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В Госдуме украинскую марку с горящим Кремлем назвали провокацией

В Госдуме украинскую марку с горящим Кремлем назвали провокацией - РИА Новости, 12.01.2023

В Госдуме украинскую марку с горящим Кремлем назвали провокацией

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал провокацией установленную в Киеве марку-фотозону с "горящим Кремлем". РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:33

2023-01-12T11:33

2023-01-12T11:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал провокацией установленную в Киеве марку-фотозону с "горящим Кремлем". Ранее сообщалось, что в Киеве появилась марка-фотозона, на которой изображен горящий московский Кремль, укутанный цветущим хлопком. "Наши оппоненты тешат себя призрачными иллюзиями. Это очередная провокация, которая еще отзовется украинским националистам. Пусть вспомнят, что стало с украинской энергетической инфраструктурой после похожей марки с горящим Крымским мостом", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, подобные выходки так просто не сойдут с рук киевской власти. "Националистам, засевшим во власти на Украине, пора готовиться бежать из страны. Им не долго осталось топтать исконные русские земли, которые будут обязательно освобождены", - добавил депутат.

https://ria.ru/20230112/oruzhie-1844309371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, михаил шеремет, украина, госдума рф, россия, киев