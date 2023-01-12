https://ria.ru/20230112/marshal-1844381064.html

В Кремле не стали комментировать слухи о возвращении звания маршала

В Кремле не стали комментировать слухи о возвращении звания маршала - РИА Новости, 12.01.2023

В Кремле не стали комментировать слухи о возвращении звания маршала

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о каких-либо планах присвоить звание маршала Российской Федерации начальнику РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:34

2023-01-12T13:34

2023-01-12T13:56

дмитрий песков

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о каких-либо планах присвоить звание маршала Российской Федерации начальнику Генштаба Валерию Герасимову или другим деятелям из Генштаба или Минобороны.Накануне Минобороны сообщило, что Герасимов возглавил группировку войск в зоне СВО, одним из его заместителей стал ранее занимавший эту должность главком ВКС Сергей Суровикин."Я не располагаю информацией о наличии таких планов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля в планах присвоение звания маршала Российской Федерации кому-то из министерства обороны, Генштаба или лично Герасимову.Звание Маршала Российской Федерации было утверждено в 1993 году. В 1997 году его присвоили министру обороны РФ Игорю Сергееву. Он стал единственным маршалом в РФ.Отвечая на другой вопрос журналиста, не стоит ли также вернуться к теме присвоения звания полковника президенту Белоруссии Александру Лукашенко, Песков сказал: "Нет, не считаю".В февраля 2022 года Лукашенко шутил, что президент РФ Владимир Путин обещал ему присвоить звание полковника. Президент Белоруссии уточнял, что, так как он служил в советской армии, он просил присвоить ему звание полковника советской армии.

https://ria.ru/20221207/bezopasnost-1836969871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, безопасность, россия, вооруженные силы рф