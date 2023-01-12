https://ria.ru/20230112/maslo-1844423942.html

Малайзия и Индонезия поссорились с Евросоюзом из-за пальмового масла

Малайзия и Индонезия поссорились с Евросоюзом из-за пальмового масла - РИА Новости, 12.01.2023

Малайзия и Индонезия поссорились с Евросоюзом из-за пальмового масла

Крупнейшие мировые производители пальмового масла, Малайзия и Индонезия, решили объединиться против нового законопроекта Евросоюза о вырубке лесов,... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:47

2023-01-12T15:47

2023-01-12T15:47

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Крупнейшие мировые производители пальмового масла, Малайзия и Индонезия, решили объединиться против нового законопроекта Евросоюза о вырубке лесов, затрагивающего поставки этого товара, сообщает малайзийская газета Star. Ранее Евросоюз заявил, что намерен ограничить поставки пальмового масла, если на продукцию не будет сертификата об отсутствии вырубки лесов в процессе производства. По данным издания, Малайзия и Индонезия посчитали законопроект необоснованным и портящим торговые отношения с Евросоюзом. Он добавил, что Малайзия активно обсуждает с Индонезией возможность полной остановки поставок пальмового масла в Евросоюз. "Один из вариантов - прекратить экспорт в Европу и сосредоточиться на других странах, если ЕС и дальше будет нам мешать", - заявил министр.

https://ria.ru/20221122/maslo-1833377227.html

https://rsport.ria.ru/20220113/maslo-1767583062.html

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малайзия, индонезия, европа, евросоюз, в мире