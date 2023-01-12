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В Охотском море МЧС эвакуировали мужчину со сломанной ногой - РИА Новости, 12.01.2023
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В Охотском море МЧС эвакуировали мужчину со сломанной ногой
В Охотском море МЧС эвакуировали мужчину со сломанной ногой - РИА Новости, 12.01.2023
В Охотском море МЧС эвакуировали мужчину со сломанной ногой
Магаданские спасатели с помощью вертолёта Ми-8 эвакуировали мужчину с переломом ноги с рыболовецкого судна "Кировка" в Охотском море, сообщает МЧС России. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:16
2023-01-12T16:45
происшествия
охотское море
россия
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Магаданские спасатели с помощью вертолёта Ми-8 эвакуировали мужчину с переломом ноги с рыболовецкого судна "Кировка" в Охотском море, сообщает МЧС России. Для подъема пострадавшего на воздушное судно сотрудники МЧС использовали специальную корзину и бортовую лебёдку. Мужчину под наблюдением врачей доставили в ближайшую больницу. Накануне ГУМЧС России по Магаданской области сообщило, что спасатели эвакуировали рыбака с аппендицитом с судна "Алдан" в Охотском море, путь до больницы превысил 400 километров.
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охотское море
россия
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происшествия, охотское море, россия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Охотское море, Россия, Магаданская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
16:16 12.01.2023 (обновлено: 16:45 12.01.2023)
 
В Охотском море МЧС эвакуировали мужчину со сломанной ногой

Спасатели вертолетом Ми-8 эвакуировали с судна в Охотском море мужчину со сломанной ногой

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Магаданские спасатели с помощью вертолёта Ми-8 эвакуировали мужчину с переломом ноги с рыболовецкого судна "Кировка" в Охотском море, сообщает МЧС России.
"Эвакуация потребовалась мужчине с переломом ноги с борта судна "Кировка", находящегося в акватории Охотского моря. В район нахождения судна был направлен вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.
Для подъема пострадавшего на воздушное судно сотрудники МЧС использовали специальную корзину и бортовую лебёдку. Мужчину под наблюдением врачей доставили в ближайшую больницу.
Накануне ГУМЧС России по Магаданской области сообщило, что спасатели эвакуировали рыбака с аппендицитом с судна "Алдан" в Охотском море, путь до больницы превысил 400 километров.
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ПроисшествияОхотское мореРоссияМагаданская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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