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество