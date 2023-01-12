https://ria.ru/20230112/legkovushka-1844408211.html

В Москве легковушка зависла на втором этаже парковки после отказа тормозов

В Москве легковушка зависла на втором этаже парковки после отказа тормозов - РИА Новости, 12.01.2023

В Москве легковушка зависла на втором этаже парковки после отказа тормозов

Тормоза отказали у легкового автомобиля в парковочном комплексе на юго-востоке Москвы, машина пробила защитное ограждение и повисла передними колесами на уровне РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:02

2023-01-12T15:02

2023-01-12T17:47

происшествия

авто

москва

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Тормоза отказали у легкового автомобиля в парковочном комплексе на юго-востоке Москвы, машина пробила защитное ограждение и повисла передними колесами на уровне второго этажа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, автомобиль повис передними колёсами на уровне второго этажа здания. По предварительной информации, пострадавших нет. Он добавил, что прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб установили под автомобиль специальные противооткатные опоры.

https://ria.ru/20230112/dtp-1844299814.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, москва, россия