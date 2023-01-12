Рейтинг@Mail.ru
Малайзия и Индонезия поссорились с Евросоюзом из-за пальмового масла - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230112/maslo-1844423942.html
Малайзия и Индонезия поссорились с Евросоюзом из-за пальмового масла
Малайзия и Индонезия поссорились с Евросоюзом из-за пальмового масла - РИА Новости, 12.01.2023
Малайзия и Индонезия поссорились с Евросоюзом из-за пальмового масла
Крупнейшие мировые производители пальмового масла, Малайзия и Индонезия, решили объединиться против нового законопроекта Евросоюза о вырубке лесов,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:47
2023-01-12T15:47
малайзия
индонезия
европа
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156112/29/1561122960_0:414:2170:1635_1920x0_80_0_0_92cc118239ed3914259016ca47473849.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Крупнейшие мировые производители пальмового масла, Малайзия и Индонезия, решили объединиться против нового законопроекта Евросоюза о вырубке лесов, затрагивающего поставки этого товара, сообщает малайзийская газета Star. Ранее Евросоюз заявил, что намерен ограничить поставки пальмового масла, если на продукцию не будет сертификата об отсутствии вырубки лесов в процессе производства. По данным издания, Малайзия и Индонезия посчитали законопроект необоснованным и портящим торговые отношения с Евросоюзом. Он добавил, что Малайзия активно обсуждает с Индонезией возможность полной остановки поставок пальмового масла в Евросоюз. "Один из вариантов - прекратить экспорт в Европу и сосредоточиться на других странах, если ЕС и дальше будет нам мешать", - заявил министр.
https://ria.ru/20221122/maslo-1833377227.html
https://rsport.ria.ru/20220113/maslo-1767583062.html
малайзия
индонезия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156112/29/1561122960_0:211:2170:1839_1920x0_80_0_0_36c341e4e83ba937da15dff5619afc5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
малайзия, индонезия, европа, евросоюз, в мире
Малайзия, Индонезия, Европа, Евросоюз, В мире
15:47 12.01.2023
 
Малайзия и Индонезия поссорились с Евросоюзом из-за пальмового масла

Малайзия и Индонезия возмутились новым законопроектом ЕС, затрагивающим пальмовое масло

© Depositphotos.com / aodaodaodaodПальмовое масло
Пальмовое масло - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Depositphotos.com / aodaodaodaod
Пальмовое масло. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Крупнейшие мировые производители пальмового масла, Малайзия и Индонезия, решили объединиться против нового законопроекта Евросоюза о вырубке лесов, затрагивающего поставки этого товара, сообщает малайзийская газета Star.
Ранее Евросоюз заявил, что намерен ограничить поставки пальмового масла, если на продукцию не будет сертификата об отсутствии вырубки лесов в процессе производства.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября 2022, 15:01
Сенат Франции разрешил заправлять машины использованным маслом для фритюра
По данным издания, Малайзия и Индонезия посчитали законопроект необоснованным и портящим торговые отношения с Евросоюзом.
"Пальмовое масло считается самым дешевым маслом в мире. Поэтому постоянно лавирующие меры ЕС выглядят как торговый барьер для защиты их собственной продукции. Именно сейчас Всемирной торговой организации следовало бы вмешаться", - приводит газета слова министра сырьевых товаров Малайзии Фадиллы Юсофа.
Он добавил, что Малайзия активно обсуждает с Индонезией возможность полной остановки поставок пальмового масла в Евросоюз.
"Один из вариантов - прекратить экспорт в Европу и сосредоточиться на других странах, если ЕС и дальше будет нам мешать", - заявил министр.
Плоды масличной пальмы - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января 2022, 03:45ЗОЖ
Россиянам объяснили, в каком случае пальмовое масло безвредно
 
МалайзияИндонезияЕвропаЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала