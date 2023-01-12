https://ria.ru/20230112/leopard-1844278615.html
СМИ: позиция Шольца в вопросе поставки танков Украине зависит от Байдена
СМИ: позиция Шольца в вопросе поставки танков Украине зависит от Байдена - РИА Новости, 12.01.2023
СМИ: позиция Шольца в вопросе поставки танков Украине зависит от Байдена
Позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставки танков Leopard на Украину сильно зависит от президента США Джо Байдена, пишет издание Politico со ссылкой... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T07:05
2023-01-12T07:05
2023-01-12T07:27
в мире
олаф шольц
джо байден
украина
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нато
анджей дуда
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставки танков Leopard на Украину сильно зависит от президента США Джо Байдена, пишет издание Politico со ссылкой на двух неназванных немецких официальных лиц. В среду президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции. МИД ФРГ сообщил, что глава МИД Германии Анналена Бербок во время не анонсированного визита в Харьков пообещала Украине новые поставки оружия. Politico ранее писало, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине. В понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство Германии в настоящее время не намерено поставлять Украине немецкие танки Leopard 2. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, олаф шольц, джо байден, украина, германия, россия, нато, анджей дуда
В мире, Олаф Шольц, Джо Байден, Украина, Германия, Россия, НАТО, Анджей Дуда
07:05 12.01.2023 (обновлено: 07:27 12.01.2023)
СМИ: позиция Шольца в вопросе поставки танков Украине зависит от Байдена
"Politico": позиция Шольца в вопросе поставки танков Leopard ВСУ сильно зависит от Байдена