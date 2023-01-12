https://ria.ru/20230112/lavrov-1844331506.html

Лавров 17 января проведет переговоры с главой МИД Ирана

Лавров 17 января проведет переговоры с главой МИД Ирана - РИА Новости, 12.01.2023

Лавров 17 января проведет переговоры с главой МИД Ирана

Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 января встретится с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, в ходе переговоров в Москве будет обсуждаться процесс... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:45

2023-01-12T11:45

2023-01-12T12:29

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 января встретится с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, в ходе переговоров в Москве будет обсуждаться процесс восстановления СВПД, вопросы двусторонней и международной повестки, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Семнадцатого января глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры со своим иранским коллегой, который будет находиться этот день в Москве с рабочим визитом", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, на встрече "предполагается продолжить заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, взаимодействие между двумя странами на международных площадках, включая ООН, ШОС, обстановку в Сирии, Афганистане, Закавказье и каспийскую проблематику"."Намечено обсуждение двусторонней повестки дня, в первую очередь ее торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики, транспорта, в других отраслях, в том числе с учетом перехода в завершающую фазу переговорного процесса по заключению полноценного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20230110/kino-1843985848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, москва, россия, сергей лавров, в мире