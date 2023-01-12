https://ria.ru/20230112/lukashenko-1844330684.html

Лукашенко заявил об отставании мероприятий союзных программ от графика

Лукашенко заявил об отставании мероприятий союзных программ от графика - РИА Новости, 12.01.2023

Лукашенко заявил об отставании мероприятий союзных программ от графика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил озабоченность в связи с отставанием от графика в реализации ряда мероприятий, предусмотренных 28 союзными... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:40

2023-01-12T11:40

2023-01-12T11:40

союзное государство

александр лукашенко

белоруссия

россия

политика

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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил озабоченность в связи с отставанием от графика в реализации ряда мероприятий, предусмотренных 28 союзными программами. Выполнение интеграционных программ Союзного государства Белоруссии и РФ стало темой совещания в четверг у белорусского лидера. "Около 70% таких мероприятий уже выполнено. Однако часть важных для нас мероприятий идет с отставанием от согласованных графиков... Как мне докладывают, по ряду вопросов медленно двигаются наши российские партнеры. Но я всегда говорю: не бывает кто-то один виноват. Где-то и мы недорабатываем", - цитирует слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии. В программах и ведомственных планах содержатся около тысячи мероприятий по их реализации, установлены конкретные сроки и ответственные лица, напомнил президент. Лукашенко подчеркнул, что проволочки в принятии решений по реализации союзных программ недопустимы. По его словам, о новом пакете интеграционных документов можно будет говорить только после выполнения предыдущего в полном объеме. Белорусский лидер добавил, что одно из важных направлений – гармонизация налогового законодательства, координация налогового и таможенного контроля на границах Союзного государства. "В рамках данной работы внесено предложение о ратификации Договора об общих принципах налогообложения по косвенным налогам", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20230112/soyuz-1844329685.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230109/soyuznoe-gosudarstvo-1843638951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр лукашенко, белоруссия, россия, политика