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Глава МИД Лавров посетит Минск 19 января - РИА Новости, 12.01.2023
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Глава МИД Лавров посетит Минск 19 января
Глава МИД Лавров посетит Минск 19 января - РИА Новости, 12.01.2023
Глава МИД Лавров посетит Минск 19 января
Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 19 января Минск для участия в совместном заседании Коллегий МИД РФ и Белоруссии, проведет переговоры с президентом Белоруссии РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:59
2023-01-12T12:05
россия
минск
белоруссия
политика
сергей лавров
александр лукашенко
мария захарова
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 19 января Минск для участия в совместном заседании Коллегий МИД РФ и Белоруссии, проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова."19 января министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск для участия в совместном заседании Коллегий МИД России и Белоруссии. Запланирована его встреча с президентом Белоруссии, переговоры с министром иностранных дел Белоруссии", - рассказала она.По итогам встреч планируется подписание постановления заседания, планы межмидовских консультаций на 2023 год и межправительственного меморандума.
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россия, минск, белоруссия, политика, сергей лавров, александр лукашенко, мария захарова
Россия, Минск, Белоруссия, Политика, Сергей Лавров, Александр Лукашенко, Мария Захарова
11:59 12.01.2023 (обновлено: 12:05 12.01.2023)
 
Глава МИД Лавров посетит Минск 19 января

Лавров посетит Минск для участия в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 19 января Минск для участия в совместном заседании Коллегий МИД РФ и Белоруссии, проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"19 января министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск для участия в совместном заседании Коллегий МИД России и Белоруссии. Запланирована его встреча с президентом Белоруссии, переговоры с министром иностранных дел Белоруссии", - рассказала она.
По итогам встреч планируется подписание постановления заседания, планы межмидовских консультаций на 2023 год и межправительственного меморандума.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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Лавров 17 января проведет переговоры с главой МИД Ирана
 
РоссияМинскБелоруссияПолитикаСергей ЛавровАлександр ЛукашенкоМария Захарова
 
 
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