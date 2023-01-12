https://ria.ru/20230112/london-1844429501.html
Жителей Лондона призвали не обогревать дома мангалами
Жителей Лондона призвали не обогревать дома мангалами - РИА Новости, 12.01.2023
Жителей Лондона призвали не обогревать дома мангалами
Лондонская пожарная бригада призвала британцев не использовать походные печки и мангалы для обогрева дома вопреки желанию сократить таким образом расходы на... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:06
2023-01-12T16:06
2023-01-12T16:06
великобритания
лондон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838781751_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_bb67a881f3a3ca068ff97d6a5d3a3e02.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Лондонская пожарная бригада призвала британцев не использовать походные печки и мангалы для обогрева дома вопреки желанию сократить таким образом расходы на электроэнергию. "Может возникнуть соблазн использовать походную печку или мангал в помещении для экономии затрат на электроэнергию, однако это не только пожароопасно, но также может привести к отравлению угарным газом. Используйте эти предметы только на открытом воздухе", - говорится в сообщении пожарных в Twitter. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Соединенного Королевства вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.
https://ria.ru/20221219/germaniya-1839636521.html
великобритания
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838781751_250:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_590615cea2f1d1416e378f151bbb2b54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, лондон, в мире
Великобритания, Лондон, В мире
Жителей Лондона призвали не обогревать дома мангалами
Пожарная бригада Лондона призвала не обогревать дома мангалами для экономии электричества
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Лондонская пожарная бригада призвала
британцев не использовать походные печки и мангалы для обогрева дома вопреки желанию сократить таким образом расходы на электроэнергию.
"Может возникнуть соблазн использовать походную печку или мангал в помещении для экономии затрат на электроэнергию, однако это не только пожароопасно, но также может привести к отравлению угарным газом. Используйте эти предметы только на открытом воздухе", - говорится в сообщении пожарных в Twitter.
После начала спецоперации РФ
на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании
рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Соединенного Королевства вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.