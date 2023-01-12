https://ria.ru/20230112/ldpr-1844267781.html
В ЛДПР предложили установить стипендию студентам не ниже МРОТ
В ЛДПР предложили установить стипендию студентам не ниже МРОТ - РИА Новости, 12.01.2023
В ЛДПР предложили установить стипендию студентам не ниже МРОТ
ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается установить студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований, государственную стипендию... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T00:26
2023-01-12T00:26
2023-01-12T00:27
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается установить студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований, государственную стипендию не ниже МРОТ, копия соответствующего законопроекта размещена в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослава Нилова. "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 36 Федерального закона "Об образовании", согласно которым студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственные стипендии назначаются не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда", — сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Как отмечается в пояснительных материалах к законопроекту, данная мера будет способствовать повышению качества образования. Дума осенью приняла закон, устанавливающий МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рубля.
https://ria.ru/20230104/stipendiya-1843008284.html
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ярослав нилов, лдпр, госдума рф, общество
Ярослав Нилов, ЛДПР, Госдума РФ, Общество
00:26 12.01.2023 (обновлено: 00:27 12.01.2023)
В ЛДПР предложили установить стипендию студентам не ниже МРОТ
В ЛДПР подготовили законопроект о установке студенческой стипендии не ниже МРОТ