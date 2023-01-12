https://ria.ru/20230112/kurs-1844486568.html

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 67,76 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 67,76 рубля - РИА Новости, 12.01.2023

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 67,76 рубля

Валюта РФ выросла в четверг: доллар и юань закрыли торги по 67,76 рубля и 10,02 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T19:21

2023-01-12T19:21

2023-01-12T19:21

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Валюта РФ выросла в четверг: доллар и юань закрыли торги по 67,76 рубля и 10,02 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 98 копеек, до 67,76 рубля, юань - на 5 копеек, до 10,02 рубля, евро - на 86 копеек, до 73,15 рубля.

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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