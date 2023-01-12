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В Москве легковушка зависла на втором этаже парковки после отказа тормозов - РИА Новости, 12.01.2023
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В Москве легковушка зависла на втором этаже парковки после отказа тормозов
В Москве легковушка зависла на втором этаже парковки после отказа тормозов - РИА Новости, 12.01.2023
В Москве легковушка зависла на втором этаже парковки после отказа тормозов
Тормоза отказали у легкового автомобиля в парковочном комплексе на юго-востоке Москвы, машина пробила защитное ограждение и повисла передними колесами на уровне РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:02
2023-01-12T17:47
происшествия
авто
москва
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Тормоза отказали у легкового автомобиля в парковочном комплексе на юго-востоке Москвы, машина пробила защитное ограждение и повисла передними колесами на уровне второго этажа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, автомобиль повис передними колёсами на уровне второго этажа здания. По предварительной информации, пострадавших нет. Он добавил, что прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб установили под автомобиль специальные противооткатные опоры.
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происшествия, авто, москва, россия
Происшествия, Авто, Москва, Россия
15:02 12.01.2023 (обновлено: 17:47 12.01.2023)
 
В Москве легковушка зависла на втором этаже парковки после отказа тормозов

На юго-востоке Москвы легковушка зависла на втором этаже парковки после отказа тормозов

© АГН "Москва" / Денис ВоронинАвтомобиль пробил ограждение на втором этаже девятиэтажного паркинга на юго-востоке Москвы
Автомобиль пробил ограждение на втором этаже девятиэтажного паркинга на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© АГН "Москва" / Денис Воронин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Тормоза отказали у легкового автомобиля в парковочном комплексе на юго-востоке Москвы, машина пробила защитное ограждение и повисла передними колесами на уровне второго этажа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В пятиэтажном парковочном комплексе на улице Привольная у легковой автомашины отказали тормоза", - сказал собеседник агентства.
По его словам, автомобиль повис передними колёсами на уровне второго этажа здания. По предварительной информации, пострадавших нет.
Он добавил, что прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб установили под автомобиль специальные противооткатные опоры.
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