https://ria.ru/20230112/makeevka-1844279859.html
Украинские войска нанесли удар по Макеевке
Украинские войска нанесли удар по Макеевке - РИА Новости, 12.01.2023
Украинские войска нанесли удар по Макеевке
Украинские войска минувшей ночью обстреляли Макеевку из РСЗО, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T07:31
2023-01-12T07:31
2023-01-12T10:20
специальная военная операция на украине
макеевка
украина
сцкк
донецкая народная республика
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью обстреляли Макеевку из РСЗО, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 01:30 — населенный пункт Очеретино — населенный пункт Макеевка (Советский район), выпущено три ракеты из РСЗО", — говорится в публикации.Макеевка — город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.ВСУ в новогоднюю ночь нанесли удар по месту дислокации российских военных в этом населенном пункте. Как сообщало Минобороны, погибли 89 военнослужащих. Неделю спустя Вооруженные силы России провели операцию возмездия и уничтожили более 600 украинских военных в Краматорске.Российская военная спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221226/ranenye-1841530455.html
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макеевка, украина, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Украина, СЦКК, Донецкая Народная Республика
07:31 12.01.2023 (обновлено: 10:20 12.01.2023)
Украинские войска нанесли удар по Макеевке
Украинские войска выпустили по Макеевке в ДНР три ракеты из РСЗО