https://ria.ru/20230112/ldpr-1844267781.html

В ЛДПР предложили установить стипендию студентам не ниже МРОТ

В ЛДПР предложили установить стипендию студентам не ниже МРОТ - РИА Новости, 12.01.2023

В ЛДПР предложили установить стипендию студентам не ниже МРОТ

ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается установить студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований, государственную стипендию... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T00:26

2023-01-12T00:26

2023-01-12T00:27

ярослав нилов

лдпр

госдума рф

общество

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается установить студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований, государственную стипендию не ниже МРОТ, копия соответствующего законопроекта размещена в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослава Нилова. "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 36 Федерального закона "Об образовании", согласно которым студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственные стипендии назначаются не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда", — сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Как отмечается в пояснительных материалах к законопроекту, данная мера будет способствовать повышению качества образования. Дума осенью приняла закон, устанавливающий МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рубля.

https://ria.ru/20230104/stipendiya-1843008284.html

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ярослав нилов, лдпр, госдума рф, общество