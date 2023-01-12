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Лукашенко назвал оборонную сферу примером для интеграции с Россией - РИА Новости, 12.01.2023
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Лукашенко назвал оборонную сферу примером для интеграции с Россией
Лукашенко назвал оборонную сферу примером для интеграции с Россией - РИА Новости, 12.01.2023
Лукашенко назвал оборонную сферу примером для интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудничество Минска и Москвы в оборонной сфере является примером того, как должна осуществляться... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:40
2023-01-12T12:40
в мире
александр лукашенко
белоруссия
минск
россия
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МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудничество Минска и Москвы в оборонной сфере является примером того, как должна осуществляться интеграция двух стран: надо "идти от жизни". "Время нас сейчас подтолкнуло таким образом, что те программы по безопасности, которые больше года назад утверждали (в рамках Союзного государства – ред.), уже устарели. Мы уже в двусторонних отношениях в вопросах безопасности ой как далеко зашли. То есть жизнь нас подтолкнула, и мы пошли на более тесную интеграцию", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на совещании по реализации белорусско-российских союзных программ по углублению экономической интеграции. По его мнению, и в других сферах сотрудничества Белоруссии надо действовать аналогичным образом – в зависимости от задач, которые ставят текущие условия вокруг стран. "Так надо действовать: идти от жизни. В противном случае все сломаем", - призвал Лукашенко. Лукашенко также напомнил, как утверждались основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021 - 2023 годы и 28 союзных программ по углублению экономических интеграционных процессов. "Не просто мы там с Путиным собрались и бабахнули что-то. Нет. Должностные лица, ответственные собирались, обсуждали, на Высшем госсовете с участием присутствующих высших должностных лиц, мы утвердили эти программы. Но искрило очень, когда мы эти программы принимали. Тогда были предложения и парламент создать, и еще что-то там создать и так далее, и тому подобное. Все это было не принято, отвергнуто. И президент Путин тогда, реагируя на мои замечания, сказал своим переговорщикам уже в закрытой части: "А чего мы мечемся, чего мы здесь напрягаемся? Если мы не готовы эти вопросы сегодня решать, две стороны, и не надо пока. Возникнет необходимость – будем решать", - рассказал белорусский президент. Он подчеркнул, что в Минске "всегда настаивали: телегу впереди лошади не надо ставить". Четвертого ноября 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.
https://ria.ru/20230112/lukashenko-1844327532.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, минск, россия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Минск, Россия
12:40 12.01.2023
 
Лукашенко назвал оборонную сферу примером для интеграции с Россией

Президент Белоруссии Лукашенко назвал оборонную сферу примером для интеграции с Россией

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудничество Минска и Москвы в оборонной сфере является примером того, как должна осуществляться интеграция двух стран: надо "идти от жизни".
"Время нас сейчас подтолкнуло таким образом, что те программы по безопасности, которые больше года назад утверждали (в рамках Союзного государства – ред.), уже устарели. Мы уже в двусторонних отношениях в вопросах безопасности ой как далеко зашли. То есть жизнь нас подтолкнула, и мы пошли на более тесную интеграцию", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на совещании по реализации белорусско-российских союзных программ по углублению экономической интеграции.
По его мнению, и в других сферах сотрудничества Белоруссии надо действовать аналогичным образом – в зависимости от задач, которые ставят текущие условия вокруг стран. "Так надо действовать: идти от жизни. В противном случае все сломаем", - призвал Лукашенко.
Лукашенко также напомнил, как утверждались основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021 - 2023 годы и 28 союзных программ по углублению экономических интеграционных процессов.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 11:32
Лукашенко заявил, что решил с Путиным все вопросы, вынесенные на их уровень
"Не просто мы там с Путиным собрались и бабахнули что-то. Нет. Должностные лица, ответственные собирались, обсуждали, на Высшем госсовете с участием присутствующих высших должностных лиц, мы утвердили эти программы. Но искрило очень, когда мы эти программы принимали. Тогда были предложения и парламент создать, и еще что-то там создать и так далее, и тому подобное. Все это было не принято, отвергнуто. И президент Путин тогда, реагируя на мои замечания, сказал своим переговорщикам уже в закрытой части: "А чего мы мечемся, чего мы здесь напрягаемся? Если мы не готовы эти вопросы сегодня решать, две стороны, и не надо пока. Возникнет необходимость – будем решать", - рассказал белорусский президент.
Он подчеркнул, что в Минске "всегда настаивали: телегу впереди лошади не надо ставить".
Четвертого ноября 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 11:55Союзное государство
Лукашенко поставил условие для заключения новых союзных программ с Россией
 
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