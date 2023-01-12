https://ria.ru/20230112/lavrov-1844372127.html
Бывший посол США в России высоко оценил работу Лаврова
Бывший посол США в России высоко оценил работу Лаврова - РИА Новости, 12.01.2023
Бывший посол США в России высоко оценил работу Лаврова
Бывший посол США в России Джон Салливан высоко оценил работу главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова в беседе с изданием Foreign Policy. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:03
2023-01-12T13:03
2023-01-12T13:27
джон салливан
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывший посол США в России Джон Салливан высоко оценил работу главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова в беседе с изданием Foreign Policy.Дипломат посоветовал не недооценивать российского дипломата. По мнению Салливана, российский лидер высоко ценит Лаврова.Комментируя работу российского внешнеполитического ведомства, он также отметил, что россияне тщательно относятся к формальным процедурам.Джон Салливан занимал пост посла США в России с 16 января 2020 по 4 сентября 2022.
https://ria.ru/20230112/lavrov-1844352170.html
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джон салливан, сергей лавров, россия, сша, украина, в мире
Джон Салливан, Сергей Лавров, Россия, США, Украина, В мире
13:03 12.01.2023 (обновлено: 13:27 12.01.2023)
Бывший посол США в России высоко оценил работу Лаврова
Экс-посол США в России Джон Салливан высоко оценил работу Лаврова на посту главы МИД