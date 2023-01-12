https://ria.ru/20230112/makeevka-1844279859.html

Украинские войска нанесли удар по Макеевке

Украинские войска нанесли удар по Макеевке - РИА Новости, 12.01.2023

Украинские войска нанесли удар по Макеевке

Украинские войска минувшей ночью обстреляли Макеевку из РСЗО, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T07:31

2023-01-12T07:31

2023-01-12T10:20

специальная военная операция на украине

макеевка

украина

сцкк

донецкая народная республика

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью обстреляли Макеевку из РСЗО, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 01:30 — населенный пункт Очеретино — населенный пункт Макеевка (Советский район), выпущено три ракеты из РСЗО", — говорится в публикации.Макеевка — город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.ВСУ в новогоднюю ночь нанесли удар по месту дислокации российских военных в этом населенном пункте. Как сообщало Минобороны, погибли 89 военнослужащих. Неделю спустя Вооруженные силы России провели операцию возмездия и уничтожили более 600 украинских военных в Краматорске.Российская военная спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221226/ranenye-1841530455.html

макеевка

украина

донецкая народная республика

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макеевка, украина, сцкк, донецкая народная республика