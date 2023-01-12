https://ria.ru/20230112/lavrov-1844337243.html

Глава МИД Лавров посетит Минск 19 января

Глава МИД Лавров посетит Минск 19 января - РИА Новости, 12.01.2023

Глава МИД Лавров посетит Минск 19 января

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 19 января Минск для участия в совместном заседании Коллегий МИД РФ и Белоруссии, проведет переговоры с президентом Белоруссии РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:59

2023-01-12T11:59

2023-01-12T12:05

россия

минск

белоруссия

политика

сергей лавров

александр лукашенко

мария захарова

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 19 января Минск для участия в совместном заседании Коллегий МИД РФ и Белоруссии, проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова."19 января министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск для участия в совместном заседании Коллегий МИД России и Белоруссии. Запланирована его встреча с президентом Белоруссии, переговоры с министром иностранных дел Белоруссии", - рассказала она.По итогам встреч планируется подписание постановления заседания, планы межмидовских консультаций на 2023 год и межправительственного меморандума.

https://ria.ru/20230112/lavrov-1844331506.html

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Дарья Буймова

россия, минск, белоруссия, политика, сергей лавров, александр лукашенко, мария захарова