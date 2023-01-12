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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 67,76 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 67,76 рубля - РИА Новости, 12.01.2023
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 67,76 рубля
Валюта РФ выросла в четверг: доллар и юань закрыли торги по 67,76 рубля и 10,02 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T19:21
2023-01-12T19:21
2023-01-12T19:21
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Валюта РФ выросла в четверг: доллар и юань закрыли торги по 67,76 рубля и 10,02 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 98 копеек, до 67,76 рубля, юань - на 5 копеек, до 10,02 рубля, евро - на 86 копеек, до 73,15 рубля.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 67,76 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 12 января упал до 67,76 рубля, евро — до 73,15