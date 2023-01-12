https://ria.ru/20230112/marshal-1844381064.html
В Кремле не стали комментировать слухи о возвращении звания маршала
В Кремле не стали комментировать слухи о возвращении звания маршала - РИА Новости, 12.01.2023
В Кремле не стали комментировать слухи о возвращении звания маршала
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о каких-либо планах присвоить звание маршала Российской Федерации начальнику РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:34
2023-01-12T13:34
2023-01-12T13:56
дмитрий песков
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о каких-либо планах присвоить звание маршала Российской Федерации начальнику Генштаба Валерию Герасимову или другим деятелям из Генштаба или Минобороны.Накануне Минобороны сообщило, что Герасимов возглавил группировку войск в зоне СВО, одним из его заместителей стал ранее занимавший эту должность главком ВКС Сергей Суровикин."Я не располагаю информацией о наличии таких планов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля в планах присвоение звания маршала Российской Федерации кому-то из министерства обороны, Генштаба или лично Герасимову.Звание Маршала Российской Федерации было утверждено в 1993 году. В 1997 году его присвоили министру обороны РФ Игорю Сергееву. Он стал единственным маршалом в РФ.Отвечая на другой вопрос журналиста, не стоит ли также вернуться к теме присвоения звания полковника президенту Белоруссии Александру Лукашенко, Песков сказал: "Нет, не считаю".В февраля 2022 года Лукашенко шутил, что президент РФ Владимир Путин обещал ему присвоить звание полковника. Президент Белоруссии уточнял, что, так как он служил в советской армии, он просил присвоить ему звание полковника советской армии.
https://ria.ru/20221207/bezopasnost-1836969871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, безопасность, россия, вооруженные силы рф
Дмитрий Песков, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
13:34 12.01.2023 (обновлено: 13:56 12.01.2023)
В Кремле не стали комментировать слухи о возвращении звания маршала
Песков заявил, что не знает о планах присвоить маршальские звания высшим военачальникам
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о каких-либо планах присвоить звание маршала Российской Федерации начальнику Генштаба Валерию Герасимову или другим деятелям из Генштаба или Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что Герасимов возглавил группировку войск в зоне СВО, одним из его заместителей стал ранее занимавший эту должность главком ВКС Сергей Суровикин
.
"Я не располагаю информацией о наличии таких планов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля в планах присвоение звания маршала Российской Федерации кому-то из министерства обороны, Генштаба или лично Герасимову.
Звание Маршала Российской Федерации было утверждено в 1993 году. В 1997 году его присвоили министру обороны РФ Игорю Сергееву. Он стал единственным маршалом в РФ.
Отвечая на другой вопрос журналиста, не стоит ли также вернуться к теме присвоения звания полковника президенту Белоруссии Александру Лукашенко, Песков сказал: "Нет, не считаю".
В февраля 2022 года Лукашенко шутил, что президент РФ Владимир Путин обещал ему присвоить звание полковника. Президент Белоруссии уточнял, что, так как он служил в советской армии, он просил присвоить ему звание полковника советской армии.