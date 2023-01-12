https://ria.ru/20230112/lavrov-1844337243.html
Глава МИД Лавров посетит Минск 19 января
Глава МИД Лавров посетит Минск 19 января - РИА Новости, 12.01.2023
Глава МИД Лавров посетит Минск 19 января
Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 19 января Минск для участия в совместном заседании Коллегий МИД РФ и Белоруссии, проведет переговоры с президентом Белоруссии РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:59
2023-01-12T11:59
2023-01-12T12:05
россия
минск
белоруссия
политика
сергей лавров
александр лукашенко
мария захарова
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 19 января Минск для участия в совместном заседании Коллегий МИД РФ и Белоруссии, проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова."19 января министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск для участия в совместном заседании Коллегий МИД России и Белоруссии. Запланирована его встреча с президентом Белоруссии, переговоры с министром иностранных дел Белоруссии", - рассказала она.По итогам встреч планируется подписание постановления заседания, планы межмидовских консультаций на 2023 год и межправительственного меморандума.
https://ria.ru/20230112/lavrov-1844331506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минск, белоруссия, политика, сергей лавров, александр лукашенко, мария захарова
Россия, Минск, Белоруссия, Политика, Сергей Лавров, Александр Лукашенко, Мария Захарова
11:59 12.01.2023 (обновлено: 12:05 12.01.2023)
Глава МИД Лавров посетит Минск 19 января
Лавров посетит Минск для участия в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 19 января Минск для участия в совместном заседании Коллегий МИД РФ и Белоруссии, проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"19 января министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск для участия в совместном заседании Коллегий МИД России и Белоруссии. Запланирована его встреча с президентом Белоруссии, переговоры с министром иностранных дел Белоруссии", - рассказала она.
По итогам встреч планируется подписание постановления заседания, планы межмидовских консультаций на 2023 год и межправительственного меморандума.