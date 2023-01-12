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Бывший посол США в России высоко оценил работу Лаврова - РИА Новости, 12.01.2023
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Бывший посол США в России высоко оценил работу Лаврова
Бывший посол США в России высоко оценил работу Лаврова - РИА Новости, 12.01.2023
Бывший посол США в России высоко оценил работу Лаврова
Бывший посол США в России Джон Салливан высоко оценил работу главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова в беседе с изданием Foreign Policy. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:03
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джон салливан
сергей лавров
россия
сша
украина
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывший посол США в России Джон Салливан высоко оценил работу главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова в беседе с изданием Foreign Policy.Дипломат посоветовал не недооценивать российского дипломата. По мнению Салливана, российский лидер высоко ценит Лаврова.Комментируя работу российского внешнеполитического ведомства, он также отметил, что россияне тщательно относятся к формальным процедурам.Джон Салливан занимал пост посла США в России с 16 января 2020 по 4 сентября 2022.
https://ria.ru/20230112/lavrov-1844352170.html
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джон салливан, сергей лавров, россия, сша, украина, в мире
Джон Салливан, Сергей Лавров, Россия, США, Украина, В мире
13:03 12.01.2023 (обновлено: 13:27 12.01.2023)
 
Бывший посол США в России высоко оценил работу Лаврова

Экс-посол США в России Джон Салливан высоко оценил работу Лаврова на посту главы МИД

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Салливан. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывший посол США в России Джон Салливан высоко оценил работу главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова в беседе с изданием Foreign Policy.

"Путин знает, насколько он эффективен, и он очень хорош. Он очень, очень изысканный, чрезвычайно умен, опытен. Путин понимает это", — рассказал он.

Дипломат посоветовал не недооценивать российского дипломата. По мнению Салливана, российский лидер высоко ценит Лаврова.
Комментируя работу российского внешнеполитического ведомства, он также отметил, что россияне тщательно относятся к формальным процедурам.
Джон Салливан занимал пост посла США в России с 16 января 2020 по 4 сентября 2022.
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Джон СалливанСергей ЛавровРоссияСШАУкраинаВ мире
 
 
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