11:45 12.01.2023 (обновлено: 12:29 12.01.2023)
Лавров 17 января проведет переговоры с главой МИД Ирана
Лавров 17 января проведет переговоры с главой МИД Ирана в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 января встретится с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, в ходе переговоров в Москве будет обсуждаться процесс восстановления СВПД, вопросы двусторонней и международной повестки, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Семнадцатого января глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры со своим иранским коллегой, который будет находиться этот день в Москве с рабочим визитом", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, на встрече "предполагается продолжить заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, взаимодействие между двумя странами на международных площадках, включая ООН, ШОС, обстановку в Сирии, Афганистане, Закавказье и каспийскую проблематику".
"Намечено обсуждение двусторонней повестки дня, в первую очередь ее торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики, транспорта, в других отраслях, в том числе с учетом перехода в завершающую фазу переговорного процесса по заключению полноценного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном", - отметила Захарова.
10 января, 19:31Россия и Иран планируют снимать совместные сериалы и кино