https://ria.ru/20230112/london-1844429501.html

Жителей Лондона призвали не обогревать дома мангалами

Жителей Лондона призвали не обогревать дома мангалами - РИА Новости, 12.01.2023

Жителей Лондона призвали не обогревать дома мангалами

Лондонская пожарная бригада призвала британцев не использовать походные печки и мангалы для обогрева дома вопреки желанию сократить таким образом расходы на... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:06

2023-01-12T16:06

2023-01-12T16:06

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Лондонская пожарная бригада призвала британцев не использовать походные печки и мангалы для обогрева дома вопреки желанию сократить таким образом расходы на электроэнергию. "Может возникнуть соблазн использовать походную печку или мангал в помещении для экономии затрат на электроэнергию, однако это не только пожароопасно, но также может привести к отравлению угарным газом. Используйте эти предметы только на открытом воздухе", - говорится в сообщении пожарных в Twitter. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Соединенного Королевства вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

великобритания, лондон, в мире