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Жителей Лондона призвали не обогревать дома мангалами - РИА Новости, 12.01.2023
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Жителей Лондона призвали не обогревать дома мангалами
Жителей Лондона призвали не обогревать дома мангалами - РИА Новости, 12.01.2023
Жителей Лондона призвали не обогревать дома мангалами
Лондонская пожарная бригада призвала британцев не использовать походные печки и мангалы для обогрева дома вопреки желанию сократить таким образом расходы на... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:06
2023-01-12T16:06
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Лондонская пожарная бригада призвала британцев не использовать походные печки и мангалы для обогрева дома вопреки желанию сократить таким образом расходы на электроэнергию. "Может возникнуть соблазн использовать походную печку или мангал в помещении для экономии затрат на электроэнергию, однако это не только пожароопасно, но также может привести к отравлению угарным газом. Используйте эти предметы только на открытом воздухе", - говорится в сообщении пожарных в Twitter. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Соединенного Королевства вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.
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великобритания, лондон, в мире
Великобритания, Лондон, В мире
16:06 12.01.2023
 
Жителей Лондона призвали не обогревать дома мангалами

Пожарная бригада Лондона призвала не обогревать дома мангалами для экономии электричества

© AP Photo / Kin CheungМужчина идет по улице в Лондоне
Мужчина идет по улице в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Kin Cheung
Мужчина идет по улице в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Лондонская пожарная бригада призвала британцев не использовать походные печки и мангалы для обогрева дома вопреки желанию сократить таким образом расходы на электроэнергию.
"Может возникнуть соблазн использовать походную печку или мангал в помещении для экономии затрат на электроэнергию, однако это не только пожароопасно, но также может привести к отравлению угарным газом. Используйте эти предметы только на открытом воздухе", - говорится в сообщении пожарных в Twitter.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Соединенного Королевства вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.
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