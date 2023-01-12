Малайзия и Индонезия поссорились с Евросоюзом из-за пальмового масла
Малайзия и Индонезия возмутились новым законопроектом ЕС, затрагивающим пальмовое масло
© Depositphotos.com / aodaodaodaodПальмовое масло
© Depositphotos.com / aodaodaodaod
Пальмовое масло. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Крупнейшие мировые производители пальмового масла, Малайзия и Индонезия, решили объединиться против нового законопроекта Евросоюза о вырубке лесов, затрагивающего поставки этого товара, сообщает малайзийская газета Star.
Ранее Евросоюз заявил, что намерен ограничить поставки пальмового масла, если на продукцию не будет сертификата об отсутствии вырубки лесов в процессе производства.
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По данным издания, Малайзия и Индонезия посчитали законопроект необоснованным и портящим торговые отношения с Евросоюзом.
"Пальмовое масло считается самым дешевым маслом в мире. Поэтому постоянно лавирующие меры ЕС выглядят как торговый барьер для защиты их собственной продукции. Именно сейчас Всемирной торговой организации следовало бы вмешаться", - приводит газета слова министра сырьевых товаров Малайзии Фадиллы Юсофа.
Он добавил, что Малайзия активно обсуждает с Индонезией возможность полной остановки поставок пальмового масла в Евросоюз.
"Один из вариантов - прекратить экспорт в Европу и сосредоточиться на других странах, если ЕС и дальше будет нам мешать", - заявил министр.
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