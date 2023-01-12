https://ria.ru/20230112/mchs-1844432245.html

В Охотском море МЧС эвакуировали мужчину со сломанной ногой

В Охотском море МЧС эвакуировали мужчину со сломанной ногой - РИА Новости, 12.01.2023

В Охотском море МЧС эвакуировали мужчину со сломанной ногой

Магаданские спасатели с помощью вертолёта Ми-8 эвакуировали мужчину с переломом ноги с рыболовецкого судна "Кировка" в Охотском море, сообщает МЧС России. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:16

2023-01-12T16:16

2023-01-12T16:45

происшествия

охотское море

россия

магаданская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Магаданские спасатели с помощью вертолёта Ми-8 эвакуировали мужчину с переломом ноги с рыболовецкого судна "Кировка" в Охотском море, сообщает МЧС России. Для подъема пострадавшего на воздушное судно сотрудники МЧС использовали специальную корзину и бортовую лебёдку. Мужчину под наблюдением врачей доставили в ближайшую больницу. Накануне ГУМЧС России по Магаданской области сообщило, что спасатели эвакуировали рыбака с аппендицитом с судна "Алдан" в Охотском море, путь до больницы превысил 400 километров.

https://ria.ru/20230112/bolnitsa-1844402608.html

охотское море

россия

магаданская область

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происшествия, охотское море, россия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш