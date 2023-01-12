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Лавров 17 января проведет переговоры с главой МИД Ирана - РИА Новости, 12.01.2023
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Лавров 17 января проведет переговоры с главой МИД Ирана
Лавров 17 января проведет переговоры с главой МИД Ирана - РИА Новости, 12.01.2023
Лавров 17 января проведет переговоры с главой МИД Ирана
Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 января встретится с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, в ходе переговоров в Москве будет обсуждаться процесс... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:45
2023-01-12T12:29
иран
москва
россия
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 января встретится с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, в ходе переговоров в Москве будет обсуждаться процесс восстановления СВПД, вопросы двусторонней и международной повестки, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Семнадцатого января глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры со своим иранским коллегой, который будет находиться этот день в Москве с рабочим визитом", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, на встрече "предполагается продолжить заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, взаимодействие между двумя странами на международных площадках, включая ООН, ШОС, обстановку в Сирии, Афганистане, Закавказье и каспийскую проблематику"."Намечено обсуждение двусторонней повестки дня, в первую очередь ее торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики, транспорта, в других отраслях, в том числе с учетом перехода в завершающую фазу переговорного процесса по заключению полноценного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном", - отметила Захарова.
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иран, москва, россия, сергей лавров, в мире
Иран, Москва, Россия, Сергей Лавров, В мире
11:45 12.01.2023 (обновлено: 12:29 12.01.2023)
 
Лавров 17 января проведет переговоры с главой МИД Ирана

Лавров 17 января проведет переговоры с главой МИД Ирана в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 января встретится с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, в ходе переговоров в Москве будет обсуждаться процесс восстановления СВПД, вопросы двусторонней и международной повестки, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Семнадцатого января глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры со своим иранским коллегой, который будет находиться этот день в Москве с рабочим визитом", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, на встрече "предполагается продолжить заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, взаимодействие между двумя странами на международных площадках, включая ООН, ШОС, обстановку в Сирии, Афганистане, Закавказье и каспийскую проблематику".
"Намечено обсуждение двусторонней повестки дня, в первую очередь ее торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики, транспорта, в других отраслях, в том числе с учетом перехода в завершающую фазу переговорного процесса по заключению полноценного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном", - отметила Захарова.
Просмотр телевизора - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 19:31
Россия и Иран планируют снимать совместные сериалы и кино
 
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