https://ria.ru/20230112/mchs-1844432245.html
В Охотском море МЧС эвакуировали мужчину со сломанной ногой
В Охотском море МЧС эвакуировали мужчину со сломанной ногой - РИА Новости, 12.01.2023
В Охотском море МЧС эвакуировали мужчину со сломанной ногой
Магаданские спасатели с помощью вертолёта Ми-8 эвакуировали мужчину с переломом ноги с рыболовецкого судна "Кировка" в Охотском море, сообщает МЧС России. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:16
2023-01-12T16:16
2023-01-12T16:45
происшествия
охотское море
россия
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Магаданские спасатели с помощью вертолёта Ми-8 эвакуировали мужчину с переломом ноги с рыболовецкого судна "Кировка" в Охотском море, сообщает МЧС России. Для подъема пострадавшего на воздушное судно сотрудники МЧС использовали специальную корзину и бортовую лебёдку. Мужчину под наблюдением врачей доставили в ближайшую больницу. Накануне ГУМЧС России по Магаданской области сообщило, что спасатели эвакуировали рыбака с аппендицитом с судна "Алдан" в Охотском море, путь до больницы превысил 400 километров.
https://ria.ru/20230112/bolnitsa-1844402608.html
охотское море
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происшествия, охотское море, россия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Охотское море, Россия, Магаданская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
16:16 12.01.2023 (обновлено: 16:45 12.01.2023)
В Охотском море МЧС эвакуировали мужчину со сломанной ногой
Спасатели вертолетом Ми-8 эвакуировали с судна в Охотском море мужчину со сломанной ногой