https://ria.ru/20230112/lavrov-1844372127.html

Бывший посол США в России высоко оценил работу Лаврова

Бывший посол США в России высоко оценил работу Лаврова - РИА Новости, 12.01.2023

Бывший посол США в России высоко оценил работу Лаврова

Бывший посол США в России Джон Салливан высоко оценил работу главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова в беседе с изданием Foreign Policy. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:03

2023-01-12T13:03

2023-01-12T13:27

джон салливан

сергей лавров

россия

сша

украина

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывший посол США в России Джон Салливан высоко оценил работу главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова в беседе с изданием Foreign Policy.Дипломат посоветовал не недооценивать российского дипломата. По мнению Салливана, российский лидер высоко ценит Лаврова.Комментируя работу российского внешнеполитического ведомства, он также отметил, что россияне тщательно относятся к формальным процедурам.Джон Салливан занимал пост посла США в России с 16 января 2020 по 4 сентября 2022.

https://ria.ru/20230112/lavrov-1844352170.html

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джон салливан, сергей лавров, россия, сша, украина, в мире