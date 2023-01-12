https://ria.ru/20230112/lukashenko-1844330684.html
Лукашенко заявил об отставании мероприятий союзных программ от графика
Лукашенко заявил об отставании мероприятий союзных программ от графика - РИА Новости, 12.01.2023
Лукашенко заявил об отставании мероприятий союзных программ от графика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил озабоченность в связи с отставанием от графика в реализации ряда мероприятий, предусмотренных 28 союзными... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:40
2023-01-12T11:40
2023-01-12T11:40
союзное государство
александр лукашенко
белоруссия
россия
политика
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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил озабоченность в связи с отставанием от графика в реализации ряда мероприятий, предусмотренных 28 союзными программами. Выполнение интеграционных программ Союзного государства Белоруссии и РФ стало темой совещания в четверг у белорусского лидера. "Около 70% таких мероприятий уже выполнено. Однако часть важных для нас мероприятий идет с отставанием от согласованных графиков... Как мне докладывают, по ряду вопросов медленно двигаются наши российские партнеры. Но я всегда говорю: не бывает кто-то один виноват. Где-то и мы недорабатываем", - цитирует слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии. В программах и ведомственных планах содержатся около тысячи мероприятий по их реализации, установлены конкретные сроки и ответственные лица, напомнил президент. Лукашенко подчеркнул, что проволочки в принятии решений по реализации союзных программ недопустимы. По его словам, о новом пакете интеграционных документов можно будет говорить только после выполнения предыдущего в полном объеме. Белорусский лидер добавил, что одно из важных направлений – гармонизация налогового законодательства, координация налогового и таможенного контроля на границах Союзного государства. "В рамках данной работы внесено предложение о ратификации Договора об общих принципах налогообложения по косвенным налогам", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20230112/soyuz-1844329685.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, россия, политика
Союзное государство, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Политика
Лукашенко заявил об отставании мероприятий союзных программ от графика
Лукашенко отметил отставание от графика в реализации мероприятий союзных программ
МИНСК, 12 янв - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил озабоченность
в связи с отставанием от графика в реализации ряда мероприятий, предусмотренных 28 союзными программами.
Выполнение интеграционных программ Союзного государства Белоруссии и РФ
стало темой совещания в четверг у белорусского лидера.
"Около 70% таких мероприятий уже выполнено. Однако часть важных для нас мероприятий идет с отставанием от согласованных графиков... Как мне докладывают, по ряду вопросов медленно двигаются наши российские партнеры. Но я всегда говорю: не бывает кто-то один виноват. Где-то и мы недорабатываем", - цитирует слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
В программах и ведомственных планах содержатся около тысячи мероприятий по их реализации, установлены конкретные сроки и ответственные лица, напомнил президент.
"То есть это программа наших действий - Беларуси и России - на предстоящий период. Мы тогда договаривались, что их реализация позволит существенно продвинуться вперед на пути обеспечения равных прав граждан и субъектов хозяйствования двух стран. Это основа, на которой мы строим отношения с братской Россией, - равные условия для людей и предприятий. Именно поэтому мы пошли на комплексные решения многих вопросов сотрудничества с Российской Федерацией", - отметил белорусский президент.
Лукашенко подчеркнул, что проволочки в принятии решений по реализации союзных программ недопустимы. По его словам, о новом пакете интеграционных документов можно будет говорить только после выполнения предыдущего в полном объеме.
Белорусский лидер добавил, что одно из важных направлений – гармонизация налогового законодательства, координация налогового и таможенного контроля на границах Союзного государства. "В рамках данной работы внесено предложение о ратификации Договора об общих принципах налогообложения по косвенным налогам", - сказал Лукашенко.