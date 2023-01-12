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В Госдуме украинскую марку с горящим Кремлем назвали провокацией - РИА Новости, 12.01.2023
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В Госдуме украинскую марку с горящим Кремлем назвали провокацией
В Госдуме украинскую марку с горящим Кремлем назвали провокацией - РИА Новости, 12.01.2023
В Госдуме украинскую марку с горящим Кремлем назвали провокацией
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал провокацией установленную в Киеве марку-фотозону с "горящим Кремлем". РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:33
2023-01-12T11:44
в мире
михаил шеремет
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал провокацией установленную в Киеве марку-фотозону с "горящим Кремлем". Ранее сообщалось, что в Киеве появилась марка-фотозона, на которой изображен горящий московский Кремль, укутанный цветущим хлопком. "Наши оппоненты тешат себя призрачными иллюзиями. Это очередная провокация, которая еще отзовется украинским националистам. Пусть вспомнят, что стало с украинской энергетической инфраструктурой после похожей марки с горящим Крымским мостом", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, подобные выходки так просто не сойдут с рук киевской власти. "Националистам, засевшим во власти на Украине, пора готовиться бежать из страны. Им не долго осталось топтать исконные русские земли, которые будут обязательно освобождены", - добавил депутат.
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в мире, михаил шеремет, украина, госдума рф, россия, киев
В мире, Михаил Шеремет, Украина, Госдума РФ, Россия, Киев
11:33 12.01.2023 (обновлено: 11:44 12.01.2023)
 
В Госдуме украинскую марку с горящим Кремлем назвали провокацией

Депутат Шеремет назвал провокацией установленную в Киеве марку-фотозону с горящим Кремлем

© Фото опубликовано в Telegram-канале Украина.руМарка-фотозона в Киеве
Марка-фотозона в Киеве
© Фото опубликовано в Telegram-канале Украина.ру
Марка-фотозона в Киеве
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал провокацией установленную в Киеве марку-фотозону с "горящим Кремлем".
Ранее сообщалось, что в Киеве появилась марка-фотозона, на которой изображен горящий московский Кремль, укутанный цветущим хлопком.
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"Наши оппоненты тешат себя призрачными иллюзиями. Это очередная провокация, которая еще отзовется украинским националистам. Пусть вспомнят, что стало с украинской энергетической инфраструктурой после похожей марки с горящим Крымским мостом", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, подобные выходки так просто не сойдут с рук киевской власти.
"Националистам, засевшим во власти на Украине, пора готовиться бежать из страны. Им не долго осталось топтать исконные русские земли, которые будут обязательно освобождены", - добавил депутат.
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